Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα Επαγγελματικά Λύκεια - Το πρόγραμμα για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα.

Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στα τέλη Μαΐου για χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής δοκιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η «πρεμιέρα» των εξετάσεων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Μαθηματικών για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής, καθώς και της Βιολογίας για τις Σπουδές Υγείας.

Στη συνέχεια, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού τους. Οι Πανελλαδικές για τα βασικά μαθήματα ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ την Τρίτη 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Παράλληλα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής

μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια

τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Η διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων ολοκληρώνεται κάθε χρόνο με δύο βασικά στάδια ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτα για τις βαθμολογίες των μαθημάτων και εν συνεχεία για τις βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Με βάση τον καθιερωμένο προγραμματισμό των τελευταίων ετών, οι βαθμολογίες των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου 2026. Σε αυτή τη φάση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τις επιδόσεις τους ανά μάθημα, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον επόμενο και πιο κρίσιμο στάδιο, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών, ακολουθεί η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου 2026. Τότε θα γίνει και η τελική κατανομή των θέσεων στα πανεπιστημιακά τμήματα και θα οριστικοποιηθεί η εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους: α) στυλό, μπλε ή μαύρου χρώματος, ανεξίτηλης μελάνης,β) μολύβι (δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν διευκρινίζεται στις οδηγίες των θεμάτων), γ) γομολάστιχα, δ) γεωμετρικά όργανα, ε) μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.

Προσοχή: Εάν ο υποψήφιος φτάσει στο εξεταστικό κέντρο των Πανελληνίων με κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να ενημερώνει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ. και να του το παραδίδει. Τα κινητά τηλέφωνα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο εντός του σχολείου και παραδίδονται στους υποψηφίους όταν αποχωρούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και το ειδικό καρτελάκι που πιστοποιεί την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ( Δελτίο Εξεταζόμενου).

Για οποιαδήποτε απορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στους επιτηρητές που θα βρίσκονται στην αίθουσα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύψει.

Τα «απαγορευμένα» αντικείμενα στις Πανελλήνιες 2026

Ωστόσο, υπάρχει και μια κατηγορία αντικειμένων που οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύονται:

βιβλία,

τετράδια,

σημειώσεις,

διορθωτικό υγρό ή ταινία,

κινητά τηλέφωνα,

υπολογιστικές μηχανές,

ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές κάθε τμήματος.

Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό στις Πανελλήνιες 2026

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 κινδυνεύουν με μηδενισμό του γραπτού τους υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Αν κάποια αντικανονική συμπεριφορά γίνει αντιληπτή, ο υποψήφιος απομακρύνεται από την αίθουσα και η Λυκειακή επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση ώστε το γραπτό του να λάβει τον κατώτατο βαθμό (μηδέν).

Συγκεκριμένα το γραπτό των Πανελληνίων μηδενίζεται:

αν βρεθεί στην κατοχή του υποψηφίου αντικείμενο ή μέσο από τα παραπάνω ή

αν αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή

αν θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων

Τονίζεται ότι η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο των Πανελληνίων 2025 και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν.

Πανελλήνιες 2026: Τι κάνουν οι υποψήφιοι μόλις παραλάβουν το τετράδιο εξέτασης

Ελέγχουμε τα τετράδια, να περιέχουν 16 φύλλα και οι σελίδες να μην έχουν σημάδια ή σκισίματα-τσαλακώματα.

Συμπληρώνουμε, πάντα με τις οδηγίες των επιτηρητών:

• στο εξώφυλλο του τετραδίου: το εξεταζόμενο μάθημα και την κατεύθυνση, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα των εξετάσεων.

• στο εσώφυλλο του τετραδίου: ΜΟΝΟ στον πρώτο πίνακα τα στοιχεία μας (εις διπλούν, αριστερά και δεξιά), με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές και επικολλούνται τα αριθμητήρια.

Πανελλήνιες 2026: Τι επιτρέπεται και τι όχι να ρωτήσετε τους επιτηρητές

Δεν θα δοθεί καμία διευκρίνιση από τους επιτηρητές (δεν έχουν τέτοια αρμοδιότητα). Απλά θα καλέσουν κάποιο μέλος της επιτροπής, το οποίο αν κρίνει βάσιμο το αίτημα του υποψηφίου, θα το μεταφέρει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ώστε αν όντως χρειάζεται, πράγμα σπάνιο, να σταλεί διευκρίνιση σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.