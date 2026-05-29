Πανελλαδικές 2026: Οδηγίες, απαγορεύσεις και χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους μέσα στην τάξη - Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν.

Ξεκινά η εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων 2026 με χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών Λυκείων να κάθονται σήμερα στα θρανία των εξεταστικών κέντρων για το πρώτο μάθημα, τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, γνωστή στους περισσότερους ως Έκθεση. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι μαθητές καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο την εξεταστική διαδικασία αλλά και την ένταση της ημέρας, που για πολλούς αποτελεί την πιο σημαντική εκπαιδευτική δοκιμασία μέχρι σήμερα.

Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30 το πρωί, ωστόσο οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες και οι μαθητές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο στη συμπλήρωση των στοιχείων τους όσο και στη διαχείριση του τετραδίου απαντήσεων. Με την είσοδο στις αίθουσες, οι επιτηρητές τοποθετούν τους μαθητές στις προκαθορισμένες θέσεις τους και διανέμουν τα τετράδια εξετάσεων. Οι υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά ότι το τετράδιο είναι καθαρό, χωρίς σκισμένες ή τσαλακωμένες σελίδες και ότι περιέχει συνολικά 16 φύλλα. Στη συνέχεια, συμπληρώνουν μόνο τα στοιχεία που ζητούνται, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες των επιτηρητών. Στο εξώφυλλο αναγράφεται το εξεταζόμενο μάθημα και η κατεύθυνση, ενώ στο εσώφυλλο συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία, με κεφαλαία γράμματα και μόνο στα προβλεπόμενα σημεία. Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές και η επικόλληση των ειδικών αυτοκόλλητων αριθμητηρίων που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας. Τα θέματα διανέμονται περίπου στις 09:00. Από τη στιγμή που ο μαθητής παραλάβει τα θέματα, δεν επιτρέπεται η είσοδος ή αποχώρηση χωρίς τη συνοδεία επιτηρητή, ακόμη και για σύντομη έξοδο από την αίθουσα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα αντικείμενα που επιτρέπονται μέσα στην αίθουσα. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους μόνο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου, μπλε ή μαύρο στυλό, μολύβι και γεωμετρικά όργανα όπου απαιτούνται, καθώς και νερό ή χυμό. Επιτρέπεται επίσης απλό ρολόι χειρός, όχι όμως smartwatch. Αντίθετα, απαγορεύονται αυστηρά κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ακουστικά, σημειώσεις, βιβλία και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας ή αποθήκευσης πληροφοριών. Ακόμη και η κατοχή απενεργοποιημένου κινητού μέσα στην αίθουσα μπορεί να οδηγήσει σε μηδενισμό του γραπτού.

Παρά το άγχος και την πίεση των ημερών, εκπαιδευτικοί και ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι εξετάσεις αποτελούν μία σημαντική δοκιμασία αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή των νέων ανθρώπων. Η ψυχραιμία, η σωστή διαχείριση του χρόνου και η εμπιστοσύνη στην προετοιμασία των προηγούμενων μηνών θεωρούνται τα σημαντικότερα «όπλα» για την πρώτη μεγάλη μάχη των υποψηφίων.

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι μετά τη διανομή των τετραδίων

Ελέγχουν αν αυτά είναι εσωτερικά καθαρά, δεν έχουν τσαλακωμένα φύλλα και αν έχουν τον ίδιο αριθμό φύλλων με αυτόν που αναγράφεται στο εξώφυλλο του τετραδίου.

Συμπληρώνουν τα ατομικά τους στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εσώφυλλο του τετραδίου.

Συμπληρώνουν το εξεταζόμενο μάθημα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εξώφυλλο του τετραδίου.

Περιμένουν τους επιτηρητές να ελέγξουν ότι ο υποψήφιος έγραψε σωστά τα στοιχεία του, κάνοντας αντιπαραβολή, των στοιχείων που έγραψε, με αυτά του δελτίου εξεταζομένου. Οι επιτηρητές επικολλούν τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια και τα καλύπτουν με αδιαφανές μαύρο αυτοκόλλητο.

Οι εξεταζόμενοι δεν γράφουν τίποτα άλλο στο τετράδιό τους (τύπους, σκιτσάκια, ζωγραφιές κλπ), το κλείνουν και περιμένουν με απόλυτη ηρεμία τα θέματα.

Το πρωτόκολλο των εξεταζόμενων μετά τη διανομή των θεμάτων:

Πρέπει να ελέγξουν αν έχουν πάρει όλες τις σελίδες που πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Πρέπει να ελέγξουν αν είναι όλες οι σελίδες ευανάγνωστες.

Πρέπει να ελέγξουν αν τα θέματα αντιστοιχούν σύμφωνα με το πρόγραμμα στο μάθημα της ημέρας και στην κατεύθυνσή τους όταν πρόκειται για μάθημα κατεύθυνσης.

Πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες (τελευταία σελίδα).

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν blanco για το σβήσιμο.

Δεν μπορούν να γράφουν πράγματα άσχετα με το εξεταζόμενο αντικείμενο.

Πρέπει στην 1η σελίδα του τετραδίου στο επάνω μέρος να γράψουν το εξεταζόμενο μάθημα και την ημερομηνία όπως αυτά αναγράφονται στο πάνω μέρος της 1ης σελίδας των θεμάτων.

Απαγορεύεται η αναγραφή του ονοματεπώνυμού τους.

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρόχειρο την τελευταία σελίδα του τετραδίου και αν χρειάζεται την προτελευταία κλπ, αναγράφοντας την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιμοποιήσουν, οι οποίες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση

Οι επιτηρητές γράφουν στον πίνακα τις ώρες έναρξης, δυνατής αποχώρησης και λήξης, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ανακοινώνει η Λυκειακή Επιτροπή.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μαθητή μετά την διανομή των θεμάτων.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόμενους εκτός των οδηγιών, διευκρινήσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες ανακοινώνουν στους εξεταζόμενους οι επιτηρητές χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις.

Στις ερωτήσεις Σωστού – Λάθους πρέπει να αναγράφεται ως απάντηση ολόκληρη η λέξη και όχι μόνο Σ ή Λ.

Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το γράμμα της απάντησης (πχ α ή β ή γ ή δ) πρέπει να είναι ευδιάκριτο.

Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι κατά την παράδοση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές μετά τη λήξη του δυνατού χρόνου αποχώρησης ή με τη λήξη του χρόνου εξέτασης. Στην δεύτερη περίπτωση οι επιτηρητές λένε στους εξεταζόμενους να κλείσουν τα τετράδιά τους και τους καλούν έναν – έναν να τα παραδώσουν.

Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των δοκιμίων έλεγχουν τα ατομικά στοιχείων των μαθητών . Διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα στο γραπτό, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο, και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας. Τέλος παρουσία του εξεταζόμενου καλύπτουν με το αδιαφανές αυτοκόλλητο τα στοιχεία του υποψηφίου.

Δεν επιτρέπεται να μείνει μόνο ένας υποψήφιος στην αίθουσα χωρίς κάποιον συνυποψήφιό του. Γι’ αυτό οι επιτηρητές δεν παραλαμβάνουν το τετράδιο του προτελευταίου υποψηφίου, πριν τελειώσει

και ο τελευταίος. Οι δύο τελευταίοι υποψήφιοι πρέπει να φύγουν μαζί.

Πότε μηδενίζεται το γραπτό υποψηφίου στις Πανελλήνιες 2026

Υποψήφιος που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από αυτά που απαγορεύονται, αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).