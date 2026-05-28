Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα αύριο με Έκθεση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Μια «ανάσα» μας χωρίζει από την αυριανή πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026 με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να κάνουν τις τελευταίες τους επαναλήψεις για το μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία). Οι Πανελλήνιες είναι η κορύφωση μιας μακράς και απαιτητικής προσπάθειας. Ωστόσο, πέρα από τη γνώση και την προετοιμασία, καθοριστικό ρόλο στην τελική απόδοση παίζει και η σωστή διαχείριση της τρίωρης δοκιμασίας μέσα στην αίθουσα. Η ψυχραιμία, η σωστή κατανομή του χρόνου και η στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και σε απαιτητικά μαθήματα.

Διαβάζουμε προσεκτικά τα θέματα

Το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι η προσεκτική ανάγνωση όλων των θεμάτων. Οι μαθητές χρειάζεται να αφιερώσουν τα πρώτα λεπτά ώστε να κατανοήσουν ακριβώς τι ζητείται, χωρίς βιασύνη και χωρίς πανικό. Σημαντικό είναι να ξεκινήσουν από τα θέματα ή τα ερωτήματα που γνωρίζουν καλύτερα και αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια να απαντήσουν. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και μειώνεται το αρχικό άγχος. Παράλληλα, ακόμη και οι ερωτήσεις που φαίνονται «εύκολες» ή γνώριμες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συχνά οι παγίδες κρύβονται στις λεπτομέρειες της εκφώνησης.

Δεν πανικοβαλλόμαστε αν κάτι δεν θυμόμαστε

Πολλές φορές ένα θέμα μπορεί αρχικά να φαίνεται άγνωστο ή δύσκολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μαθητής δεν γνωρίζει την απάντηση. Η πίεση της στιγμής συχνά «μπλοκάρει» προσωρινά τη σκέψη. Αν ο υποψήφιος προχωρήσει στα επόμενα θέματα και ηρεμήσει, είναι πολύ πιθανό αργότερα να μπορέσει να επεξεργαστεί καλύτερα το δύσκολο ερώτημα. Για τον λόγο αυτό, δεν χρειάζεται απογοήτευση ούτε εγκατάλειψη της προσπάθειας. Άλλωστε, τα δύσκολα θέματα δυσκολεύουν συνήθως το σύνολο των υποψηφίων και όχι μόνο έναν μαθητή.

Σωστή διαχείριση χρόνου και στρατηγική

Ένα από τα συχνότερα λάθη στις εξετάσεις είναι η υπερβολική επιμονή σε ένα δύσκολο θέμα. Οι μαθητές δεν πρέπει να «κολλούν» για πολλή ώρα σε μια άσκηση που δεν μπορούν να λύσουν. Η καλύτερη στρατηγική είναι να προχωρούν στα υπόλοιπα ζητούμενα και να επιστρέφουν αργότερα στο δύσκολο σημείο με πιο καθαρό μυαλό. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι και το πρόχειρο στις τελευταίες σελίδες του τετραδίου, όπου μπορούν να οργανώσουν σκέψεις, υπολογισμούς ή σχεδιαγράμματα πριν περάσουν τις τελικές απαντήσεις. Παράλληλα, οι υποψήφιοι χρειάζεται να κατανείμουν σωστά τον χρόνο τους, ώστε να αφήσουν τουλάχιστον δέκα λεπτά στο τέλος για επανέλεγχο του γραπτού.

Δεν αφήνουμε κανένα ερώτημα κενό

Ακόμη και όταν οι μαθητές δεν είναι απόλυτα βέβαιοι για μια απάντηση, είναι σημαντικό να γράφουν ό,τι γνωρίζουν και να μην αφήνουν κενά ερωτήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, μια μερικώς σωστή ανάπτυξη μπορεί να δώσει μονάδες και να αποδειχθεί καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα. Το γραπτό πρέπει να αποπνέει σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και οργάνωση, ώστε ο διορθωτής να αντιλαμβάνεται εύκολα τη σκέψη και τις γνώσεις του υποψηφίου.

