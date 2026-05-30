Το πρωτόκολλο βαθμολόγησης των γραπτών για τις Πανελλήνιες 2026 - Πότε μπαίνει και τρίτος βαθμολογητής στη διαδικασία.

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινά σήμερα η εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων 2026 για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σηματοδοτώντας την έναρξη της κορυφαίας εξεταστικής περιόδου για χιλιάδες υποψηφίους που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μετά την έναρξη των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στα θέματα και τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά και στη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων.

Πανελλήνιες 2026: Το πρωτόκολλο της βαθμολόγησης σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Οι δικλίδες ασφαλείας για κάθε γραπτό

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας, τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων αποστέλλονται αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης στα ειδικά Βαθμολογικά Κέντρα που έχουν οριστεί για κάθε περιοχή. Εκεί παραλαμβάνονται και κατανέμονται στους βαθμολογητές, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Προτεραιότητα δίνεται σε καθηγητές που έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα στην τελευταία τάξη του Λυκείου τα τελευταία χρόνια, ώστε να υπάρχει πλήρης γνώση της ύλης και των απαιτήσεων της εξέτασης.

Κάθε γραπτό αξιολογείται ανεξάρτητα από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές. Οι δύο εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τη βαθμολογία που έχει δώσει ο άλλος, γεγονός που συμβάλλει στη διασφάλιση της αμεροληψίας. Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται αρχικά σε κλίμακα από το 0 έως το 100 και στη συνέχεια μετατρέπεται στη γνωστή εικοσάβαθμη κλίμακα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής.

Σε περιπτώσεις όπου οι δύο βαθμολογίες παρουσιάζουν μικρή απόκλιση, ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον συνδυασμό τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όταν όμως η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία αναβαθμολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση το γραπτό αποστέλλεται σε τρίτο βαθμολογητή, γνωστό ως αναβαθμολογητή, ο οποίος αξιολογεί εκ νέου το γραπτό χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες. Ο ρόλος του αναβαθμολογητή είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς λειτουργεί ως επιπλέον δικλίδα ασφαλείας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας. Συνήθως πρόκειται για ιδιαίτερα έμπειρους εκπαιδευτικούς ή μέλη των επιτροπών των Βαθμολογικών Κέντρων, με βαθιά γνώση του εξεταζόμενου αντικειμένου και μεγάλη εμπειρία στη βαθμολόγηση γραπτών.

Πριν από την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης πραγματοποιείται η λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους βαθμολογητές να αποκτήσουν κοινή αντίληψη για τα κριτήρια αξιολόγησης και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημεία στα θέματα ή στις ενδεικτικές απαντήσεις που χρειάζονται διευκρινίσεις. Εφόσον προκύψουν ερωτήματα, αυτά διαβιβάζονται στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία αποστέλλει οδηγίες και διευκρινίσεις στα Βαθμολογικά Κέντρα. Για τον λόγο αυτό η κανονική βαθμολόγηση δεν ξεκινά αμέσως μετά την εξέταση. Μεσολαβεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν οι αρχικές διαδικασίες, να δοθούν τυχόν διευκρινίσεις και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι βαθμολογητές εφαρμόζουν ενιαία κριτήρια αξιολόγησης.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα της βαθμολόγησης των μαθημάτων

Αμέσως μετά την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας των Πανελληνίων, εκκινεί και το πρωτόκολλο της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κανόνες, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αδιαβλητότητας και της αντικειμενικότητας.

Κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα περνά από δύο στάδια βαθμολόγησης:

Πειραματική βαθμολόγηση: Γίνεται το απόγευμα της επομένης της εξέτασης. Αποτελεί μια πρώτη δοκιμή διόρθωσης, ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημεία που χρήζουν διευκρινίσεων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) αποστέλλει γραπτές οδηγίες στα Βαθμολογικά Κέντρα.

Κανονική βαθμολόγηση: Ξεκινά μετά τις 12:00 το μεσημέρι της μεθεπόμενης ημέρας από την εξέταση, δίνοντας χρόνο στα Β.Κ. να παραλάβουν τις σχετικές διευκρινίσεις. Η πρόωρη έναρξη απαγορεύεται, εκτός αν υπάρξει ειδική οδηγία από την Κ.Ε.Ε.

Τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία, τοποθετούνται σε φακέλους και παραδίδονται στους βαθμολογητές. Κάθε καθηγητής αναλαμβάνει τουλάχιστον 60 γραπτά, και η ανώτατη ποσότητα ανέρχεται στα 300. Η βαθμολόγηση γίνεται με κόκκινο στυλό, σε κλίμακα 0-100. Ο τελικός βαθμός μετατρέπεται στη δεκαδική κλίμακα 0-20. Το ίδιο γραπτό διορθώνεται από δεύτερο βαθμολογητή, με πράσινο στυλό, που σημειώνει τυχόν λάθη ή ατέλειες. Η δεύτερη βαθμολόγηση καλό είναι να γίνεται σε ξεχωριστό χώρο.

Η περίπτωση αναβαθμολόγησης και το πρωτόκολλο του τρίτου βαθμολογητή

Εάν υπάρχει διαφορά άνω των 12 μονάδων μεταξύ πρώτης και δεύτερης βαθμολογίας, το γραπτό περνά σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Αυτός επιλέγεται ανάμεσα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς και βαθμολογεί με μαύρο στυλό, χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμών.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα γραπτά φυλάσσονται στα Βαθμολογικά Κέντρα ή σε ειδικά ορισμένους χώρους μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται. Η διαδικασία βαθμολόγησης αποτελεί κρίσιμο στάδιο για τις Πανελλαδικές, καθώς κρίνει την πρόσβαση χιλιάδων υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με αυστηρές δικλίδες ασφαλείας, στοχεύει στην αντικειμενική και αδιάβλητη αξιολόγηση των μαθητών.

Η διαδικασία της βαθμολόγησης η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στις Πανελλήνιες 2026, θεωρείται θεμελιώδης για την αξιοπιστία του συστήματος. Μέσα από πολλαπλά στάδια ελέγχου, ανεξάρτητες βαθμολογήσεις και αυστηρά πρωτόκολλα, επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι κάθε υποψήφιος θα αξιολογηθεί δίκαια και με βάση αποκλειστικά τις επιδόσεις του στο γραπτό δοκίμιο. Για τους χιλιάδες μαθητές που ξεκινούν σήμερα τη δική τους εξεταστική διαδρομή στα ΕΠΑΛ, η γνώση αυτής της διαδικασίας αποτελεί μια επιπλέον διαβεβαίωση ότι η προσπάθειά τους θα κριθεί με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και ίσους όρους για όλους.