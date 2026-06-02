Το πρώτο σχόλιο του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την αποχώρηση 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά, μεταξύ των οποίων και 7 βουλευτών.

«Ήταν αναμενόμενη, ήταν ειλημμένη η απόφασή τους. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν και κάτι ανακουφιστικό, υπήρχαν διαφωνίες και δεν μπορούσαμε να συνυπάρξουμε. Για μένα είναι στενάχωρο, αλλά τέτοιες κινήσεις λειτουργούν κι απελευθερωτικά», είπε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στον ραδιόφωνο του «ΣΚΑΪ», σχολιάζοντας τις 150 αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά, μεταξύ των οποίων και 7 βουλευτών.

«Στην πραγματικότητα οι εξελίξεις επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ. Υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Δυστυχώς χρειάζεται όμως ένας καθαρός πολιτικός λόγος. Η διέξοδος που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να πουλάμε «καθρεφτάκια στους ιθαγενείς». Το αφήγημα είναι χωρίς να μπαίνει σε προγραμματικές διατυπώσεις», συνέχισε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς που μένει πλέον χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Είναι κρίμα που μια ΚΟ όπως αυτή της Νέας Αριστεράς χάθηκε όχι λόγω των πολιτικών διαφωνιών. Χάθηκε υπό την πίεση που ασκείται από ένα κόμμα που θέλει να λειτουργεί συνενωτικά, αλλά τελικά λειτουργεί διαλυτικά», πρόσθεσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνεργασίες

«Δεν είναι κάτι εύκολο. Υπάρχει πολυδιάσπαση. Είναι δύσκολη η κατάσταση για να βρεθεί η άκρη και να πιάσουμε το νήμα. Δεν ισχύει το ίδιο προφανώς για όλα τα κόμματα», είπε για το ζήτημα των συνεργασιών.