Προσοχή στην εικόνα του γραπτού

Τα καθαρά γράμματα και η καλή δομή του γραπτού παίζουν σημαντικό ρόλο. Ένα ευανάγνωστο, προσεγμένο και σωστά οργανωμένο γραπτό διευκολύνει τον διορθωτή και δημιουργεί θετική συνολική εικόνα. Αντίθετα, οι μουτζούρες, η ακαταστασία και η βιαστική παρουσίαση συχνά δυσκολεύουν την κατανόηση των απαντήσεων. Οι μαθητές χρειάζεται να αποφεύγουν τη βιασύνη και να διατηρούν σταθερό ρυθμό μέχρι το τέλος της εξέτασης.

Αξιοποιούμε όλο τον διαθέσιμο χρόνο

Ακόμη κι αν ένας μαθητής ολοκληρώσει νωρίτερα, δεν πρέπει να παραδώσει αμέσως το γραπτό του. Η επανάληψη και ο προσεκτικός έλεγχος των απαντήσεων μπορούν να αποκαλύψουν ορθογραφικά λάθη, παραλείψεις, λανθασμένες πράξεις ή αστοχίες στην κατανόηση των ζητουμένων. Πολλές φορές, οι τελευταίες διορθώσεις σώζουν πολύτιμες μονάδες.

Μετά την εξέταση… το βλέμμα στο επόμενο μάθημα

Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση, το σημαντικότερο είναι οι μαθητές να αφήσουν πίσω τους το μάθημα που έδωσαν. Οι συνεχείς συζητήσεις έξω από το εξεταστικό κέντρο, οι συγκρίσεις απαντήσεων και τα σχόλια στα social media συνήθως αυξάνουν το άγχος και δημιουργούν αμφιβολίες χωρίς ουσιαστικό λόγο. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πώς έχει γράψει ούτε πώς θα αποδώσουν οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Άλλωστε, οι βαθμολογίες διαμορφώνονται συγκριτικά. Ο πραγματικός στόχος μετά από κάθε εξέταση είναι ένας ψυχραιμία, αποφόρτιση και συγκέντρωση στο επόμενο μάθημα.

Τα SOS της επιτυχίας στο μάθημα της Έκθεσης και στην περίληψη

Η επιτυχία στο μάθημα της Έκθεσης εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα του μαθητή να κατανοεί το ζητούμενο, να οργανώνει σωστά τις σκέψεις του και να διατυπώνει με σαφήνεια και συνοχή τις απαντήσεις του. Κάθε άσκηση απαιτεί προσεκτική ανάγνωση του θέματος και σωστή αξιοποίηση των στοιχείων του κειμένου, ώστε η απάντηση να είναι εύστοχη, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη.

Στην περίληψη, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή επιλογή των πληροφοριών που θα αξιοποιηθούν. Ο μαθητής χρειάζεται να εντοπίζει τα σημεία που ανταποκρίνονται ακριβώς στο ζητούμενο και να αποφεύγει τις περιττές λεπτομέρειες που απομακρύνουν από το βασικό νόημα. Όταν η περίληψη είναι εστιασμένη ή αφορά μόνο ένα μέρος του κειμένου, απαραίτητος είναι ο εντοπισμός του θεματικού κέντρου, δηλαδή της κεντρικής ιδέας γύρω από την οποία οργανώνεται το απόσπασμα. Για να επιτευχθεί αυτό, βοηθά η υπογράμμιση βασικών ιδεών και λέξεων-κλειδιών, καθώς και η διάκριση ανάμεσα στις ουσιώδεις πληροφορίες και στις δευτερεύουσες λεπτομέρειες. Η καλή περίληψη χαρακτηρίζεται από πυκνότητα νοημάτων, σαφήνεια και οικονομία λόγου. Η διατύπωση οφείλει να γίνεται με αναφορική γλώσσα και κυρίως σε γ΄ πρόσωπο, χωρίς περιγραφικές ή βιωματικές εκφράσεις. Παράλληλα, αποφεύγεται η υπερβολική χρήση μεταδιατυπώσεων, δηλαδή οι συνεχείς αναφορές στον συγγραφέα ή στο κείμενο, καθώς στόχος της περίληψης είναι η σύνδεση και η απόδοση των ιδεών με φυσικό και ομαλό τρόπο. Εξίσου σημαντική είναι η συνοχή, η λογική αλληλουχία των νοημάτων και η αποφυγή άσκοπων συνδέσμων προσθήκης ή χρονικής διαδοχής.

