Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η Μουσική Τεχνόπολη είναι γεμάτη συναυλίες.

Η καρδιά της Τεχνόπολης πάλλεται για ακόμη μία χρονιά σε μουσικούς ρυθμούς και προσκαλεί την πόλη σε μία σεζόν γεμάτη μουσική, χορό και ενέργεια! Έως και τον Σεπτέμβριο, τη σκηνή θα καταλάβουν μεγάλα ονόματα της εγχώριας και διεθνούς σκηνής, τα οποία θα γεμίσουν τα βράδια μας με μοναδικές στιγμές και ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Η Μουσική Τεχνόπολη δεν γνωρίζει περιορισμούς ανάμεσα σε είδη και ρεπερτόρια. Από παραδοσιακά ακούσματα έως πιο σύγχρονα, από hip-hop έως ροκ, κάθε συναυλιακή εμπειρία είναι ξεχωριστή. Φέτος το πρόγραμμα θα φιλοξενήσει μία ευρεία γκάμα καλλιτεχνών και σχημάτων, θυμίζοντάς μας πως η μουσική μάς ενώνει και είναι για όλους.

Παρακάτω θα βρείτε το πλήρες πρόγραμμα του συναυλιακού καλοκαιριού μέχρι και τον Ιούλιο.

Το καλοκαίρι μπαίνει επίσημα και δυναμικά με το Ώπα Festival! powered by ΔΕΗ την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Εκεί που η παράδοση συναντά τη σύγχρονη μουσική, γνωστά ονόματα του είδους υπόσχονται μία υπέροχη βραδιά. Αν είστε έτοιμοι για γλέντι και χορό, ξέρετε πού να πάτε. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, τη σκηνή καταλαμβάνουν η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος με το ανανεωμένο τους project «Ακομπλεξ-Άριστα», χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μία εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και παλμό.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Anser θα παρουσιάσει τον προσωπικό του δίσκο «Ανάδυση», την πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά μετά από επτά χρόνια. Η Δευτέρα 8 Ιουνίου ανήκει στους πολυαγαπημένους Χαΐνηδες, με τον μοναδικό τους ήχο και το ριζοσπαστικό τους ταπεραμέντο, οι οποίοι συνοδεύονται από μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκηνής.

Ο Δημήτρης Μυστακίδης γιορτάζει 30 χρόνια στη μουσική με την κιθάρα του και ξεχωριστούς καλεσμένους, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στη συναυλία «30 Χρόνια Μήτσος», ενώ την Παρασκευή 12 Ιουνίου αλλάζουμε ρεπερτόριο με τη δυναμική LILA και την παρουσίαση του πιο ανανεωμένου της project (έως τώρα), το «WELCOME TO L WORLD». Στις 13 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, τα Υπόγεια Ρεύματα έρχονται για να παρουσιάσουν στο κοινό τον νέο τους δίσκο «Οργή Λαού», σε μία βραδιά-αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση.

Το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου, η σκηνή της Τεχνόπολης θα γεμίσει από τον ήχο των παραδοσιακών πνευστών του Κωσταντή Πιστιόλη και ο Πάνος Μουζουράκης κάνει στάση για την καλοκαιρινή του περιοδεία την Δευτέρα 15 Ιουνίου, μαζί με το νέο του τραγούδι «Τι Ωραίο». Οι εκπλήξεις συνεχίζονται και βρισκόμαστε ακόμα στη μέση του μήνα!

Η συναυλία «Μια Γροθιά», με δέκα καλλιτέχνες της hip-hop, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Ακόμη μία παρουσίαση hip-hop δίσκου θα φιλοξενηθεί στην σκηνή της Τεχνόπολης, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, αυτή τη φορά από τον Jaul, ο οποίος πρόκειται να παρουσιάσει τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

Αμέσως μετά, Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Ιουνίου, το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ έρχεται με ένα διήμερο-βουτιά στην παράδοση. Διάφορα μουσικά σχήματα του τόπου μας θα μας ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Ήπειρο έως τα νησιά, ακόμη και στη Μικρά Ασία. Αν αγαπάς την παράδοση και τον χορό, εάν θέλεις να περάσεις δύο μέρες γεμάτες παραδοσιακά, λαϊκά, ρεμπέτικα ακούσματα -και όχι μόνο- τότε το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ είναι για ‘σένα.

