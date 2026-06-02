Συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μέσα από το κέντρο αποκατάστασης. Όσα ανέφερε ο πατέρας του το πρωί της Τρίτης και η αρωγή του Μάνου Μαλλιαρού.

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν ο παίκτης του Survivor που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, με την βοήθειά του να είναι καταλυτική για την εξέλιξη της πορείας του συμπαίκτη του.

Οι δύο παίκτες του ριάλιτι, βρίσκονταν στη θάλασσα του Άγιου Δομίνικου κάνοντας ψαροντούφεκο, όταν ένα ταχύπλοο διαπέρασε τον 22χορνο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Πλέον βρίσκεται στην Αμερική, σε ειδικό θεραπευτήριο με τον ίδιο να ευχαριστεί το κοινό για την στήριξη που έχει λάβει όλο αυτό το διάστημα.

Όπως έγινε γνωστό, σηκώθηκε από το κρεβάτι, κάνοντας την πρώτη βόλτα με αμαξίδιο και αναμένεται η επιστροφή του στην Ελλάδα, μόλις οι θεράποντες ιατροί το κρίνουν εφικτό.

{https://www.instagram.com/p/DZAWMX-kVrK/?hl=el&img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», αποκαλύπτοντας ότι ο Μάνος Μαλλιαρός, βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας, εξήγησε ότι θα επιστρέψει στο εξωτερικό με σκοπό την αποκατάστασή του με το τεχνητό μέλος.

«Ο Σταύρος είναι μια χαρά. Η ανάρτησή του δείχνει ακριβώς αυτό που σας έλεγα τόσο καιρό: τη δύναμη που κρύβει μέσα του. Περιμένουμε να δούμε τ' αποτελέσματα όλων αυτών των χειρουργείων και ευχόμαστε να μην υπάρξει καμία οπισθοδρόμηση. Τον σκεπάζουν οι προσευχές του Θεού και η αγάπη του κόσμου, απ’ όπου αντλεί και τη δύναμή του. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο άνδρας που φαίνεται δίπλα του είναι ένας πρώτος ξάδερφός του, με τον οποίο έχουν ιδιαίτερα στενό δεσμό. Όλα όσα ζούμε είναι βαθιά συγκινητικά. Ιδιαίτερα ο Μάνος έχει σταθεί δίπλα στο παιδί μας με τρόπο που δεν θα ξεχάσουμε. σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη αξία έχουν οι άνθρωποι που μένουν κοντά στα δύσκολα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Σταύρος χαμογελάει. Παρά τις δοκιμασίες δεν χάνει το φως του και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Πλέον όλα έχουν πάριε το δρόμο τους και προχωράμε με πίστη και ελπίδα. Περιμένουμε μέσα στο να καλοκαίρι να μπορέσει να έρθει έστω και για λίγο στο σπίτι του, να πάρει δύναμη από τους δικούς του ανθρώπους. Στη συνέχεια θα επιστρέψει για να συνεχίσει την αποκατάστασή του, μέχρι να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στην πλήρη ανάρρωση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diydcvbvl40x?integrationId=40599y14juihe6ly}