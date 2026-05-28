Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους ή να χρησιμοποιούν κινητόστις Πανελλήνιες 2026 καθώς αν εντοπιστούν από τους επιτηρητές μηδενίζονται αυτόματα και τελεσίδικα για το μάθημα.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις και προετοιμασίες για την αυριανή πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026 με το μάθημα της Έκθεσης. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών υποψηφίων.

Πανελλήνιες 2025: Η κατοχή και χρήση κινητού επιφέρει αυτόματο μηδενισμού του γραπτού

Για ακόμη μια χρονιά και στο πλαίσιο της διαφύλαξης της αδιαβλητότητας της πανελλαδικής εξέτασης για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια υπενθυμίζεται στους υποψηφίους η ρητή απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου έστω και αν εντοπιστεί να είναι απενεργοποιημένο. Το Υπουργείο Παιδείας προειδοποιεί ότι ο εντοπισμός υποψηφίους με κινητό στην κατοχή συνεπάγεται αυτόματο μηδενισμό και έξοδο από το εξεταστικό κέντρο για το συγκεκριμένο εξεταζόμενο μάθημα.

Μάλιστα υπάρχει μέριμνα για ειδικό πρωτόκολλο για όσους υποψηφίους προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο με smartphone ή smartwatch και επιθυμούν να το παραλάβουν μετά το πέρας της εξέτασης. Σύμφωνα με αυτό σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο,

καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρωτόκολλο μηδενισμού του υποψήφιου των Πανελληνίων 2025 λόγω κινητού

Μόλις οι επιτηρητές εντοπίσουν υποψήφιο με κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο ρολόι που δεν το άφησε εκτός αιθούσης πριν την εξέταση τον απομακρύνουν από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό του βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Μηδενισμός γραπτού στις Πανελλήνιες 2025 λόγω κινητού: Τι θα ισχύσει με την τελική βαθμολογία του υποψηφίου

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι υποψήφιος που «πιάστηκε» με κινητό μηδενίζεται μόνο για το μάθημα που έγινε η παράβαση και μπορεί να συνεχίσει κανονικά την συμμετοχή στους τα επόμενα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα εισαγωγής με βάση τον Μέσο Όρο Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν κανονικά, δηλαδή δύο ή τριών μαθημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Αν και με τις συγκεκριμένες βαθμολογίες δύσκολα μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο σε υψηλόβαθμες σχολές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών σχολών.

