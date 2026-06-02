Ο Owain Rhys Davies, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Twin Peaks, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 44 ετών.

Ο Ουαλός ηθοποιός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του πράκτορα Γουίλσον στη σειρά Twin Peaks του Ντέιβιντ Λιντς το 2017, παίζοντας σε τρία επεισόδια.

Εμφανίστηκε επίσης στη σειρά επιστημονικής φαντασίας The OA, ενώ είχε δανείσει τη φωνή του σε χαρακτήρα στο σίκουελ του 2016 Alice Through The Looking Glass, που πρωταγωνιστούσε ο Τζόνι Ντεπ.

Η αιτία θανάτου του ηθοποιού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αν και μια δήλωση από την οικογένειά του ανέφερε ότι είχε πεθάνει «φυσικά».

Ο αδελφός του Davies, Rhodri, σε ανάρτησή του στο Instagram την Κυριακή (31 Μαΐου), μοιράστηκε μια φωτογραφία του ηθοποιού ανακοινώνοντας την τραγική είδηση: «Με βαθιά θλίψη, ο πατέρας μου και εγώ μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο αδελφός μου, Owain, έχει πεθάνει. Αυτά τα νέα θα προκαλέσουν μεγάλο σοκ σε πολλούς. Αν και υπάρχουν ακόμα ερωτήσεις που παραμένουν αναπάντητες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του, σε αυτό το στάδιο αντιλαμβανόμαστε ότι ο Owain έφυγε ξαφνικά, φυσικά και ήρεμα.

Η απήχηση της αγάπης, της φιλίας και της γενναιοδωρίας του Owain ήταν τεράστια. Η πληθώρα μηνυμάτων που έχουμε λάβει τις τελευταίες ημέρες ήταν βαθιά συγκινητική και αποτελεί απόδειξη της επίδρασης που είχε σε τόσες πολλές ζωές».

Ο αδερφός του αναφέρει ακόμα ότι η οικογένεια θα αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του και ευχαριστεί τους θαυμαστές για τα μηνύματα και την αγάπη τους.

Το Εθνικό Θέατρο της Ουαλίας αποχαιρετά τον ηθοποιό αναφέροντας ότι ήταν «ένα αξιοσημείωτο ταλέντο του οποίου το έργο εμπλούτισε το ουαλικό θέατρο και την οθόνη, ενώ η συνεισφορά του στις παραστατικές τέχνες θα μείνει αξιομνημόνευτη».