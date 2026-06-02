Κατάμεστο αναμένεται το ΣΕΦ στον πρώτο και τρίτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Κυκλοφόρησαν και εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια των τελικών της Stoiximan GBL, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να τα «εξαφανίζει» και να κάνει sold-out το Game 1 και 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τον ενθουσιασμό των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων να είναι τεράστιος, έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια και για τα δύο ματς εξαντλήθηκαν την παραμονή του πρώτου τελικού (3/6, 21:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.

Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας.

Ραντεβού στο ΣΕΦ. Όλοι μαζί. Μία φωνή. Ένας στόχος!».

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:00)

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)