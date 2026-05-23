Η περίοδος πριν από τις Πανελλήνιες 2026 είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους μαθητές, καθώς η πίεση αυξάνεται και ο χρόνος μοιάζει να μην είναι ποτέ αρκετός. Σε αυτή τη φάση, η σωστή επανάληψη παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού δεν αρκεί μόνο το πολύωρο διάβασμα, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η μελέτη.

Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές που βοηθούν τους μαθητές να συγκεντρώνονται καλύτερα, να κατανοούν ουσιαστικά την ύλη και να θυμούνται πιο εύκολα τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Τρεις από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους επανάληψης είναι η τεχνική Pomodoro, η μέθοδος Feynman και το Spaced Repetition.

Η τεχνική Pomodoro θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς στρατηγικές διαχείρισης χρόνου. Βασίζεται στη μελέτη σε μικρά και απόλυτα συγκεντρωμένα χρονικά διαστήματα. Ο μαθητής διαβάζει για περίπου 25 λεπτά χωρίς διακοπές και στη συνέχεια κάνει ένα μικρό διάλειμμα πέντε λεπτών. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πνευματική κόπωση, ενώ ο εγκέφαλος παραμένει ενεργός και συγκεντρωμένος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη τεχνική βοηθά ιδιαίτερα όσους δυσκολεύονται να παραμείνουν προσηλωμένοι στη μελέτη για πολλές ώρες.

Εξίσου αποτελεσματική είναι και η τεχνική Feynman, η οποία επικεντρώνεται στην πραγματική κατανόηση της ύλης. Η βασική ιδέα είναι ο μαθητής να προσπαθεί να εξηγήσει ένα θέμα με απλά λόγια, σαν να μιλά σε ένα μικρό παιδί. Αν δυσκολεύεται να το κάνει, τότε πιθανότατα δεν έχει κατανοήσει πλήρως το αντικείμενο και χρειάζεται επιπλέον μελέτη. Η μέθοδος αυτή βοηθά στην αποφυγή της μηχανικής αποστήθισης και ενισχύει την κριτική σκέψη και τη βαθύτερη κατανόηση.

Ιδιαίτερα σημαντική για την περίοδο των επαναλήψεων είναι και η τεχνική Spaced Repetition, δηλαδή η επανάληψη σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα. Αντί ο μαθητής να διαβάζει την ίδια ύλη συνεχόμενα μέσα σε λίγες ώρες, επιστρέφει σε αυτή μετά από συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, λίγες ώρες αργότερα, την επόμενη ημέρα, μετά από μερικές ημέρες και στη συνέχεια μετά από μία εβδομάδα. Η μέθοδος αυτή βοηθά τις πληροφορίες να αποθηκευτούν πιο αποτελεσματικά στη μακροχρόνια μνήμη και θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη για θεωρητικά μαθήματα και αποστήθιση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν εξαρτάται μόνο από τις ατελείωτες ώρες διαβάσματος, αλλά από τη σωστή οργάνωση, τη συνέπεια και την ποιότητα της μελέτης. Η εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών επανάληψης μπορεί να μειώσει το άγχος, να βελτιώσει τη συγκέντρωση και να αυξήσει σημαντικά την απόδοση των μαθητών στις εξετάσεις.

