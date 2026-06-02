Νύφη ντύθηκε η Dua Lipa στο πλευρό του αγαπημένου της Callum Turner. Η πρώτη ανάρτηση λίγες μέρες μετά τον γάμο.

Σε κλειστή τελετή στο κέντρο του Λονδίνου φαίνεται να παντρεύτηκε η Dua Lipa τον αγαπημένο της Callum Turner.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού τύπου, το ζευγάρι παντρεύτηκε στο δημαρχείο του Old Marylebone Town Hall, σε κλειστή τελετή το Σαββατοκύριακο, ωστόσο φαίνεται να ετοιμάζουν ένα πάρτι στη Σικελία, αφιερωμένο στη νέα τους ζωή.

Η διεθνούς φήμη ερμηνεύτρια, επέλεξε να φορέσει μία κομψή δημιουργία σε αποχρώσεις του λευκού και ένα εντυπωσιακό καπέλο στα ίδια χρώματα.

Λίγες ημέρες μετά από τον γάμο τους, η Dua Lipa, επέστρεψε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με μία νέα ανάρτηση και φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου.

Στα στιγμιότυπα το ζευγάρι απεικονίζεται να ποζάρει στο δημαρχείο αλλά και κατά την έξοδό τους από αυτό, ενώ στη λεζάντα αναφέρεται μόνο η ημερομηνία του γάμου τους: «31.05.2026».