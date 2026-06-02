Ο 96χρονος Κλιντ Ίστγουντ αποφάσισε να βγει στη σύνταξη, σύμφωνα με τον γιο του.

Ο Κλιντ Ίστγουντ φέρεται να... κρέμασε το καπέλο του. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης που γιόρτασε τα 96α γενέθλιά του στις 31 Μαΐου, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, σύμφωνα με τον γιο του Κάιλ, που διαγράφει τη δική του αξιοσημείωτη πορεία στη τζαζ μουσική.



«Έχω πολλές ευχάριστες αναμνήσεις από τη συνεργασία μας», είπε ο Κάιλ Ίστγουντ στον κόσμο που βρέθηκε σε μια πρόσφατη συναυλία του στη Γαλλία, σύμφωνα με το FranceInfo. «Τώρα αποσύρθηκε, είναι 95 ετών. Αλλά ήμουν πολύ τυχερός που μπόρεσα να δουλέψω μαζί του σε αρκετές ταινίες. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μένα», συμπλήρωσε.

Το ερώτημα για το πότε θα συνταξιοδοτηθεί ο Κλιντ Ίστγουντ παρέμενε ανοιχτό, καθώς είχε ξεπεράσει το χρονικό εκείνο σημείο κατά το οποίο πολλοί σκηνοθέτες αποσύρονται ή βάζουν ένα φρένο. Τα τελευταία 10 χρόνια, ο σκηνοθέτησε τα Sully (2016), The 15:17 to Paris (2018), The Mule (2018), Richard Jewell (2019), Cry Macho (2021) και Juror #2 (2024). Επίσης, πρωταγωνίστησε και στα δύο, The Mule και Cry Macho.

Ως σκηνοθέτης, ο Ίστγουντ φέρεται να έκλεισε την καριέρα του με επιτυχία. Οι κριτικές για το Juror #2 ήταν θετικές τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό. Στο Rotten Tomatoes, η ταινία έχει βαθμολογία 93% από τους κριτικούς και 90% στο Popcornmeter, αν και δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά στο box office, και αυτό γιατί η Warner Bros. επέλεξε μια περιορισμένη κυκλοφορία στην οποία η ταινία απέφερε μόνο 27,3 εκατομμύρια δολάρια.

Αν οι δηλώσεις του Κάιλ Ίστγουντ επιβεβαιωθούν, τότε το Juror #2 θα κλείσει την σκηνοθετική καριέρα του πατέρα του, ενώ το Cry Macho θα είναι η τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση ως ηθοποιός.