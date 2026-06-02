Τα «δυνατά χαρτιά» της ύλης στα Μαθηματικά στα ΓΕΛ που πρέπει να εστιάσουν οι υποψήφιοι παραμονές των Πανελληνίων 2026.

Μια «ανάσα» μας χωρίζει από την εξέταση των Μαθηματικών ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες 2026 με τους υποψηφίους των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής να προετοιμάζονται πυρετωδώς.

Τα Μαθηματικά είναι από τα μαθήματα που μπορούν να δώσουν σημαντικά μόρια, αλλά και να κοστίσουν πολύτιμες μονάδες από μικρές λεπτομέρειες. Στις Πανελλήνιες δεν αρκεί μόνο να γνωρίζει ο μαθητής τη θεωρία και τις μεθόδους. Χρειάζεται σωστή στρατηγική, ψυχραιμία και προσεκτική διαχείριση του χρόνου. Συχνά η διαφορά ανάμεσα σε ένα πολύ καλό και σε ένα άριστο γραπτό δεν βρίσκεται στις δύσκολες ασκήσεις, αλλά στην αποφυγή των λαθών που γίνονται από βιασύνη ή έλλειψη ελέγχου.

Η πρώτη συμβουλή αφορά την ανάγνωση των θεμάτων. Πολλοί μαθητές ξεκινούν να λύνουν αμέσως μια άσκηση χωρίς να έχουν κατανοήσει πλήρως τι ζητείται. Μια λέξη, ένας περιορισμός ή μια προϋπόθεση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη λύση. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διαβάζεται κάθε ερώτημα προσεκτικά πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη. Εξίσου σημαντικό είναι να ξεκινά ο υποψήφιος από τα θέματα στα οποία αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά. Οι πρώτες σωστές απαντήσεις βοηθούν στην εξασφάλιση μονάδων και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαθεί πολύτιμος χρόνος σε ένα δύσκολο ερώτημα όταν υπάρχουν πιο βατά σημεία του διαγωνίσματος που μπορούν να αποδώσουν άμεσα βαθμολογικό όφελος.

Σύμφωνα με τους μαθηματικούς πρέπει απαραίτητα να γίνει σωστή επανάληψη σε σύνθεση, αντίστροφη, θεώρημα Bolzano, όρια, παράγωγο, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, συνέχεια και παραγωγισιμότητα σε σημείο αλλαγής του κλάδου, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, εφαπτομένη, ασύμπτωτες, πλήθος ριζών εξίσωσης, υπολογισμό ολοκληρώματος, με παραγοντική και αντικατάσταση, εύρεση εμβαδού χωρίου.

Σε κάθε περίπτωση η έμφαση πρέπει να δοθεί στην επανάληψη της θεωρίας, στα βασικά θεωρήματα, στις τυπικές μεθόδους επίλυσης και στην εξάσκηση σε αντιπροσωπευτικά θέματα προηγούμενων ετών. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για δύσκολες και άγνωστες ασκήσεις που δημιουργούν ανασφάλεια και άγχος.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται στα πεδία ορισμού, στις προϋποθέσεις ύπαρξης και στους περιορισμούς των μεταβλητών. Πρόκειται για ένα από τα συχνότερα λάθη που παρατηρούν οι βαθμολογητές κάθε χρόνο. Μια σωστή διαδικασία μπορεί να χάσει μονάδες επειδή ο μαθητής παρέλειψε να εξετάσει μια βασική προϋπόθεση. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μαθηματική αιτιολόγηση. Στις Πανελλήνιες δεν αρκεί να γράψει κάποιος το αποτέλεσμα. Κάθε βήμα πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια. Οι ολοκληρωμένες λύσεις αποδίδουν μονάδες ακόμη και όταν δεν οδηγούν μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, ενώ οι πρόχειρες ή ασύνδετες απαντήσεις συχνά βαθμολογούνται χαμηλότερα.

Ένα ακόμη σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι οι πράξεις. Τα λανθασμένα πρόσημα, οι αριθμητικές παραλείψεις και οι βιαστικές αντικαταστάσεις αποτελούν διαχρονικά την πιο συνηθισμένη αιτία απώλειας βαθμών. Για τον λόγο αυτό οι μαθητές πρέπει να αφήνουν τουλάχιστον δέκα με δεκαπέντε λεπτά στο τέλος για επανέλεγχο των πράξεων, των αποτελεσμάτων και της συνολικής εικόνας του γραπτού. Παράλληλα, είναι σημαντικό να μην εγκαταλείπεται εύκολα ένα ερώτημα. Ακόμη και αν ο μαθητής δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη λύση, αξίζει να καταγράψει τη μεθοδολογία, τις βασικές σχέσεις και τα βήματα που γνωρίζει. Η μερική βαθμολόγηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην τελική επίδοση.

Τέλος, οι μαθητές πρέπει να θυμούνται ότι τα Μαθηματικά είναι ένα μάθημα που ανταμείβει τη μεθοδικότητα. Ένα οργανωμένο γραπτό, με σωστή δομή, καθαρές πράξεις και λογική ανάπτυξη, μπορεί να συγκεντρώσει πολύ υψηλή βαθμολογία ακόμη και αν δεν έχουν λυθεί όλα τα ερωτήματα. «Στις Πανελλήνιες η επιτυχία δεν κρίνεται μόνο από το πόσα γνωρίζει ένας υποψήφιος, αλλά και από το πόσο αποτελεσματικά καταφέρνει να αξιοποιήσει τις γνώσεις του μέσα στις τρεις ώρες της εξέτασης. Οι ψύχραιμες αποφάσεις, η σωστή στρατηγική και η προσοχή στις λεπτομέρειες είναι συχνά τα στοιχεία που μετατρέπουν μια καλή προσπάθεια σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα» εξηγεί μαθηματικός στο Dnews.

