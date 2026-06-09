Η φιλόλογος Πέννυ Γρίβα αναλύει στο Dnews τα βασικά σημεία της εξέτασης των Φιλολογικών Μαθημάτων στις Πανελλήνιες - Πώς κινήθηκαν τα θέματα και πού θα κριθούν οι βαθμολογίες.

Οι Πανελλήνιες 2026 για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο ανέδειξαν μια συνολικά διαβαθμισμένη αλλά και στοχευμένα απαιτητική εικόνα στα φιλολογικά μαθήματα, με τη δυσκολία να μην εντοπίζεται σε μεμονωμένες «εκπλήξεις», αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι γνωστικές και αναλυτικές δεξιότητες των υποψηφίων. Η γενική τάση που καταγράφεται δείχνει ότι τα θέματα διατήρησαν τη σαφήνεια στη διατύπωση και την προσήλωση στην ύλη, ωστόσο κινήθηκαν σταδιακά προς μια πιο απαιτητική λογική, όπου η απλή αναπαραγωγή γνώσεων δεν επαρκεί για υψηλές επιδόσεις. Αντίθετα, ενισχύθηκε η ανάγκη για κατανόηση, ερμηνεία και συνδυαστική σκέψη, στοιχεία που διαφοροποίησαν ουσιαστικά τους υποψηφίους εξηγεί στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility .

Στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η έμφαση σε κοινωνικά και ανθρωποκεντρικά ζητήματα έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης ουσιαστικού προβληματισμού, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα έτοιμων «τυποποιημένων» απαντήσεων. Στα Αρχαία Ελληνικά και στην Ιστορία, η εικόνα ήταν πιο σύνθετη, καθώς η ερμηνευτική προσέγγιση συνυπήρξε με την ανάγκη για ακριβή γνώση της ύλης και επιμέρους λεπτομερειών, ενώ στα Λατινικά η επιτυχία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη σταθερή κατοχή γραμματικών και συντακτικών κανόνων. Παρά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθημάτων, κοινός παρονομαστής υπήρξε η διατήρηση της απομνημόνευσης ως σημαντικού παράγοντα επίδοσης, κυρίως στην Ιστορία, όπου η ανάγκη ανάκλησης χρονολογικών και ποσοτικών δεδομένων φαίνεται να εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τις βαθμολογίες, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στη γνώση και στην κριτική ιστορική σκέψη. Σε αυτό το πλαίσιο, το 1ο Πεδίο εισέρχεται σε μια περίοδο όπου η αξιολόγηση των υποψηφίων δεν εξαρτάται μόνο από το εύρος της ύλης, αλλά και από την ικανότητα διαχείρισης διαφορετικών γνωστικών απαιτήσεων μέσα στο ίδιο εξεταστικό περιβάλλον. Έτσι, οι φετινές επιδόσεις στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο δεν μπορούν να ιδωθούν μόνο ως αποτέλεσμα γνώσεων, αλλά και ως ένδειξη μιας ευρύτερης μεταβατικής φάσης του ίδιου του εξεταστικού μοντέλου, το οποίο επιχειρεί σταδιακά να συνδυάσει την παραδοσιακή αποτίμηση με πιο σύγχρονες απαιτήσεις ανάλυσης και κριτικής προσέγγισης.

Το αποτύπωμα των θεμάτων στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο

«Οι Πανελλήνιες συνιστούν τον κεντρικό θεσμό επιλογής για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, παράλληλα, έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες των προτεραιοτήτων και των παιδαγωγικών αντιλήψεων που διέπουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η φύση και η δομή της θεματοδότησης δεν αξιολογούν αποκλειστικά το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων, αλλά αντανακλούν και την αντίληψη της πολιτείας για τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις μορφές σκέψης που θεωρούνται εκπαιδευτικά επιθυμητές. Υπό αυτή την έννοια, η φετινή εξεταστική διαδικασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τη συνύπαρξη στοιχείων εκπαιδευτικής ανανέωσης με παγιωμένες πρακτικές αξιολόγησης, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο επιστημονικού και

παιδαγωγικού προβληματισμού» εξηγεί η φιλόλογος κα Γρίβα.

Η γενική εικόνα της θεματοδότησης

Σε γενικές γραμμές, τα εξεταστικά δοκίμια διακρίθηκαν για τη σαφήνεια της διατύπωσης, τη θεματολογική συνοχή και την προσήλωσή τους στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. Η απουσία θεμάτων υπερβολικής δυσκολίας ή σημαντικών αποκλίσεων από το διδακτικό πλαίσιο ενίσχυσε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της εξεταστικής διαδικασίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση συνθηκών ισότιμης αξιολόγησης των υποψηφίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, όπου διαπιστώθηκε μια σαφής μετατόπιση προς θεματικές με έντονο κοινωνικό και

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Η ανάδειξη ζητημάτων όπως η μοναξιά, η αποδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων και η διαγενεακή συνύπαρξη δημιούργησε προϋποθέσεις για την

ανάπτυξη προσωπικού προβληματισμού και τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα τυποποιημένων σχημάτων απάντησης που επί σειρά ετών χαρακτήριζαν την εξεταστική προετοιμασία συνεχίζει η φιλόλογος. Στα φιλολογικά μαθήματα, ωστόσο, αναδείχθηκε μια περισσότερο σύνθετη εικόνα. Στα Αρχαία Ελληνικά και στην Ιστορία συνυπήρξαν στοιχεία που προωθούν την ερμηνευτική προσέγγιση και τη συνθετική αξιοποίηση των γνώσεων με παραδοσιακές απαιτήσεις εκτεταμένης απομνημόνευσης, ενώ στα Λατινικά η διαφοροποίηση της βαθμολογικής επίδοσης στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ακριβή κατοχή εξειδικευμένων γραμματικών και συντακτικών γνώσεων.

