Η ΟΙΕΛΕ «κλείνει το μάτι» στο Εθνικό Απολυτήριο ως το θεσμό που θα αντικαταστήσει τις Πανελλήνιες παρέχοντας τα ίδια εχέγγυα διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας.

Το μήνυμα της ΟΙΕΛΕ

Η ΟΙΕΛΕ εύχεται στις μαθήτριες και στους μαθητές που από αύριο ξεκινούν την προσπάθειά τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καλή επιτυχία! Η σκέψη όλων μας είναι μαζί σας. Ευχόμαστε, επίσης, κάθε επιτυχία στους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει το δύσκολο ρόλο προετοιμασίας των παιδιών. Εκτιμούμε πως ο θεσμός των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει φθάσει στα όριά του με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρός κίνδυνος μερικής ή ολικής αντικατάστασής του από παράλληλες διαδικασίες εισαγωγής που υποβοηθούν παιδιά από υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα και ενισχύουν τις ανισότητες.

Ήδη η λειτουργία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στερεί από χιλιάδες παιδιά την είσοδό τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ προκαλεί ανησυχία το ενδεχόμενο στο μέλλον κάτοχοι παράλληλων απολυτηρίων (όπως το ΙΒ) να παρακάμπτουν τη γενική διαδικασία εισαγωγής.

Η ΟΙΕΛΕ εδώ και πολλά χρόνια έχει ζητήσει την κατάργηση του θεσμού. Κυρίως διότι έχει αχρηστεύσει πλήρως μια ολόκληρη εκπαιδευτική βαθμίδα (το Λύκειο) κι έχει μετατρέψει μαθητές σε εργαλεία μιας μηχανιστικής διαδικασίας που έχει ελάχιστα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη μεριά, με όλα τους τα προβλήματα, οι Πανελλαδικές είναι θεσμός που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, λόγω της διαφάνειας και της αυστηρής εποπτείας (ασχέτως αν έχουν υπάρξει και κάποιες, λίγες, περιπτώσεις αλλοίωσης). Είναι μια διαδικασία που το φτωχό παιδί μπορεί να ανταγωνιστεί και να κερδίσει το παιδί μιας πλούσιας οικογένειας, έστω κι αν έχει λιγότερα εφόδια. Είναι, επομένως, απολύτως απαραίτητο ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη να προσφέρει θέσεις και προτάσεις, οι οποίες θα κριθούν στην κοινωνία. Ένα δημοκρατικό και ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να παρέχει εχέγγυα διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας, ώστε κάθε παιδί, ανεξαρτήτως οικονομικής και κοινωνικής θέσης, να μπορεί να διεκδικήσει τα όνειρά του για ένα καλύτερο μέλλον.