«Είναι όλα έτοιμα για τις Πανελλήνιες 2026. Η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει μήνες πριν» δήλωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Ενόψει της έναρξης των Πανελληνίων 2026 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διαβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία έχουν ολοκληρωθεί, με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας σε όλη τη χώρα.

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη υπογραμμίζει ότι το υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, σημειώνοντας πως η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες δεν ξεκινά λίγες εβδομάδες πριν τις εξετάσεις, αλλά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εξεταστικής περιόδου.

Μάλιστα τόνισε ότι πρόκειται για μια πολυεπίπεδη διαδικασία που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των εξεταστικών κέντρων, την οργάνωση των επιτηρήσεων, την ασφαλή διαχείριση των θεμάτων, καθώς και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σύμφωνα με την ίδια, βασικός στόχος είναι να κυλήσει η διαδικασία χωρίς προβλήματα, με απόλυτη τήρηση των κανόνων αξιοπιστίας και διαφάνειας, αλλά και με ίσους όρους για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Παράλληλα, τονίζεται ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται βελτιώσεις στη διαδικασία, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων εξετάσεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην έγκαιρη αντιμετώπιση οργανωτικών ζητημάτων, στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος και στη διασφάλιση ίσων όρων για όλους τους υποψηφίους. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ, η συνεχής αναβάθμιση των διαδικασιών αφορά τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά ζητήματα, ώστε κάθε χρονιά η διεξαγωγή των εξετάσεων να είναι πιο αποτελεσματική και ασφαλής

Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, χιλιάδες υποψήφιοι βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, με τις επαναλήψεις να εντείνονται και το άγχος να κορυφώνεται. Το υπουργείο, από την πλευρά του, δηλώνει έτοιμο να στηρίξει τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή ενός από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας.

