Το Α3 και κυρίως το Δ αποτελούν τα σημεία που διαφοροποιούν την επίδοση των υποψηφίων στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ, καθώς εκεί απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και συγκέντρωση για την αποφυγή λαθών.

Τα θέματα των Πανελληνίων 2026 στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ κρίνονται συνολικά ως βατά και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, με σαφή διατύπωση και κλιμάκωση που επιτρέπει στους υποψηφίους να προσεγγίσουν το διαγώνισμα με σχετικά καλή ψυχολογία. Η γενική εικόνα δείχνει ότι τα πρώτα θέματα κινούνται σε καθαρά αναμενόμενο επίπεδο, βασισμένα σε κλασικές ασκήσεις και γνωστές μεθόδους, χωρίς ασάφειες ή απαιτητικούς συνδυασμούς, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συγκεντρώσουν σημαντικό αριθμό μονάδων από νωρίς.

Σύμφωνα με το Φροντιστήριο Μεθοδικό «τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και απαιτήσεις σε πολύπλοκες αλγεβρικές πράξεις. Η δομή τους ακολουθεί τη δομή των θεμάτων των τελευταίων ετών με σωστή κλιμάκωση στην αύξηση δυσκολίας. Τα θέματα κρίνονται βατά και δεν αναμένεται να δυσκολέψουν τους σωστά προετοιμασμένους υποψηφίους.»

Πανελλήνιες 2026: «Κλειδί» το Θέμα Δ στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ

Ειδικότερα σε γενικές γραμμές κατά κοινή ομολογία των μαθηματικών το Θέμα Α’ χαρακτηρίζεται ως καθαρά θεωρητικό και στηρίζεται σε βασικές έννοιες της ύλης, χωρίς παγίδες ή ιδιαίτερες δυσκολίες στη διατύπωση. Οι μαθητές που είχαν κάνει τη στοιχειώδη επανάληψη μπορούσαν να ανταποκριθούν με άνεση, καθώς απαιτούνταν κυρίως γνώση ορισμών και βασικών θεωρητικών σημείων. Αντίστοιχα, το Θέμα Β’ κρίνεται ακόμη πιο προσιτό, καθώς περιλαμβάνει τυπικές διαδικασίες και βασικές ασκήσεις ρουτίνας, όπου η σωστή εφαρμογή των γνωστών μεθόδων αρκεί για την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας.

Το Θέμα Γ’ χαρακτηρίζεται επίσης κλασικό και βασικό, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική δυσκολία ή σύνθετη σκέψη. Οι μαθητές που είχαν κατανοήσει τη θεωρία μπορούσαν να το λύσουν σχετικά εύκολα, αρκεί να ήταν προσεκτικοί στις πράξεις και στην ορθή χρήση των τύπων. Συνολικά, τα τρία πρώτα θέματα λειτουργούν ενισχυτικά για τη βαθμολογία, καθώς δεν δημιουργούν εμπόδια και επιτρέπουν στους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους να «χτίσουν» ισχυρή βάση μορίων.

Ωστόσο, το Θέμα Δ’ αποτελεί το σημείο που διαφοροποιεί το διαγώνισμα και λειτουργεί ως το βασικό κριτήριο διάκρισης των υψηλών επιδόσεων. Παρότι δεν χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η επίλυσή του βασίζεται σε συνδυασμό γνώσεων και σε εφαρμογή εννοιών που συνδέονται με τη γεωμετρία και τη λογική ανάλυση του προβλήματος. Εκεί είναι πιθανό οι υποψήφιοι να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε συγκεκριμένα στάδια της λύσης ή να κάνουν λάθη από απροσεξία, ειδικά σε ενδιάμεσα βήματα που απαιτούν καθαρό συλλογισμό και ακρίβεια.

Το συγκεκριμένο θέμα δεν εξετάζει μόνο τυπικές γνώσεις, αλλά και την ικανότητα κατανόησης της εκφώνησης και σωστής μετάφρασης του προβλήματος σε μαθηματική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται το «κλειδί» του διαγωνίσματος, καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική βαθμολογία και να διαφοροποιήσει τους πολύ καλούς από τους άριστους υποψηφίους.

