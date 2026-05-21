Οι Πανελλήνιες 2026 είναι μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους στη ζωή ενός μαθητή. Για πολλούς, οι εξετάσεις αυτές συνδέονται με αγωνία, φόβο αποτυχίας, πίεση και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ταυτόχρονα όμως, πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο και για τους γονείς, οι οποίοι προσπαθούν καθημερινά να στηρίξουν τα παιδιά τους, συχνά χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Η αλήθεια είναι πως οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση αλλά και την απόδοση ενός μαθητή. Ένα σπίτι με ηρεμία, κατανόηση και συναισθηματική ασφάλεια λειτουργεί σαν «καταφύγιο» μέσα σε μια περίοδο γεμάτη πίεση. Οι προθέσεις των περισσότερων γονιών είναι θετικές. Θέλουν να βοηθήσουν, να ενθαρρύνουν και να σταθούν δίπλα στο παιδί τους σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής του. Ωστόσο, πολλές φορές, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, η στήριξη μπορεί να μετατραπεί σε πίεση. Το όριο ανάμεσα στο «σε βοηθώ» και στο «σε πιέζω» είναι λεπτό και συχνά καθορίζει όχι μόνο την ψυχολογία του μαθητή αλλά και την ίδια την απόδοσή του στις εξετάσεις.

Όταν η στήριξη γίνεται πραγματική δύναμη

Η ουσιαστική υποστήριξη ξεκινά από την ενσυναίσθηση και την κατανόηση. Ένας μαθητής που προετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες χρειάζεται πάνω απ’ όλα να νιώθει ότι έχει δίπλα του ανθρώπους που τον ακούν χωρίς κριτική και χωρίς διαρκείς απαιτήσεις. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, λίγες καθημερινές κουβέντες στήριξης και η αίσθηση ότι το σπίτι παραμένει ένας ασφαλής χώρος όπου μπορεί να ξεκουραστεί ψυχικά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συναισθηματική σταθερότητα των γονιών επηρεάζει σημαντικά την ψυχολογία και τη συγκέντρωση των παιδιών. Ένας ήρεμος και υποστηρικτικός γονιός βοηθά τον μαθητή να διαχειριστεί καλύτερα το άγχος και να αποκτήσει μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα. Πολλές φορές δεν χρειάζονται μεγάλες συζητήσεις. Ένα απλό «είμαι εδώ για σένα», «σε πιστεύω» ή «ό,τι κι αν γίνει θα το αντιμετωπίσουμε μαζί» μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο υποστηρικτικά από οποιαδήποτε πίεση για καλύτερη επίδοση.

Μην μεταφέρετε το δικό σας άγχος

Πολλοί γονείς αγχώνονται τόσο πολύ για το μέλλον των παιδιών τους, ώστε τελικά μεταδίδουν αυτή την πίεση μέσα στην καθημερινότητα. Συχνές ερωτήσεις όπως: «Πόσες ώρες διάβασες;» «Έλυσες όλα τα θέματα;» «Θα προλάβεις την ύλη;» μπορεί να κουράζουν ψυχολογικά το παιδί, ακόμη κι αν γίνονται από ενδιαφέρον. Ο μαθητής ήδη πιέζει τον εαυτό του αρκετά. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι κάποιον που θα τον ηρεμεί και όχι που θα του υπενθυμίζει συνεχώς το άγχος.

Δείξτε ότι η αγάπη και η αποδοχή σας δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των εφήβων είναι μήπως απογοητεύσουν τους γονείς τους. Πολλά παιδιά συνδέουν την επιτυχία στις εξετάσεις με την αποδοχή, την αξία και την αγάπη που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν ξεκάθαρα πως η αξία τους δεν καθορίζεται από έναν βαθμό, μια αποτυχία δεν τους κάνει λιγότερο ικανούς, οι γονείς τους θα είναι δίπλα τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τη συνέπεια, την επιμονή, την καθημερινή προσπάθεια και την ψυχική αντοχή του παιδιού. Όταν ένας μαθητής νιώθει ότι οι γονείς του βλέπουν και εκτιμούν τον κόπο του, χτίζει πιο υγιή αυτοεκτίμηση. Αυτό το αίσθημα ασφάλειας μειώνει σημαντικά την ψυχική πίεση.