Τη μεγαλύτερη μέρα του έτους, την Κυριακή 21 Ιουνίου, ετοιμαστείτε για μία τελετουργία, με τις παγανιστικές καταβολές των PAGAN. Την αρχή της επόμενης εβδομάδας, Δευτέρα 22 Ιουνίου, τα παιχνιδιάρικα, μοναδικά vibes των Σκιαδαρέσες θα γεμίσουν τον χώρο, ενώ επιστρέφοντας στις hip-hop βραδιές, ο Εισβολέας κάνει το stage δικό του με ένα live-διαδρομή στη μουσική του πορεία, την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, ελάτε με reggae διάθεση για Locomondo, το συγκρότημα που φέρνει παντού το καλοκαίρι και σκορπίζει τη χαρά. Αμέσως μετά, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, Το Get Ap φέρνει τα… πάνω κάτω στην Αθήνα με την παράσταση χορού «Αpside Down», εμπνευσμένη από την επιτυχημένη σειρά Stranger Things. Για ακόμη μία χρονιά, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Μια Γιορτή για τον Παύλο», ως ένας φόρος τιμής στον πρίγκηπα της ροκ, Παύλο Σιδηρόπουλο, με ξεχωριστούς μουσικούς καλεσμένους να δίνουν το παρών για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, οι Κοινοί Θνητοί θα γιορτάσουν τα δέκατα γενέθλιά τους, αφιερώνοντας το live στο πιστό -για τόσα χρόνια- κοινό τους. Γκιντίκι και Θραξ Πανκc μοιράζονται τη σκηνή την Κυριακή 28 Ιουνίου, συνδυάζοντας τον μοντέρνο ήχο με την παράδοση και ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Φτάνοντας στη Δευτέρα 29 Ιουνίου, θα απολαύσουμε τον Πάνο Βλάχο σε ένα ποτ πουρί από κομμάτια που έχουν ήδη αγαπηθεί από το κοινό, τόσο πιο παλιά όσο και πιο καινούρια, αλλά και από νέα, ακυκλοφόρητα. Την Τρίτη 30 Ιουνίου, ο Ακύλας ετοιμάζει ένα ξέφρενο πάρτυ γεμάτο ζωντάνια και αστείρευτη ενέργεια, στα πλαίσια του Press Start Tour.

Ο Ιούλιος ξεκινάει με Κάτοχο, στη μεγαλύτερη ζωντανή του εμφάνιση της μέχρι τώρα καριέρας του, την Τετάρτη 1 Ιουλίου, μαζί με μοναδικά DJ sets. Από την Παρασκευή 3 Ιουλίου έως την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Schoolwave 2026 powered by ΔΕΗ προσγειώνεται στην Τεχνόπολη για να γιορτάσει την 20η χρονιά στη σειρά που δίνει βήμα σε νέες σχολικές και φοιτητικές μπάντες να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Τα 24 σχήματα που θα συμμετέχουν φέτος δεν θα περιοριστούν στα όρια της Ελλάδας, καθώς θα το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο μπάντες από Κύπρο και Σερβία. Το πιο νεανικό happening πλησιάζει και έχει ελεύθερη είσοδο!

Η Τρίτη 7 Ιουλίου ανήκει στους Γιαγκίνηδες με το ρεμπέτικο και σύγχρονό τους μουσικό συνονθύλευμα, μαζί με full band και ξεχωριστούς καλεσμένους, στο Γλέντι των Ονείρων μας. Μερικά ονόματα έχουν χαράξει το όνομά τους στην ιστορία του hip-hop. O ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ είναι ένα από αυτά και έρχεται να μας το θυμίσει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, γιορτάζοντας παράλληλα τα 30 χρόνια της Innersense Productions. Η επόμενη στάση των καλοκαιρινών μας συναυλιών είναι μία εμφάνιση γεμάτη ρυθμό και μοναδικότητα από τη ΝΑΪΚΑ που θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Eclesia Tour, την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Οι λάτρεις της blues, θα μπορέσουν να απολαύσουν το μονοήμερο Sweet Summer Sun Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου, με headliner τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Eric Gales, συνοδεία της μπάντας του και εκπληκτικών support μουσικών της εγχώριας blues σκηνής. Το πρώτο μέρος της Μουσικής Τεχνόπολης ολοκληρώνεται με τον εμβληματικό Yngwie Malmsteen και την κιθάρα του, την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο οποίος πρόκειται να φέρει ενώπιόν μας ένα αλησμόνητο live, ξεχειλίζοντας από ροκ ρυθμούς.

