Αρκούδα τραυμάτισε τέσσερα άτομα μέσα σε δύο επιχειρήσεις και σε κατοικημένη περιοχή.

Μια αρκούδα τραυμάτισε τέσσερα άτομα αφού περιπλανήθηκε σε δύο εργοστάσια και μια κατοικημένη περιοχή στη βόρεια Ιαπωνία, ανέφεραν σήμερα η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης.

Ένας αριθμός ρεκόρ 13 ανθρώπων σκοτώθηκε από αρκούδες στην Ιαπωνία πέρυσι, και όλο και περισσότερες αρκούδες έχουν κάνει φέτος την εμφάνισή τους καθώς τα ζώα βγαίνουν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη.

«Ένα περιστατικό σχετικά με την εμφάνιση αρκούδας (...) σημειώθηκε στην πόλη της Φουκουσίμα, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματισμούς», ανέφερε η αστυνομία της Φουκουσίμα σε ανακοίνωση που έλαβε το AFP, προσθέτοντας ότι διερευνά τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η αστυνομία δέχτηκε κλήση έκτακτης ανάγκης που ανέφερε ότι «μια αρκούδα δάγκωσε υπαλλήλους» μέσα σε ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ανέφερε η εφημερίδα Yomiuri Shimbun, επικαλούμενη την αστυνομία και τους πυροσβέστες.

Δύο άλλα άτομα - ένα μέσα σε εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών και το άλλο σε κοντινή κατοικημένη περιοχή- τραυματίστηκαν επίσης από το ζώο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Μεταξύ των ατόμων που δέχτηκαν επίθεση -άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 20 έως 80 ετών- ένας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άλλοι τρεις υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε η Yomiuri Shimbun.

Σε έναν χρόνο, μεταξύ Απριλίου 2025 και Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν περισσότερες από 50.000 εμφανίσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο, αριθμός υπερδιπλάσιος από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα για την ίδια περίοδο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Αρκούδες εθεάθησαν να μπαίνουν σε σπίτια, να περιφέρονται κοντά σε σχολεία και να προκαλούν πανικό σε σούπερ μάρκετ και θέρετρα με θερμές πηγές. Ρεκόρ εμφανίσεων αρκούδων και φέτος, καθώς τα ζώα έβγαιναν από τη χειμερία νάρκη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Απρίλιο, οι επιθέσεις αρκούδων οδήγησαν σε έναν θάνατο και πέντε τραυματισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Περισσότερες από δώδεκα θεάσεις αρκούδων έχουν επίσης αναφερθεί φέτος στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.

Ένας Ρώσος άνδρας, ηλικίας τριάντα ετών, φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από μια αρκούδα ενώ έκανε πεζοπορία δυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας τον Μάιο.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