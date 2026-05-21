Το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Κρήτης αξίζει να μπει στο στόχαστρο των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026.

Ένα νέο, σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026, φέρνοντας πιο κοντά από ποτέ τις ανθρωπιστικές επιστήμες με την τεχνολογία και τη διοίκηση του μέλλοντος. Το πρόγραμμα «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας» που θα λειτουργήσει στο τμήμα Φιλοσοφίας Κρήτης από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος επιχειρεί να συνδέσει τη φιλοσοφική σκέψη, την ψηφιακή πολιτική και τις τεχνολογίες αιχμής, απαντώντας στις ανάγκες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας.

Σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει ολοένα και περισσότερους τομείς της καθημερινότητας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στη διαμόρφωση αποφοίτων που δεν θα έχουν μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και βαθιά κατανόηση των κοινωνικών, ηθικών και πολιτικών προεκτάσεων της τεχνολογίας εξηγεί στο Dnews o Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Career Foresight Expert, EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε έναν συνδυασμό τριών γνωστικών κατευθύνσεων. Από τη μία πλευρά, η Φιλοσοφία εστιάζει στη λογική, την ηθική και τη φιλοσοφία του νου, με έμφαση στα σύγχρονα ερωτήματα που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση. Από την άλλη, η ενότητα της Διακυβέρνησης και Διοίκησης εξετάζει ζητήματα ψηφιακού κράτους, ευρωπαϊκών πολιτικών και θεσμικού πλαισίου γύρω από την τεχνολογία, δίνοντας έμφαση στην πρακτική εφαρμογή. Τέλος, η Τεχνολογία προσφέρει βασικές γνώσεις προγραμματισμού, ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης, επιτρέποντας στους φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων.

Όπως εξηγεί ο κ. Ταουσάνης «Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τρομερά ενδιαφέροντα μαθήματα όπως «Ηθική των Δεδομένων», «Φιλοσοφία του Υπολογισμού», «Βιοηθική» Διοίκηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν κατάλληλες γνωσιακές βάσεις στην Τεχνολογία με πεδία όπως big data, μηχανική μάθηση κλπ. Παράλληλα θα προσφέρονται και εξαιρετικά μαθήματα επιλογής όπως, για παράδειγμα «Τεχνολογία και Βιοϊατρική»! Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με υποχρεωτική πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους για την αγορά εργασίας σε τομείς όπως η ηθική της AI, η χάραξη ψηφιακής πολιτικής και η διαχείριση τεχνολογικών κρίσεων.»

Η νέα αυτή εκπαιδευτική κατεύθυνση φιλοδοξεί να δημιουργήσει επιστήμονες που θα κινούνται ανάμεσα στην τεχνολογία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, σε μια εποχή όπου η ψηφιακή μετάβαση επαναπροσδιορίζει συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και του κράτους. Η προοπτική που ανοίγεται για τους αποφοίτους είναι ιδιαίτερα ευρεία, καθώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε επαγγελματικούς τομείς, όπως οργανισμοί δημόσιας διοίκησης, εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα.

Σε ένα εκπαιδευτικό τοπίο που αλλάζει ραγδαία, τέτοιου είδους προγράμματα σπουδών αναδεικνύουν μια νέα αντίληψη για τις ανθρωπιστικές επιστήμες όχι ως απομονωμένο θεωρητικό πεδίο, αλλά ως ενεργό εργαλείο κατανόησης και διαμόρφωσης του ψηφιακού κόσμου τονίζει ο κ. Ταουσάνης.

Έτσι, η Φιλοσοφία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ψηφιακή διακυβέρνηση παρουσιάζονταιως ένα ενιαίο πεδίο γνώσης που επιχειρεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργεί η τεχνολογία, ποιος τη ρυθμίζει και κυρίως πώς επηρεάζει την κοινωνία του αύριο.