Με άστατο καιρό θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, ο καιρός αναμένεται να ζεστάνει μετά τις 5 Ιουνίου.

Θα παραμείνει άστατος ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Φαίνεται οτι το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με αρκετές βροχές, ιδιαίτερα το Σάββατο σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα.

Η αστάθεια θα κορυφώσει τη δράση της Σάββατο και Κυριακή, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι και τη νέα εβδομάδα, δεν περιμένουμε την αστάθεια να δηλώνει το παρών, κυρίως μεσημέρι με απόγευμα.

Τις επόμενες αρκετές ημέρες, η χώρα μας, η Τουρκία και η Κύπρος, θα αποτελούν την πιο δροσερή γωνιά, σε οτι αφορά την Ευρώπη, μιας και τα υπόλοιπα τμήματα της γηραιάς Ηπείρου θα βλέπουν βαθμούς πάνω από τους 30.

Σήμερα, Πέμπτη, η αστάθεια εξαπλώνεται και ενισχύεται και πάλι. Κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οι μπόρες και οι καταιγίδες, θα αφορούν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την περιοχή της κεντρικής - ανατολικής Μακεδονίας, προς την περιοχή της Θράκης και μέχρι και νωρίς το βράδυ θα έχουν επεκταθεί στο σύνολο του ηπειρωτικού κορμού, για να απασχολήσουν την 'Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Στερεά, την Πελοπόννησο και πιθανόν και τα βουνά της Κρήτης.

Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με τοπικά ισχυρές εντάσεις, ιδιαίτερα προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα φθάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μαλακός το πρωί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα προλάβει το μεσημέρι να φθάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι (2 με 3 ώρα), τα σύννεφα θα πυκνώσουν στη γύρω ορεινή ζώνη. Θα ξεκινήσουν κάποιοι όμβροι, οι οποίο μέσα στο απόγευμα θα ενταθούν και θα πάμε σε βροχοπτώσεις και καταιγίδες, μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες. Μεγάλο τμήμα του νομού και με έμφαση, τα βόρεια - βορειοδυτικά, περιμένουμε μεγάλο κύμα αστάθειας. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, αλλά στις ώρες εκδήλωσης των φαινομένων - κάτι που δεν αφορά μόνο την Αττική - ενδέχεται να αλλάζουν διευθύνσεις και τα φαινόμενα να εμφανίζουν περαιτέρω ένταση για μικρό χρονικό διάστημα. Ο υδράργυρος έως και 27 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ώρα με την ώρα τα νεφικά συστήματα θα γίνονται πιο πυκνά και κοντά στο απόγευμα, θα ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες. Θα επικρατήσει ο βαρδάρης. Αργά το μεσημέρι θα συναντήσουνε τον υδράργυρος κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Παρασκευή, θα βρεθούμε στο ίδιο άστατο καιρικό μοτίβο. Μέσα στο Αιγαίο αλλά και στα ηπειρωτικά θα συναντήσουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ο οποίες θα εξελλίσσονται νωρίς το απόγευμα ή αλλιώς αργά το βράδυ.

Το Σάββατο θα είναι μία ημέρα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το νοτιοανατολικό Αιγαίο, τα ανατολικά βορειοηπειρωτικά.

Ίσως το Σάββατο, να είναι η πιο δύσκολη ημέρα αστάθειας με βροχές και καταιγίδες, και ίσως τα φαινόμενα να εμφανίσουν χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς.

Την Κυριακή, θα επιμείνει η αστάθεια και θα βελτιωθεί μέσα στο Αιγαίο η κατάσταση.

Την πιο άστατη κατάσταση την περιμένουμε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία τη Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί θα συναντήσουμε τις απογευματινές ώρες φαινόμενα τα οποία θα συνοδεύονται από καταιγίδες, ακόμα και από χαλάζι.

Είναι πιθανόν μέσα στο απόγευμα να αλλάζει εντελώς το σκηνικό του καιρού και να οδηγούμαστε σε μπόρες ακόμη και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν κατά τόπους προβλήματα. Προσοχή και στους κεραυνούς και τις χαλαζοπτώσεις.

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι και αυτή ασταθής, αν και με λιγότερο έντονα φαινόμενα.

Περιμένουμε να αλλάξει η ατμοσφαιρική ροή, δηλαδή να γυρίσουν τα μακρά κύματα ψηλά στην ατμόσφαιρα και να οδηγηθούμε πλέον σε πιο θερμό αέρα που θα μας έρχεται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Αυτό το αναμένουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Σίγουρα μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, θα πορευθούμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες και υπολογίζουμε μετά τις 5 Ιουνίου, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να μας έρθει ο αντικυκλώνας από πάνω μας και να οδηγήσει και πιο θερμό αέρα στην περιοχή μας και ο αντικυκλώνας να περιορίσει αυτήν την αστάθεια.

Σιγά σιγά θα αρχίσει να κερδίζει χώρο η κυκλοφορία από τη βόρεια Αφρική και να έρχεται πιο θερμός αέρας.

