Προγραμματίζονται περίπου 10.000 διορισμοί μονίμων δασκάλων και καθηγητών για το σχολικό έτος 2026-2027

Κορυφώνονται οι διεργασίες για δύο μεγάλες προκηρύξεις που αφορούν την κάλυψη χιλιάδων θέσεων στην εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα και τη σταδιακή μείωση των αναπληρωτών.

Πρόκειται για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, οι οποίες αφορούν την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αναμένεται να αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο έως το τέλος Απριλίου, προκειμένου να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Οι προκηρύξεις προβλέπουν την κατάρτιση νέων πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών κατηγορίας ΠΕ, ανά κλάδο και ειδικότητα. Από τους πίνακες αυτούς θα προκύψουν οι μόνιμοι διορισμοί, αλλά και οι προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027 και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των διορισμών αναμένεται να φτάσει περίπου τις 10.000 θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών, δασκάλων και καθηγητών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της σταθερότητας στα σχολεία και η σημαντική μείωση της εξάρτησης από αναπληρωτές.

Μετά τη δημοσίευση των προκηρύξεων, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των σχετικών προσκλήσεων στη Διαύγεια και από το ΑΣΕΠ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του ΟΠΣΥΔ. Το ΟΠΣΥΔ αποτελεί την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπου καταχωρίζονται προσόντα, προϋπηρεσία και μόρια, ενώ πραγματοποιείται και ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ειδικό συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης στο Υπουργείο Παιδείας για την περίοδο έως το τέλος Ιουνίου, με στόχο τη διαχείριση του αυξημένου όγκου αιτήσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι συγκεκριμένες προκηρύξεις θεωρούνται από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών, καθώς σηματοδοτούν μια μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.