Ακούστε περισσότερο και συμβουλεύστε λιγότερο

Πολλές φορές οι μαθητές δεν χρειάζονται λύσεις αλλά κατανόηση. Όταν ένα παιδί εκφράζει άγχος ή κούραση, οι γονείς συχνά απαντούν αμέσως με συμβουλές ή οδηγίες. Όμως ο έφηβος έχει κυρίως ανάγκη να νιώσει ότι κάποιος τον ακούει πραγματικά χωρίς να τον κρίνει. Μερικές φορές ένα «Ξέρω ότι περνάς δύσκολα» είναι πιο βοηθητικό από δεκάδες συμβουλές.

Μην συγκρίνετε το παιδί σας με άλλους

Οι συγκρίσεις είναι από τα πιο επιβαρυντικά πράγματα για έναν μαθητή. Φράσεις όπωςμ«Ο φίλος σου διαβάζει περισσότερο», «Η ξαδέρφη σου έχει τελειώσει την ύλη» «Το τάδε παιδί γράφει άριστα στα διαγωνίσματα προσομοίωσης» δημιουργούν ανασφάλεια, θυμό και αίσθημα ανεπάρκειας. Κάθε παιδί έχει διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικό ρυθμό και διαφορετική προσωπικότητα. Η σύγκριση δεν κινητοποιεί αντίθετα, πολλές φορές αποδυναμώνει ψυχολογικά τον μαθητή.

Ενθαρρύνετε τη σωστή ξεκούραση

Πολλά παιδιά αισθάνονται ενοχές όταν ξεκουράζονται, θεωρώντας ότι χάνουν πολύτιμο χρόνο διαβάσματος. Ωστόσο, η συνεχής πίεση και η υπερένταση μειώνουν τη συγκέντρωση και κουράζουν ψυχικά τον οργανισμό. Ο ύπνος, τα μικρά διαλείμματα, η σωματική άσκηση, μια βόλτα ή λίγος χρόνος χαλάρωσης βοηθούν ουσιαστικά το μυαλό να λειτουργήσει καλύτερα. Η ξεκούραση δεν είναι χάσιμο χρόνου αλλά αναγκαία προϋπόθεση για καλή απόδοση.

Θυμίστε του ότι οι Πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή

Οι εξετάσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το τέλος ούτε η μοναδική ευκαιρία στη ζωή. Πολλοί έφηβοι νιώθουν ότι από αυτές τις εξετάσεις εξαρτώνται τα πάντα:

η επιτυχία, η αξία τους, το μέλλον τους. Οι γονείς χρειάζεται να θυμίζουν στα παιδιά ότι υπάρχουν πολλές διαδρομές, εναλλακτικές επιλογές και δεύτερες ευκαιρίες. Η ζωή δεν σταματά σε μια εξέταση.

Να είστε δίπλα στον παιδί χωρίς όρους και απαιτήσεις

Το σημαντικότερο πράγμα που χρειάζεται να αισθανθεί ένας μαθητής είναι πως δεν είναι μόνος Ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα συνεχίσει να έχει την αγάπη,

τη στήριξη, και την αποδοχή των γονιών του. Γιατί τελικά, αυτό που θυμούνται περισσότερο τα παιδιά από την περίοδο των Πανελληνίων δεν είναι μόνο οι βαθμοί και οι σχολές, αλλά κυρίως το πώς ένιωσαν μέσα στο σπίτι τους. Και πολλές φορές, η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι τα μόρια, αλλά το να βγει ένα παιδί από αυτή τη δύσκολη περίοδο χωρίς να χάσει την ψυχική του ισορροπία και την πίστη στον εαυτό του.