«Φέτος τα θέματα είναι πιο απλά από άλλες χρονιές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το Δ θέμα γιατί η λύση προέκυπτε μέσω ενός προβλήματος Γεωμετρίας και εκεί ενδεχομένως να την «πατήσουν» σε κάποια σημεία οι υποψήφιοι. Κατά τα άλλα το θέμα Γ πολύ βασικό, πολύ κλασικό, που λυνόταν αβίαστα χωρίς δύσκολες πράξεις. Ακόμα πιο εύκολο το Β. Και το θέμα Α κλασική θεωρία καμία απολύτως παγίδα.» σημειώνει μέσω του Dnews ο μαθηματικός Γιώργος Ζαφειράκης (zaf_math).

Το «ύπουλο» Α3 που θέλει προσοχή

Αντίστοιχα η μαθηματικός Μαρία Ελευθερία Στρογγύλη (fb/Σχολείο Μαθηματικών) μιλώντας στο Dnews ανέφερε ότι η γενική εικόνα του διαγωνίσματος ήταν αρκετά ισορροπημένη, με σαφή δομή και χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις στους υποψηφίους, ωστόσο υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία που χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή και μπορούσαν να οδηγήσουν σε λάθη.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, το Θέμα Α3 θεωρείται το πιο «ύπουλο» σημείο του διαγωνίσματος, καθώς έχει εμφανιστεί μόνο μια φορά σε επαναληπτικές, γεγονός που πιθανόν να αιφνιδίασε αρκετούς μαθητές που δεν είχαν επαρκή εξοικείωση με τέτοιου τύπου ερώτηση. Παρότι εντάσσεται στο θεωρητικό κομμάτι, απαιτεί προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση, καθώς δεν είναι από τα συνηθισμένα ερωτήματα που συναντούν οι υποψήφιοι στην προετοιμασία τους.

Αντίθετα, τα Θέματα Β και Γ χαρακτηρίζονται ως βατά και αναμενόμενα, με σαφή διατύπωση και διαδικαστικό χαρακτήρα, επιτρέποντας στους μαθητές που είχαν κάνει μια βασική επανάληψη να τα αντιμετωπίσουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τα συγκεκριμένα θέματα δεν έκρυβαν παγίδες και στηρίζονταν σε κλασικές μεθόδους επίλυσης, γεγονός που τα καθιστά «προσβάσιμα» για τη μεγάλη πλειονότητα των υποψηφίων. Σε ό,τι αφορά το Θέμα Δ, η εικόνα χαρακτηρίζεται ως φυσιολογικής δυσκολίας, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε περίπλοκες πράξεις ή «περίεργους» αριθμητικούς χειρισμούς. Σύμφωνα με την ίδια, το θέμα ήταν δομημένο με τρόπο που απαιτούσε κατανόηση της διαδικασίας και σωστή εφαρμογή των βασικών γνώσεων, χωρίς όμως να ξεφεύγει σε επίπεδο δυσκολίας ή να δημιουργεί υπερβολική πίεση στους υποψηφίους. Ωστόσο, όπως σε κάθε διαγώνισμα, το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά στις υψηλές βαθμολογίες, καθώς απαιτεί συγκέντρωση και προσοχή στα βήματα της λύσης.

Το Θέμα Δ θα καθορίσει τους φετινούς αριστούχους

«Τα σήμερινά θέματα κρίνονται συνολικά σαφή, καλά διατυπωμένα και πλήρως εναρμονισμένα με τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις της εξεταστέας ύλης. Κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατάλληλα προετοιμασμένους μαθητές να αναδείξουν την κατανόησή τους στα κύρια αντικείμενα του μαθήματος. Το Θέμα Α΄ εξέταζε βασικές έννοιες θεωρίας. Περιλάμβανε απόδειξη ιδιότητας των σχετικών συχνοτήτων, ορισμούς από τη Στατιστική και την Ανάλυση, καθώς και αξιολόγηση προτάσεων Σωστού/Λάθους που κάλυπταν θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες της ύλης. Πρόκειται για ένα αναμενόμενο θέμα, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες για τους μαθητές που είχαν μελετήσει συστηματικά τη θεωρία.

