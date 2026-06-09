Η ιαπωνική εταιρεία σχεδιάζει πλέον μια νέα ευέλικτη πλατφόρμα, ικανή να υποστηρίζει τόσο ηλεκτρικά όσο και υβριδικά συστήματα κίνησης.Μέχρι πρόσφατα, η Honda βρισκόταν ανάμεσα στους κατασκευαστές που είχαν επενδύσει δυναμικά στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, εκτιμώντας πως η παγκόσμια αγορά θα στραφεί πολύ γρήγορα στα EV.

Οι εξελίξεις αποδείχθηκαν πιο περίπλοκες από τις αρχικές προβλέψεις και η εταιρεία αναγκάζεται τώρα να επανεξετάσει μεγάλο μέρος της στρατηγικής της, μετά από οικονομικές απώλειες που φτάνουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το σημαντικό αυτό πλήγμα σχετίζεται με ακυρώσεις προγραμμάτων ηλεκτρικών μοντέλων, απομειώσεις επενδύσεων αλλά και με τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για EV σε βασικές αγορές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν οι δύο κινητήριες δυνάμεις της ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζουν πλέον εμφανή επιβράδυνση, αναγκάζοντας αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους.Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, η Honda φαίνεται να απομακρύνεται από τη λογική της αποκλειστικής επένδυσης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να υιοθετεί μια πιο προσαρμοστική στρατηγική.

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Η νέα αρχιτεκτονική που εξελίσσει θα μπορεί να φιλοξενεί τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και υβριδικά σύνολα, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις κάθε αγοράς και στις μεταβολές της ζήτησης.Στην ουσία, αυτό θα επιτρέψει στη Honda να κατασκευάζει διαφορετικού τύπου μοντέλα πάνω στην ίδια τεχνολογική βάση, μειώνοντας αισθητά το κόστος εξέλιξης και παραγωγής.

Παράλληλα, τα εργοστάσιά της θα αποκτήσουν αυξημένη ευελιξία, καθώς θα μπορούν να προσαρμόζουν την παραγωγή ανάμεσα σε ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα χωρίς την ανάγκη για μεγάλες νέες επενδύσεις.

Η αλλαγή στρατηγικής γίνεται εμφανής και μέσα από τις πρόσφατες αποφάσεις της εταιρείας να καθυστερήσει ή να ακυρώσει ορισμένα σημαντικά ηλεκτρικά προγράμματα που προορίζονταν κυρίως για τη βορειοαμερικανική αγορά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και νέα μοντέλα που θα αποτελούσαν μέρος της επόμενης ηλεκτρικής γενιάς της Honda και της Acura.Παρά τις μεγάλες οικονομικές απώλειες, η Honda δεν εγκαταλείπει την ηλεκτροκίνηση. Αντίθετα, επιλέγει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, εκτιμώντας πως η διεθνής αγορά δεν είναι ακόμη έτοιμη να περάσει αποκλειστικά στα EV.

Τα υβριδικά μοντέλα επιστρέφουν πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής της, με την εταιρεία να θεωρεί ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν καθοριστικό ρόλο για αρκετά ακόμη χρόνια.Δεν είναι τυχαίο ότι η Honda έχει ήδη δρομολογήσει σημαντική διεύρυνση της υβριδικής γκάμας της έως το τέλος της δεκαετίας, επενδύοντας σε νέες και πιο αποδοτικές τεχνολογίες κίνησης, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης και εκπομπών χωρίς αποκλειστική εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια.

Η συγκεκριμένη μεταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη Honda. Συνολικά η αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει να επαναξιολογεί τους αρχικούς στόχους για τον ρυθμό μετάβασης στα EV, καθώς το υψηλό κόστος αγοράς, οι περιορισμένες υποδομές φόρτισης και η επιφυλακτικότητα αρκετών καταναλωτών επηρεάζουν άμεσα τη ζήτηση.Για τη Honda, πάντως, η πρόκληση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η εταιρεία καλείται πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει βιωσιμότητα, τεχνολογική πρόοδο και οικονομική ισορροπία, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε μια αγορά που μεταβάλλεται διαρκώς και με απρόβλεπτο ρυθμό.