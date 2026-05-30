Πλήθος πολιτικών προσώπων εξέδωσε ανακοινώσεις και αναρτήσεις για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.

«Η βαθιά γνώση, η φυσική ευγένεια και η πραότητα του Νίκου Ταγαρά τον κατέστησαν αγαπητό στην κοινωνία και αναγκαίο στην πολιτεία», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. «Μένει η σημαντική παρακαταθήκη του για την πατρίδα», προσθέτει. «Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του στο κατευόδιο ενός σπουδαίου ανθρώπου».

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για το θάνατο του Νίκου Ταγαρά ανέφερε: «Ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη». Και πρόσθεσε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

«Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά με γεμίζει βαθιά θλίψη. Ήταν φίλος μου από τα χρόνια της κοινής μας θητείας στην Αυτοδιοίκηση. Ένας άνθρωπος εξαιρετικού χαρακτήρα, ακέραιος και χρήσιμος πολιτικός, που υπηρέτησε την Κορινθία και την Ελλάδα με αφοσίωση και ήθος. Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό και αγάπη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του», σημειώνει σε δήλωσή του για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά ο π. Ευρωπαίος Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος.

«Η θλιβερή είδηση του θανάτου του Νίκου Ταγαρά βύθισε στο πένθος την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που αποχαιρετά με οδύνη τον πολιτικό άνδρα που διακρίθηκε για το ήθος και τη σεμνότητα του χαρακτήρα του, την έμφυτη ευγένεια και την εργατικότητά του». Αυτά τονίζει σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, πληροφορηθείς τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτή Κορινθίας, Νίκου Ταγαρά.

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογραμμίζει, επίσης, ότι «ο Κορίνθιος πολιτικός πολιτεύθηκε με τιμιότητα και αξιοπρέπεια. Πάντα με συνέπεια στις αρχές και αξίες της παράταξης που σταθερά υπηρέτησε σε ολόκληρη την πολιτική του διαδρομή είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπου εκπροσώπησε επάξια τον κόσμο της Κορινθίας. Ανθρωπος πράος και καλοσυνάτος, προσηνής και ευπροσήγορος παρέμεινε μάχιμος στο μετερίζι της ευθύνης μέχρι την ύστατη ώρα. Εργατικός και αθόρυβος, με απόλυτη συναίσθηση καθήκοντος και κοινοβουλευτικό ύφος ο Νίκος Ταγαράς δικαίως απολάμβανε τον σεβασμό και την αναγνώριση φίλων και αντιπάλων. Με την απώλειά του η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα γίνεται φτωχότερη. Στην οικογένειά του, τους φίλους και τους χιλιάδες πολίτες της Κορινθίας, που του εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπησή τους στη Βουλή των Ελλήνων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια! Αγαπητέ Νίκο, καλό κατευόδιο».

«Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον Νίκο Ταγαρά, έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν πραγματικό μαχητή, με πολυετή προσφορά στη δημόσια ζωή, με συνέπεια, ήθος και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τους πολίτες. Υπηρέτησε με αφοσίωση τον τόπο του τόσο από τη θέση του βουλευτή όσο και από κυβερνητικές θέσεις ευθύνης, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα». Αυτό αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, εξέφρασε με ανάρτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για «δυσαναπλήρωτο κενό» που αφήνει η απώλειά του «στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου». Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «πολύτιμο φίλο, αγαπητό συνεργάτη και ευπατρίδη πολιτικό», σημειώνοντας ότι υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση τόσο την πατρίδα όσο και τους πολίτες. Όπως ανέφερε, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό και το κυβερνητικό έργο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία τους στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί «τη μεγάλη παρακαταθήκη» που αφήνει πίσω του ο Νίκος Ταγαράς, προσθέτοντας ότι υπάρχει «χρέος να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί» το έργο αυτό.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για το Νίκο Ταγαρα: «Σήμερα χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία. Και που ως άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του. Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Η ΝΔ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά.

Γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών και τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχικά ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987-1994) και στη συνέχεια ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 εξελέγη Νομάρχης Κορινθίας και επανεξελέγη το 2006, επικρατώντας και τις δύο φορές από την πρώτη Κυριακή.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012 και υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2014-2015). Επανεξελέγη στις εθνικές εκλογές του 2019 και διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2020-2023). Στις εθνικές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου του 2023 επανεξελέγη Βουλευτής Κορινθίας και διορίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια και πάθος για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη δήλωσή του για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Στη θητεία του στο ΥΠΕΝ εκτίμησα τον χαρακτήρα του, παρά τις πολιτικές μας διαφορές. Όπως εκτίμησα και τη μεγάλη αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε τη μεγάλη μάχη για την υγεία του. Η αυτοδιοικητική του διαδρομή ήταν αποτυπωμένη στην προσωπικότητα του, που ήταν συναινετική, με διάθεση κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και τους συνεργάτες του», αναφέρει στην συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.