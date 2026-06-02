Την Ψαλτική Τέχνη δεν τη συναντάμε μόνο στους ορθόδοξους Ναούς μας και στα παλιά χειρόγραφα των περασμένων αιώνων. Είναι ένας ζωντανός πολιτισμός που αναγνωρίζεται από την UNESCO σε όλο τον κόσμο, και σήμερα, νέες γυναίκες όπως η Ευανθία, γίνονται οι σύγχρονες πρέσβειρες αυτής της σπουδαίας κληρονομιάς.

Όταν ακούμε τη λέξη «Βυζάντιο», το μυαλό των περισσότερων πάει στο παρελθόν. Κι όμως, η μουσική του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι η UNESCO έχει συμπεριλάβει την Ψαλτική Τέχνη στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Ότι αυτό που ακούμε στα αναλόγια των ορθοδόξων Ναών μας είναι ένας παγκόσμιος θησαυρός που οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Σε αυτόν τον διάλογο με την ιστορία, η γυναικεία παρουσία παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο. Η γυναίκα ψάλτρια δεν έρχεται να αλλάξει την παράδοση, αλλά να της δώσει μια νέα πνοή, μια διαφορετική ευαισθησία και ένα ηχόχρωμα που μιλάει απευθείας στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου.

Η Ευανθία, μέσα από τη δική της πορεία και τη βαθιά της αγάπη για τη μουσική αυτή, αποδεικνύει ότι η παράδοση δεν είναι κάτι στάσιμο. Είναι ένας δρόμος που τον περπατάμε σήμερα, με σεβασμό αλλά και με τη δική μας, σύγχρονη φωνή.

Στα βίντεο που ακολουθούν, έχουμε την ευκαιρία να δούμε μία «ζωντανή» ερμηνεία της. Στις ερμηνείες αυτές την πλαισιώνουν οι συνεργάτες της, Χάρης Τρασάνης και Χαράλαμπος Καλαπανίδας, συμβάλλοντας στο τελικό αποτέλεσμα.

Η Ευανθία είναι Πτυχιούχος και Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με θέμα «Βυζαντινή Μουσικολογία» από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2011 έχει υπηρετήσει ως αριστερή ψάλτρια στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ν.Ζωής Περιστερίου και στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας, ενώ από το 2025 υπηρετεί ως δεξιά ψάλτρια στον ιστορικό Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού (Χριστοκοπίδου).

