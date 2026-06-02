Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η Σάρον Στόουν σχετικά με τα παιδικά της χρόνια και την σχέση της με τον πατέρα της.

Για την σχέση που είχε με τον πατέρα της κατά τα παιδικά της χρόνια μίλησε η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε ένας φανταστικός, αλλά και πολύ σκληρός άνθρωπος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «The Person Who Believed in Me» η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη στιγμή που τον αντιμετώπισε, καταφέρνοντας έκτοτε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις τους.

Όπως εξήγησε, ο πατέρας της υπήρξε ιδιαίτερα βίαιος στο παρελθόν με την ίδια να τον αντιμετωπίζει σε ηλικία 14 ετών.

«Ο μπαμπάς μου ήταν ένας φανταστικός τύπος, πραγματικά πολύ συμπονετικός. Ήταν τόσο εκλεπτυσμένος, σκληρός, έξυπνος, κουλ», ανέφερε η Σάρον Στόουν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της people.com, σημειώνοντας μάλιστα ότι η σχέση που είχε με τον αδερφό της δεν ήταν τόσο «σκληρή».

«Ήταν πιο σκληρός μαζί μου απ’ ό,τι με τον μικρότερο αδελφό μου. Τελικά τον αντιμετώπισα όταν ήμουν 14 ετών, γιατί ήταν βίαιος».

Μιλώντας για την κακοποιητική συμπεριφορά του τόνισε: «Με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη. Ξέρετε, έβγαζε τη ζώνη και έτρωγα ξύλο με αυτή, καταλαβαίνεται; Τελικά, στα 14 μου τον μάλωσα. Τον μάλωσα πραγματικά».

Σε αυτό το σημείο, η ηθοποιός, ανέτρεξε στο παρελθόν για να θυμηθεί τα λόγια που του είχε πει με αποτέλεσμα να τον σοκάρει: «Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι μου φώναζε να κατέβω τις σκάλες, σωστά; Και κατέβηκα τις σκάλες σαν τη βασίλισσα της Γαλλίας, ένα βήμα τη φορά, και μετά πήγα μπροστά στο πρόσωπό του και του είπα: Γιατί; Χρειάζεται να με χτυπήσεις κι άλλο για να νιώσεις άντρας; Αυτό συμβαίνει εδώ; Γιατί αν το χρειάζεσαι, ας το κάνουμε. Αλλά δεν θα σε αγαπήσω ποτέ ξανά. Τελείωσα».

Τα συγκεκριμένα λόγια ήταν και εκείνα που επηρέασαν βαθιά τον πατέρα της με αποτέλεσμα να μην την ξανά χτυπήσει ποτέ: «Έκλαψε. Και δεν ξαναχτύπησε ποτέ κανέναν. Τελείωσε. Και μετά αρχίσαμε να μιλάμε. Μου μιλούσε. Σταμάτησε να χτυπάει... και ήρθαμε πολύ κοντά».