Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026 για τα ΕΠΑΛ, ο κίνδυνος μηδενισμού και τα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης.

Οι Πανελλήνιες 2026 είναι γεγονός με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να προετοιμάζονται για την αυριανή εξέταση τους στα Νέα Ελληνικά που αποτελεί ένα μάθημα αντίστοιχο με αυτό της Έκθεσης Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων μετράνε αντίστροφα και κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις καθώς αύριο θα μπουν και αυτοί στην «μάχη» της πανελλαδικής εξέτασης που θα τους δώσει το εισιτήριο για την εισαγωγή σε μια από τις 68.7888 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ. Η γνωστοποίηση των θεμάτων στους υποψηφίους γίνεται μεταξύ 9:00 με 9:30 το πρωί.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 για τα ΕΠΑΛ, όλες οι ημερομηνίες εξέτασης

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Το πρόγραμμα αναλυτικά:

2 Ιουνίου 2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας (π.χ. ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανατομία-Φυσιολογία κ.ά.)

6 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά και θεωρητικά μαθήματα ειδικοτήτων

9 Ιουνίου 2026: Επόμενη ομάδα μαθημάτων ειδικότητας

11 Ιουνίου 2026: Ηλεκτρικές Μηχανές, Ναυσιπλοΐα, Γεωργικές επιχειρήσεις κ.ά.

13 Ιουνίου 2026: Τεχνολογικά αντικείμενα και ψηφιακά συστήματα

15 Ιουνίου 2026: Ψύξη-Κλιματισμός, Κινητήρες αεροσκαφών, Θέρμανση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τι δεν πρέπει να έχετε μαζί σας, η απειλή μηδενισμού

Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις

Διορθωτικό υγρό ή ταινία (blanco)

Κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές επικοινωνίας

Υπολογιστικές μηχανές

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις των μαθημάτων στο Dnews από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα και νωρίς το μεσημέρι θα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Ποια είναι η διαβάθμιση των Θεμάτων στις Πανελλήνιες 2026 στα ΕΠΑΛ

Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα:

γ1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.

γ2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε (5) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων.

γ3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθ

μολογία που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται ισότιμα στα ερωτήματα ή διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζε

ται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους υποψηφίους γραπτώς.



γ4. Τα θέματα:

- Περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και δύνανται να απαντηθούν από τους υποψήφιους στον χρόνο που ορίζεται για την αξιολόγησή τους,- δύνανται να είναι ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης) ή κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντι στοίχισης, συμπλήρωσης, διάταξης, σωστού -λάθους)

ή σύντομης απάντησης,- διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης και ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων,- είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις διδακτικές οδηγίες του ΥΠ.ΑΙ.Θ.Α. και του Ι.Ε.Π.

γ5. Τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται παράμετροι όπως:- η αποκτηθείσα γνώση των υποψηφίων.- η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων- η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης- η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων- η αξιολόγηση δεδομένων- η συνδυαστική σκέψη- ο έλεγχος της ικανότητας των υποψηφίων να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημά των για την εξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

γ6. Οι υποψήφιοι απαντούν σε όλα τα θέματα.

Πανελλήνιες 2026: Η κατοχή και χρήση κινητού επιφέρει αυτόματο μηδενισμού του γραπτού

Για ακόμη μια χρονιά και στο πλαίσιο της διαφύλαξης της αδιαβλητότητας της πανελλαδικής εξέτασης για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια υπενθυμίζεται στους υποψηφίους η ρητή απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου έστω και αν εντοπιστεί να είναι απενεργοποιημένο. Το Υπουργείο Παιδείας προειδοποιεί ότι ο εντοπισμός υποψηφίου με κινητό στην κατοχή συνεπάγεται αυτόματο μηδενισμό και έξοδο από το εξεταστικό κέντρο για το συγκεκριμένο εξεταζόμενο μάθημα.

Μάλιστα υπάρχει μέριμνα για ειδικό πρωτόκολλο για όσους υποψηφίους προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο με smartphone ή smartwatch και επιθυμούν να το παραλάβουν μετά το πέρας της εξέτασης. Σύμφωνα με αυτό σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο,

καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρωτόκολλο μηδενισμού του υποψήφιου των Πανελληνίων 2026 λόγω κινητού

Μόλις οι επιτηρητές εντοπίσουν υποψήφιο με κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο ρολόι που δεν το άφησε εκτός αιθούσης πριν την εξέταση τον απομακρύνουν από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό του βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Μηδενισμός γραπτού στις Πανελλήνιες 2026 λόγω κινητού: Τι θα ισχύσει με την τελική βαθμολογία του υποψηφίου

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι υποψήφιος που «πιάστηκε» με κινητό μηδενίζεται μόνο για το μάθημα που έγινε η παράβαση και μπορεί να συνεχίσει κανονικά την συμμετοχή στους τα επόμενα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα εισαγωγής με βάση τον Μέσο Όρο Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν κανονικά, δηλαδή δύο ή τριών μαθημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Αν και με τις συγκεκριμένες βαθμολογίες δύσκολα μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο σε υψηλόβαθμες σχολές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών σχολών.