Το Θέμα Β΄ ήταν θέμα Ανάλυσης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Βασίστηκε σε πολυωνυμική συνάρτηση τρίτου βαθμού και περιλάμβανε εφαρμογή βασικών κανόνων παραγώγισης, μελέτη μονοτονίας, προσδιορισμό ακροτάτων, εύρεση εξίσωσης εφαπτομένης και υπολογισμό ορίου. Τα ερωτήματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, χωρίς παγίδες ή απαιτητικές τεχνικές. Το Θέμα Γ΄ εξέταζε βασικές έννοιες Στατιστικής μέσα από ένα κλασικό πρόβλημα. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να υπολογίσουν γνωστές στατιστικές παραμέτρους, όπως τη μέση τιμή, τη διάμεσο, τη διακύμανση και τον συντελεστή μεταβολής. Το θέμα απαιτούσε καλή γνώση των τύπων και προσοχή στις αριθμητικές πράξεις, χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το Θέμα Δ΄ ήταν το πιο απαιτητικό του διαγωνίσματος και αφορούσε πρόβλημα ακροτάτων. Εξέταζε την κατανόηση της μονοτονίας συνάρτησης και την αξιοποίηση της παραγώγου για τη βελτιστοποίηση της περιμέτρου οικοπέδου σταθερού εμβαδού. Τα ερωτήματα απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη και καλή γνώση της θεωρίας της Ανάλυσης, ενώ το τελευταίο ερώτημα απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στις αλγεβρικές πράξεις και σωστή αξιοποίηση των συμπερασμάτων από τη μελέτη της συνάρτησης. Το θέμα αυτό ήταν εκείνο που αναμένεται να διαφοροποιήσει τους άριστα προετοιμασμένους μαθητές από τους υπόλοιπους. Συνολικά, τα θέματα κινήθηκαν στα πλαίσια των ασκήσεων που οι μαθητές έχουν επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Κάλυψαν σχεδόν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και χαρακτηρίζονται από ισορροπία και παιδαγωγική κλιμάκωση. Με εξαίρεση το Θέμα Δ, δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους υποψηφίους που εργάστηκαν μεθοδικά και συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το τελευταίο θέμα, ωστόσο, απαιτούσε μεγαλύτερη εξοικείωση με προβλήματα βελτιστοποίησης, καλή κατανόηση της μονοτονίας και αυξημένη προσοχή στους υπολογισμούς, αποτελώντας τον βασικό παράγοντα διαβάθμισης των υψηλών βαθμολογιών» τονίζει στο Dnews ο μαθηματικός Δημήτρης Μιχελής (fb/Math- Mαθηματικά).

Σχολιασμός ΟΕΦΕ για Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ Μαθηματικά: Βατά, χωρίς ασάφεια και διαβαθμισμένης δυσκολίας τα θέματα

Από πλευράς ΟΕΦΕ σχολιάζεται ότι «Τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ κρίνονται συνολικά βατά, χωρίς ασάφειες και με καλή κλιμάκωση δυσκολίας, επιτρέποντας στους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους να ανταποκριθούν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Το Θέμα Α’ εξετάζει βασικές θεωρητικές έννοιες, χωρίς παγίδες, ενώ το Θέμα Β’ αφορά τυπική ανάλυση με γνωστές μεθόδους και περιορισμένες απαιτήσεις. Το Θέμα Γ’ επικεντρώνεται σε βασικά στοιχεία στατιστικής και κινείται σε αναμενόμενο επίπεδο δυσκολίας, με έμφαση στην ορθή εφαρμογή των εννοιών. Τέλος, το Θέμα Δ’ αποτελεί πρόβλημα ακροτάτων που σχετίζεται με τη μονοτονία συνάρτησης, με το ερώτημα Δ4 να απαιτεί προσοχή σε αλγεβρικές πράξεις και σωστή εκτέλεση των βημάτων. Συνολικά, πρόκειται για ισορροπημένο διαγώνισμα χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, με βασικό σημείο προσοχής το τελευταίο ερώτημα του Δ θέματος.

Συνολικά, η εικόνα που δίνεται είναι ότι πρόκειται για ένα καλά δομημένο διαγώνισμα, με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας, όπου τα περισσότερα θέματα κινούνται σε αναμενόμενα επίπεδα,ενώ λίγα σημεία όπως το Α3 και το Δ χρειάζονται αυξημένη προσοχή. Η εικόνα του διαγωνίσματος είναι θετική για τους υποψηφίους, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αποδώσουν σύμφωνα με την προετοιμασία τους, χωρίς να αντιμετωπίσουν υπερβολικές απαιτήσεις ή απρόβλεπτες δυσκολίες στα βασικά σημεία της εξέτασης. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δε θα αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερες δυσκολίες.