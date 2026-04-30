Οι σπουδές στην Νομική «φιγουράρουν» στην πρώτη πεντάδα των επιλογών των υποψηφίων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου των Πανελληνίων 2026 ωστόσο το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και οι επαγγελματικές προοπτικές που τις συνοδεύουν μεταβάλλονται ραγδαία. Η παραδοσιακή εικόνα του νομικού, που περιορίζεται στην ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου σε δικαστικές αίθουσες ή γραφεία, δίνει πλέον τη θέση της σε ένα πολύ πιο σύνθετο και πολυδιάστατο επαγγελματικό πεδίο που συνδέεται με την τεχνολογία, την καινοτομία και την παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, η χρήση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain δημιουργούν ένα εντελώς νέο τοπίο, στο οποίο οι νομικοί καλούνται να προσαρμοστούν και να αποκτήσουν διεπιστημονικές δεξιότητες. Από τα «έξυπνα συμβόλαια» μέχρι την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον, οι ευκαιρίες που ανοίγονται είναι περισσότερες από ποτέ.

Η Μαρία Κουμανδέρη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της EMPLOY EDU | Σύμβουλοι Εκπαίδευσης &Σταδιοδρομίας παρουσιάζει στο Dnews και τους φετινούς υποψηφίους το ψηφιακό μέλλον των σπουδών στη Νομική και τους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν διαγράφοντας μια διαφοροποιημένη σταδιοδρομία.

Ένας αξιόλογος τομέας απασχόλησης ενός απόφοιτου Νομικής θα μπορούσε να είναι η τεχνολογία blockchain σε συνδυασμό με την πνευματική ιδιοκτησία, μέσω της εμβάθυνσης του σε βασικές αρχές τεχνολογίας και πληροφορικής. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μεταμορφώνει τα θεμέλια της οικονομικής και νομικής δραστηριότητας καθώς δίνει την δυνατότητα για νέες μορφές διαφάνειας, ασφάλειας και αποκέντρωσης σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα συναλλαγών. Μέσω της τεχνολογίας blockchain ένας νομικός μπορεί να ασχοληθεί με ‘’έξυπνα συμβόλαια’’, τα οποία μάλιστα υλοποιούνται συναινετικά και με αποκεντρωμένο τρόπο δίχως τη διαμεσολάβηση μιας Ενιαίας Αρχής, να εξασφαλίσουν την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων μέσω NFTs και blockchain registries και να προβούν ακόμη και στην νομική αξιολόγηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο/η νομικός θα μπορούσε να εντρυφήσει και στο δίκαιο, στο περιβάλλον των γνωσιοεπιστημών καθώς οι γνωσιοεπιστήμες προσφέρουν την δυνατότητα να κατανοήσει κάποιος την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα από την διαμόρφωση πολιτικών κανονισμού συμπεριφοράς, τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις και το πως διαμορφώνεται η δικανική κρίση μελετώντας τη σχέση ανθρώπου-μηχανής στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Ενώ πιο προσφιλή πεδία προς την επιστήμη του καθίστανται η ψηφιακή οικονομία και το Διεθνές εμπόριο. Ένας/μια νομικός που κατανοεί τόσο τις οικονομικές αρχές όσο και τους μηχανισμούς εμπορικής αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσε να εργαστεί σε εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας, σε διεθνείς οργανισμούς, ως εξειδικευμένος σύμβουλος σε θέματα licensing, εμπορικών συμφωνιών και startups, με την διαιτησία εμπορικών διαφορών, τη συμμόρφωση εταιρειών με κανονισμούς όπως το GDPR, και τη χάραξη πολιτικής για τα ψηφιακά αγαθά.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο σύγχρονος νομικός καλείται να αναπτύξει ένα σύνολο δεξιοτήτων που ξεπερνούν τη θεωρητική γνώση του δικαίου. Η ψηφιακή παιδεία, η ικανότητα κατανόησης τεχνολογικών εργαλείων, η κριτική σκέψη και η ηθική ευαισθησία αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιτυχημένη πορεία στο επάγγελμα. Ο ρόλος του μετασχηματίζεται σε έναν διαμεσολαβητή ανάμεσα στο δίκαιο, την τεχνολογία και την κοινωνία.

Όσοι καταφέρουν να συνδυάσουν τη νομική γνώση με την κατανόηση των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων, θα είναι εκείνοι που θα ξεχωρίσουν στη νέα εποχή της Νομικής και θα διαμορφώσουν το μέλλον του επαγγέλματος.