Καλοκαίρι σημαίνει μουσική και μουσική σημαίνει Μουσική Τεχνόπολη. Η σεζόν αυτή αναμένεται ξεχωριστή, με γιορτές, γλέντια και αστείρευτη ενέργεια. Αφεθείτε για να νιώσετε τον ρυθμό, να αισθανθείτε, να βιώσετε μοναδικές στιγμές -και όλα αυτά μέσα από ένα από τα πιο σταθερά, διαχρονικά ραντεβού της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι/-ες για το δεύτερο μέρος του πιο εκρηκτικού μουσικού καλοκαιριού, με τα ονόματα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικό πρόγραμμα – Μέρος Α’

Ιούνιος

Πέμπτη 04.06 Ώπα Festival! powered by ΔΕΗ

Συμμετέχουν οι: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Otra Rota, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή

Παρουσιάζει ο: Θωμάς Ζάμπρας

Σάββατο 06.06 Anser | Παρουσίαση Δίσκου «Ανάδυση»

Δευτέρα 08.06 Χαΐνηδες

Special Guests: Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίλτος Πασχαλίδης, Μάρθα Φριντζήλα

Special Guests: Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Μάρθα Φριντζήλα, Κοινοί Θνητοί, Φώτης Σιώτας

Σάββατο 13.06 Υπόγεια Ρεύματα | Παρουσίαση δίσκου «Οργή Λαού»

Κυριακή 14.06 Κωσταντής Πιστιόλης

Δευτέρα 15.06 Πάνος Μουζουράκης

Τρίτη 16.06 Μια Γροθιά | Το ελληνικό hip hop στηρίζει τα άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Τετάρτη 17.06 ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ

Συμμετέχουν οι: Νίκος Οικονομίδης & Κυριακή Σπανού, Ασυμμάζευτοι, Ζυγιά Αλάι, Άγγελοι του Τσιτσάνη

Συμμετέχουν οι: Μάρθα Φριντζήλα, Κανάρια, Banda Calda, Ζευκαλήδες, Άννα-Μαρία-Ντίνα

Κυριακή 21.06 PAGAN

Δευτέρα 22.06 Σκιαδαρέσες

Τρίτη 23.06 Εισβολέας

Τετάρτη 24.06 Locomondo, Opening Act: KAPTEN

Πέμπτη 25.06 GET AP | Παράσταση χορού «APSIDE DOWN»

Παρασκευή 26.06 Μια Γιορτή για τον Παύλο

Σάββατο 27.06 10 Χρόνια Κοινοί Θνητοί

Κυριακή 28.06 Γκιντίκι – Θραξ Πανκc

Δευτέρα 29.06 Πάνος Βλάχος

Τρίτη 30.06 Ακύλας

Ιούλιος

Τετάρτη 01.07 ΚATOXOΣ | Παρουσίαση Δίσκου

Παρασκευή 03.07 – Κυριακή 05.07 Schoolwave 2026 powered by ΔΕΗ

Τρίτη 07.07 Γιαγκίνηδες | Το Γλέντι των Ονείρων μας

Παρασκευή 10.07 ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ | "Η Λάμψη Εδώ Δε Σβήνει"

Κυριακή 12.07 NAΪKA | ECLESIA TOUR 2026

Σάββατο 18.07 Sweet Summer Sun Festival | Eric Gales Band

Opening Acts: Tassos Skouras & Nukeleus, Babis Tyropoulos Quartet, Sakis Dovolis Trio

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.