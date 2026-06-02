Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μέχρι και μουστάκι θα τον έβαζε να ξυρίσει...

O Χάρισον Φορντ, ο οποίος έγραψε κινηματογραφική ιστορία ως Ιντιάνα Τζόουνς, δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Στίβεν Σπίλμπεργκ για τον ρόλο.



Ο διάσημος σκηνοθέτης, μίλησε για τον ηθοποιό που ο ίδιος είχε φανταστεί να φοράει το καπέλο του Ίντι και δεν είναι άλλος από τον Τομ Σέλεκ.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο podcast IMO με τη Μισέλ Ομπάμα και τον Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Σπίλμπεργκ θυμήθηκε πώς ο Τομ Σέλεκ σχεδόν έπαιξε τον Ιντιάνα Τζόουνς. Μιλώντας με την πρώην πρώτη κυρία, ο σκηνοθέτης μοιράστηκε ότι αυτός και ο Τζορτζ Λούκας, που δημιούργησε τον χαρακτήρα, «ανακάλυψαν και αποφάσισαν ότι ο Τομ Σέλεκ θα έπρεπε να παίξει τον Ιντιάνα Τζόουνς» στην ταινία «Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» του 1981.

«Ο Τζορτζ και εγώ είχαμε πάρει συνέντευξη από πολλούς ανθρώπους για να παίξουν τον Ιντιάνα Τζόουνς, και τους δοκιμάσαμε», είπε ο Σπίλμπεργκ στο podcast. «Αυτό θα ήταν το κριτήριο για το αν προχωρούσαμε ή όχι. Και οι δύο ανακαλύψαμε και αποφασίσαμε ότι ο Τομ Σέλεκ θα έπρεπε να παίξει τον Ιντιάνα Τζόουνς. Ήρθε, διάβασε για τον ρόλο, η πρόβα του ήταν καλή. Το λάτρεψα».

Ο Σπίλμπεργκ υπογράμμισε ακόμα ότι «δεν θα του επέτρεπε να έχει μουστάκι» αν τελικά έπαιρνε τον ρόλο, αλλά όπως είπε «τα νήματα της μοίρας δεν συναντήθηκαν με τον Τομ. Θέλαμε τον Τομ. Δώσαμε τον ρόλο στον Τομ, και τότε είχε, κάτι που δεν καταλάβαμε, ένα συμβόλαιο σε εκκρεμότητα με το δίκτυο CBS για να κάνει το Magnum P.I. Όταν άκουσαν ότι θέλαμε τον Τομ, έβαλαν αμέσως το Magnum P.I. στην παραγωγή, εμποδίζοντας τον Τομ να είναι στο Ιντιάνα Τζόουνς».



Για την ιστορία, η τηλεοπτική σειρά Magnum P.I., διήρκεσε από το 1980 έως το 1988 γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας.

«Ο Τομ είναι υπέροχος τύπος. Τον λατρεύω, είπε ο Σπίλμπεργκ, αναφέροντας επίσης, πώς επέλεξε τελικά τον Χάρισον Φορντ για τον ρόλο. Αυτό συνέβη αφού ο Τζορτζ Λούκας του έδειξε την ταινία του Star Wars, «The Empire Strikes Back», όπου ο Φορντ έπαιξε τον Χαν Σόλο.

Ο Σπίλμπεργκ είπε ότι συνόδευσε τον Λούκας σε μια αίθουσα προβολών στο Λος Άντζελες. Εκεί, παρακολούθησε μια πρώιμη κόπια του sequel του Star Wars του 1980 στο οποίο έπαιζε ο νεαρός τότε Φορντ.

«Είπα, 'Τζορτζ, τι θα έλεγες για εκείνον τον τύπο που παίζει τον Χαν Σόλο να παίξει τον Ιντιάνα Τζόουνς;', είπε ο σκηνοθέτης και συνέχισε: 'Ο Τζορτζ με κοίταξε περίεργα και είπε, 'Είναι ο Χαν Σόλο!'».

Ο Σπίλμπεργκ συμβούλευσε τον Λούκας ότι ο ηθοποιός «θα μπορούσε να κάνει περισσότερους από έναν ρόλους». Μια εβδομάδα αργότερα, ο Λούκας του είπε ότι έστειλε το σενάριο του πρώτου Ιντιάνα Τζόουνς στον Φορντ, ο οποίος το ερωτεύτηκε και αποφάσισε να κάνει την ταινία. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Ο ίδιος ο Σέλεκ είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πώς σχεδόν πήρε το ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς. Σε μια συνέντευξη το 1997, ο αστέρας του Magnum, P.I. αρχικά παραδέχτηκε: «Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω λίγο αμήχανα με όλο αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλος Ιντιάνα Τζόουνς εκτός από τον Χάρισον Φορντ. Έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι σε αυτόν το ρόλο. Είναι το επίτευγμά του. Απλώς ελπίζω ο Χάρισον να μην νομίζει ότι τρέχω γύρω-γύρω λέγοντας, "Ήμουν η πρώτη επιλογή για τους Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού"».