Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν το καλοκαίρι, η χρήση του κλιματιστικού γίνεται σχεδόν απαραίτητη σε πολλά σπίτια. Μαζί όμως με τη δροσιά έρχεται και η ανησυχία για τον λογαριασμό του ρεύματος.

Μία από τις πιο συχνές απορίες είναι ποια ρύθμιση συμφέρει περισσότερο: η επιλογή Auto (Αυτόματο) ή η επιλογή On (Ενεργοποιημένο συνεχώς).

Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο λειτουργίες βρίσκεται στον τρόπο που δουλεύει ο ανεμιστήρας.

Στη λειτουργία Auto, ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο όταν το σύστημα ψύξης δουλεύει ενεργά για να φτάσει ή να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Μόλις ο χώρος κρυώσει αρκετά και ο συμπιεστής σταματήσει, σταματά και ο ανεμιστήρας.

Αντίθετα, στη λειτουργία On, ο ανεμιστήρας παραμένει σε συνεχή λειτουργία, ανεξάρτητα από το αν το κλιματιστικό ψύχει εκείνη τη στιγμή ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι κυκλοφορεί αέρα μέσα στο σπίτι όλη την ώρα.

Από πλευράς εξοικονόμησης χρημάτων, συνήθως πιο οικονομική θεωρείται η επιλογή Auto. Ο λόγος είναι απλός: ο ανεμιστήρας λειτουργεί λιγότερες ώρες και άρα καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Παρότι ο ανεμιστήρας από μόνος του δεν καταναλώνει όσο ο συμπιεστής, όταν παραμένει συνεχώς ανοιχτός προσθέτει επιπλέον κόστος στον λογαριασμό.

Υπάρχει και ένας δεύτερος σημαντικός λόγος. Το καλοκαίρι το κλιματιστικό δεν αφαιρεί μόνο θερμότητα αλλά και υγρασία από τον αέρα. Όταν ο ανεμιστήρας μένει συνεχώς ανοιχτός, μπορεί να επαναφέρει μέρος της υγρασίας που έχει ήδη συλλεχθεί πίσω στον χώρο, κάνοντας το σπίτι να φαίνεται πιο «βαρύ» ή λιγότερο δροσερό. Έτσι, το σύστημα μπορεί να χρειαστεί να δουλέψει περισσότερο για να επαναφέρει την αίσθηση άνεσης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία On δεν έχει πλεονεκτήματα. Μπορεί να βοηθήσει στην πιο ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα μέσα στο σπίτι, μειώνοντας τα ζεστά ή ψυχρά σημεία ανάμεσα στα δωμάτια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να βοηθήσει στη φιλτράρισή του, αφού ο αέρας περνά συνεχώς από το φίλτρο.

Ωστόσο, αν ο βασικός στόχος είναι η μείωση κατανάλωσης και χαμηλότερος λογαριασμός ρεύματος το καλοκαίρι, οι ειδικοί συνήθως προτείνουν τη λειτουργία Auto. Είναι η πιο αποδοτική επιλογή για τους περισσότερους χώρους, καθώς προσφέρει άνεση, καλύτερο έλεγχο της υγρασίας και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Πηγή southernliving.com