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Η διαχρονική κυριαρχία της απομνημόνευσης

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αποτίμηση των Πανελληνίων 2026 αφορά τη διατήρηση της απομνημόνευσης ως κυρίαρχου παράγοντα αξιολόγησης, κυρίως στα θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ιστορία, παρά την ενσωμάτωση θεμάτων που απαιτούσαν ανάλυση πηγών και συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριών, η επιτυχής ανταπόκριση σε μεγάλο μέρος των ζητουμένων εξακολουθούσε να προϋποθέτει την ακριβή ανάκληση χρονολογιών, ποσοτικών δεδομένων και ειδικών πληροφοριών. Η διαπίστωση αυτή επαναφέρει ένα διαχρονικό

παιδαγωγικό ερώτημα σχετικά με τον προσανατολισμό της ιστορικής εκπαίδευσης: εάν δηλαδή ο βασικός της στόχος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης ή η αναπαραγωγή ενός εκτεταμένου σώματος πληροφοριών.

Ανάλογοι προβληματισμοί ανακύπτουν και από τη δομή των γλωσσικών μαθημάτων, όπου η αξιολόγηση εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να στηρίζεται στην κατοχή εξειδικευμένων μορφολογικών και συντακτικών λεπτομερειών. Παρότι η συστηματική γνώση των γλωσσικών μηχανισμών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική προσέγγιση των κειμένων, η υπέρμετρη έμφαση σε τεχνικές δεξιότητες ενδέχεται να περιορίζει τον χώρο για την ανάπτυξη ικανοτήτων ερμηνείας, σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης.

Τα «αγκάθια» των φετινών εξετάσεων στα Θεωρητικά Μαθήματα

Η φετινή πανελλαδική εξεταστική περίοδος ανέδειξε και ορισμένες αδυναμίες που αφορούν όχι μόνο το περιεχόμενο των θεμάτων αλλά και τη συνολική λειτουργία του εξεταστικού μηχανισμού. Η περιορισμένη ανανέωση της θεματοδοσίας και η αξιοποίηση παλαιότερων εξεταστικών προτύπων με μικρές διαφοροποιήσεις δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τον βαθμό καινοτομίας του συστήματος αξιολόγησης. Η πρακτική αυτή ενδέχεται να ενισχύει μια εκπαιδευτική κουλτούρα προσανατολισμένη στην εξάσκηση επί τυποποιημένων ασκήσεων και όχι στην ουσιαστική κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Παράλληλα, σε επιμέρους μαθήματα διατυπώθηκαν επιφυλάξεις από μέλη της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τη διατύπωση ορισμένων ερωτημάτων και την ακρίβεια συγκεκριμένων στοιχείων της θεματοδότησης. Οι σχετικές παρεμβάσεις επανέφεραν στο προσκήνιο τη σημασία της θεσμικής διαχείρισης πιθανών αστοχιών και της άμεσης παροχής σαφών βαθμολογικών οδηγιών προς τα βαθμολογικά κέντρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. Επιπλέον, η διατήρηση ασκήσεων υψηλής τεχνικότητας, των οποίων η παιδαγωγική και πρακτική αξία αμφισβητείται από μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενισχύει τον κίνδυνο η αξιολόγηση να μετατρέπεται σε διαδικασία εξειδικευμένης εξεταστικής προετοιμασίας και όχι σε μέσο αποτίμησης της ουσιαστικής παιδείας και των σύνθετων γνωστικών δεξιοτήτων.

Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας για το 1ο Πεδίο

Παρά τις παραπάνω αδυναμίες, οι Πανελλήνιες 2026 φαίνεται να σηματοδοτούν μια σταδιακή μεταβολή του εξεταστικού προσανατολισμού. Η αυξανόμενη αξιοποίηση κειμένων διαφορετικών ειδών, η ενίσχυση των ερμηνευτικών ερωτημάτων, η αξιολόγηση της συνθετικής σκέψης και η σύνδεση της γνώσης με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα συνιστούν ενδείξεις μιας περισσότερο σύνθετης και μαθητοκεντρικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας. Ιδιαίτερα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, η τάση αυτή φαίνεται να αποκτά σταδιακά σταθερότερα χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας μια μετατόπιση από την αναπαραγωγή έτοιμων γνωστικών σχημάτων προς την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής επεξεργασίας των ιδεών. Συνολικά, οι φετινές Πανελλήνιες σύμφωνα με την φιλόλογο Πέννυ Γρίβα μπορούν να θεωρηθούν ως μια μεταβατική εξεταστική περίοδος, κατά την οποία συνυπάρχουν παραδοσιακά και σύγχρονα πρότυπα αξιολόγησης. Η βασική πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τα επόμενα χρόνια είναι η διαμόρφωση ενός μοντέλου εξετάσεων που θα διατηρεί την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητά του, αξιολογώντας ταυτόχρονα όχι μόνο την κατοχή γνώσεων, αλλά και την ικανότητα των μαθητών να τις ερμηνεύουν, να τις συνθέτουν και να τις αξιοποιούν με κριτικό και δημιουργικό τρόπο.