Στις ασκήσεις του Β θέματος, ο μαθητής χρειάζεται να ακολουθεί πιστά τη σειρά των ερωτημάτων και να αξιοποιεί την ίδια την εκφώνηση ως εισαγωγικό στοιχείο της απάντησής του. Η τεκμηρίωση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό μιας ολοκληρωμένης απάντησης, γι’ αυτό απαιτούνται σαφείς παραπομπές στα αντίστοιχα χωρία του κειμένου και σύνδεση των θεωρητικών στοιχείων με την πρόθεση του συντάκτη. Μια σωστά οργανωμένη απάντηση ακολουθεί συγκεκριμένη δομή: αρχικά γίνεται σύνδεση με τον ισχυρισμό ή τη θέση του συντάκτη, στη συνέχεια δίνεται η απάντηση στο ζητούμενο με αξιοποίηση θεωρίας και παραδειγμάτων από το κείμενο και, τέλος, εξηγείται ο ρόλος του θεωρητικού στοιχείου που χρησιμοποιήθηκε. Πίσω από κάθε θεωρητική επιλογή του συγγραφέα κρύβεται ένας συγκεκριμένος στόχος, όπως η πειθώ, η ευαισθητοποίηση ή η προβολή μιας άποψης. Επομένως, ο μαθητής χρειάζεται να αναγνωρίζει όχι μόνο τι χρησιμοποιεί ο συντάκτης, αλλά και γιατί το χρησιμοποιεί και ποιο αποτέλεσμα επιδιώκει να πετύχει.

Στο θέμα Γ, το ερμηνευτικό σχόλιο απαιτεί ουσιαστική κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου και προσωπική, αλλά πάντα τεκμηριωμένη, ανταπόκριση στο ζητούμενο. Η ερμηνεία πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που δίνει το ίδιο το κείμενο και όχι σε αυθαίρετες υποθέσεις. Για τον λόγο αυτό, οι παραπομπές σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου θεωρούνται απαραίτητες, καθώς ενισχύουν και αποδεικνύουν την ορθότητα της ερμηνείας. Οι κειμενικοί δείκτες αξιοποιούνται μόνο όταν συμβάλλουν ουσιαστικά στην υποστήριξη της απάντησης και δεν εξετάζονται απομονωμένα από το νόημα. Επιπλέον, στις λογοτεχνικές αναλύσεις γίνεται αναφορά στο ποιητικό ή αφηγηματικό υποκείμενο και όχι απευθείας στον δημιουργό του έργου. Το ερμηνευτικό σχόλιο πρέπει να λειτουργεί ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο κείμενο, με σαφή δομή, συνοχή, προσεγμένο λεξιλόγιο και ομαλή ανάπτυξη των ιδεών. Στα πεζά κείμενα, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αφηγηματικοί τρόποι ή οι τεχνικές αφήγησης, εφόσον συμβάλλουν στην κατανόηση του περιεχομένου και των προθέσεων του έργου.

Στο θέμα Δ, η παραγωγή λόγου απαιτεί σωστή επιχειρηματολογία, δημιουργική σκέψη και προσαρμογή στον ζητούμενο κειμενικό τύπο και στην περίσταση επικοινωνίας. Τα θέματα συνήθως σχετίζονται με κοινωνικές αξίες, ανθρώπινες σχέσεις, πολιτική και δημοκρατία, ψηφιακές δεξιότητες, περιβάλλον, πολιτισμό, ποιότητα ζωής ή σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Ο μαθητής οφείλει να αξιοποιεί δημιουργικά τα επιχειρήματα των κειμένων αναφοράς, χωρίς να τα αντιγράφει αυτούσια, αλλά μεταφέροντάς τα με προσωπικό και φυσικό τρόπο. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η βιωματική διάσταση του λόγου, καθώς η σύνδεση του θέματος με προσωπικές εμπειρίες και προβληματισμούς προσδίδει αμεσότητα και αυθεντικότητα στο κείμενο. Η επιχειρηματολογία είναι προτιμότερο να οργανώνεται σε τρεις διαφορετικούς άξονες, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με λογική σειρά, ώστε το ένα επιχείρημα να οδηγεί φυσικά στο επόμενο. Εξίσου σημαντική είναι η τεκμηρίωση των απόψεων και η συνοχή του κειμένου. Τέλος, ο μαθητής πρέπει να δίνει μεγάλη προσοχή στα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου που ζητείται, ώστε αυτά να διακρίνονται καθαρά σε όλη την έκταση του γραπτού και όχι μόνο στην εισαγωγή ή στον επίλογο.