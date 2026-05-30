Οι υποψήφιοι στα ΕΠΑΛ διαγωνίζονται στα Νέα Ελληνικά για τις Πανελλήνιες 2026.

Τα Νέα Ελληνικά είναι το μάθημα με το οποίο ανοίγει σήμερα η «αυλαία» των Πανελληνίων 2026 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των ΕΠΑΛ της χώρας που διαγωνίζονται με τελικό στόχο την εξασφάλιση μιας θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ καλούνται να δώσουν το παρών στα εξεταστικά κέντρα αυστηρά μέχρι τις 08:00 π.μ. Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Προσερχόμενοι στις αίθουσες εξετάσεων οι υποψήφιοι επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στυλό ΜΟΝΟ ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό. Το μολύβι γενικά ΔΕΝ επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά ΜΟΝΟ αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων. Καλό είναι να έχουν μαζί τους 2 ή 3 στυλό του ίδιου χρώματος.

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα στα Νέα Ελληνικά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην επίσημη σελίδα του και την ίδια ώρα θα τα δημοσιεύσουμε στο Dnews.

Αυτά τα θέματα στα Νέα Ελληνικά που «έπεσαν» σήμερα στα ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2026

Πανελλήνιες 2026 Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ: Τα εφόδια των νέων για να πετύχουν τους στόχους τους σήμερα

Το φετινό θέμα των Πανελληνίων στα Νέα Ελληνικά των ΕΠΑΛ επικεντρώνεται στα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Πρόκειται για ένα θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των μαθητών, καθώς αφορά τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, όπως η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο αυξημένος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και οι συνεχείς κοινωνικές μεταβολές. Μέσα από αυτό το θέμα, οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα, όπως η εκπαίδευση, οι δεξιότητες, η κριτική σκέψη και η επιμονή, που μπορούν να συμβάλουν στην προσωπική και επαγγελματική τους επιτυχία.

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά στο Dnews από το Μεθοδικό

Το Dnews σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στα Νέα Ελληνικά από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών για τα ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

Πανελλήνιες 2026: Αυτές είναι οι απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ

Σχολιασμός ΟΕΦΕ: Απαιτητικά αλλά σαφή τα σημερινά θέματα - Τα δύσκολα σημεία

Τα φετινά θέματα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με ασκήσεις που αφορούν στην πειθώ, τον

τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, αντώνυμες λέξεις (μη λογοτεχνικό κείμενο), ρηματικά πρόσωπα, εγκλίσεις και σχήματα λόγου (λογοτεχνικό κείμενο). Όλα τα ερωτήματα, αν και απαιτητικά, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια. Στην παραγωγή λόγου (Α3) κλήθηκαν να συντάξουν άρθρο για τη σχολική εφημερίδα καταγράφοντας τα εφόδια των νέων ανθρώπων, για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Το ερώτημα κρίνεται σαφές, ενώ για την απάντησή του μπορούν να αντλήσουν ιδέες από την καθημερινή ζωή.

Το μη λογοτεχνικό κείμενο -συνέντευξη- είναι αρκετά εκτενές, ενώ οι ασκήσεις που αφορούν το ποίημα ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους.