Σκυτάλη σήμερα για τους υποψηφίους στα ΕΠΑΛ που διεκδικούν μαζί με αυτούς των ΓΕΛ μέσω Πανελληνίων 2026 τις 68.788 θέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Όλα είναι έτοιμα για την «αυλαία» των Πανελληνίων 2026 για χιλιάδες μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Οι υποψήφιοι μέσω της εξεταστικής διαδικασίας διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα προς τις σπουδές και το επαγγελματικό τους μέλλον. Η αγωνία κορυφώνεται όσο πλησιάζει η ώρα της εξέτασης, με τους μαθητές να προσπαθούν να διαχειριστούν το άγχος και την πίεση των τελευταίων ημερών.

Τι ώρα η προσέλευση στα ΕΠΑΛ και τι ώρα θα ανακοινωθούν τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τις Πανελλήνιες 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται αυστηρά στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 08:00 το πρωί, καθώς η έναρξη της εξέτασης έχει οριστεί για τις 08:30. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα φτάνουν συνήθως στα εξεταστικά κέντρα γύρω στις 08:30 το πρωί, ενώ η επίδοσή τους στους μαθητές γίνεται περίπου στις 09:00 με το αργότερο στις 9:20 .Μπαίνοντας στις τάξεις, οι επιτηρητές τοποθετούν τους μαθητές στα θρανία και ακολουθεί ο πρώτος έλεγχος των τετραδίων απαντήσεων. Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ότι το τετράδιο περιέχει συνολικά 16 φύλλα και ότι καμία σελίδα δεν έχει σκισίματα, σημάδια ή τσαλακώματα. Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου οι μαθητές συμπληρώνουν το εξεταζόμενο μάθημα και την κατεύθυνση, ακριβώς όπως αναγράφονται στο επίσημο πρόγραμμα των εξετάσεων. Στο εσώφυλλο του τετραδίου συμπληρώνονται μόνο τα στοιχεία του υποψηφίου στον πρώτο πίνακα, εις διπλούν — αριστερά και δεξιά — αποκλειστικά με κεφαλαία γράμματα. Αμέσως μετά πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές και επικολλούνται τα ειδικά αριθμητήρια που χρησιμοποιούνται για την ανωνυμοποίηση των γραπτών.

Από τη στιγμή που οι υποψήφιοι θα μπουν στην αίθουσα και ξεκινήσει η διαδικασία, δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν μόνοι τους, ακόμη και για μετάβαση στην τουαλέτα. Αν υπάρξει ανάγκη, η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά με συνοδεία επιτηρητή διαδρόμου. Μόλις δοθούν τα θέματα, οι μαθητές καλούνται πρώτα να ελέγξουν ότι οι σελίδες είναι πλήρεις και αντιστοιχούν στον αριθμό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα των θεμάτων.Παράλληλα, οι επιτηρητές δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να γραφτεί στην πρώτη σελίδα του τετραδίου, όπως το μάθημα και η ημερομηνία εξέτασης. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται οι υποψήφιοι να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στην τελευταία σελίδα των θεμάτων πριν ξεκινήσουν να απαντούν.

Στον πίνακα της αίθουσας αναγράφονται υποχρεωτικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

η ώρα έναρξης της εξέτασης,

η ώρα δυνατής αποχώρησης,

η ώρα λήξης.

Τι ώρα θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας το θέμα στα Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τα θέματα στα Νέα Ελληνικά παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 το πρωί στην ιστοσελίδα ΕΔΩ και την ίδια ώρα θα τα δημοσιεύσουμε στο Dnews.

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις των μαθημάτων στο Dnews από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά και νωρίς το μεσημέρι θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Ποδαρικό στις Πανελλήνιες 2026 με Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ: Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών αποτελεί το πρώτο μάθημα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ και είναι αντίστοιχο με αυτό της Έκθεσης στα ΓΕΛ, καθώς εξετάζει τόσο την κατανόηση κειμένων όσο και την ικανότητα ανάπτυξης γραπτού λόγου και επιχειρηματολογίας. Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε θέματα που απαιτούν κριτική σκέψη, σωστή δομή και σαφήνεια στις απαντήσεις τους, στοιχεία που συχνά καθορίζουν την τελική βαθμολογία. Η καθαρή σκέψη, η σωστή ανάγνωση των θεμάτων και η προσεκτική διαχείριση του χρόνου μέσα στην αίθουσα θεωρούνται εξίσου σημαντικές με τη γνώση της ύλης.

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους συγκεκριμένα απαραίτητα αντικείμενα. Υποχρεωτικά είναι το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, καθώς και το δελτίο εξεταζομένου των Πανελληνίων 2026. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, ενώ επιτρέπεται η χρήση γεωμετρικών οργάνων στα μαθήματα που απαιτούν σχεδιασμό. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να έχουν μαζί τους ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό και ένα απλό ρολόι χειρός, αρκεί να μην πρόκειται για smartwatch.

Ιδιαίτερα αυστηροί είναι οι κανόνες σχετικά με τα αντικείμενα που απαγορεύονται μέσα στις αίθουσες. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές, βιβλία, σημειώσεις και διορθωτικά υγρά ή ταινίες δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση. Μάλιστα, ακόμη και η κατοχή απενεργοποιημένου κινητού τηλεφώνου μέσα στην αίθουσα αρκεί για να οδηγήσει στον μηδενισμό του γραπτού, γεγονός που κάθε χρόνο υπενθυμίζεται αυστηρά στους υποψηφίους.

Το πρωτόκολλο της βαθμολόγησης - Η διαδικασία για τις Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης ξεκινά άμεσα και η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών. Αρχικά πραγματοποιείται η λεγόμενη πειραματική βαθμολόγηση, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα ή ασάφειες στα θέματα και στις ενδεικτικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ξεκινά η κανονική βαθμολόγηση από τους βαθμολογητές των ειδικών κέντρων. Κάθε γραπτό διορθώνεται από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές, ενώ σε περίπτωση σημαντικής διαφοράς βαθμολογίας ακολουθεί και τρίτη αξιολόγηση από αναβαθμολογητή.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ συνεχίζεται την Τρίτη 2 Ιουνίου με το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) ένα μάθημα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για πολλές ειδικότητες και απαιτεί καλή προετοιμασία και σωστή διαχείριση χρόνου. Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε μαθητή. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία – Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς τεχνικής, τεχνολογικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι εξετάζονται στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα II και στις Ναυτικές Μηχανές.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II) και Ψηφιακά Συστήματα, ενώ η αυλαία των εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ πέφτει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.