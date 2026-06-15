Μέσα από έναν ισορροπημένο συνδυασμό δυναμικής συμπεριφοράς και απολαυστικού χειρισμού, το νέο Prelude e:HEV προσφέρει μία οδηγική εμπειρία που παραπέμπει στην αίσθηση της πτήσης.

Συνδυάζοντας την κομψότητα και τις επιδόσεις των σύγχρονων ανεμόπτερων με τη φιλοδοξία της Honda να μετατρέπει τα όνειρα σε πραγματικότητα μέσω της σύγχρονης μηχανικής, το νέο Honda Prelude e:HEV sport coupe προσφέρει ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, το καινοτόμο Honda S+ Shift και μία δυναμική σχεδίαση που χαρίζει σε οδηγό και επιβάτες μία μοναδική εμπειρία «Unlimited Glide».

Για να δώσει ζωή σε αυτή τη μοναδική φιλοσοφία, αλλά και να σηματοδοτήσει την έναρξη των πρώτων παραδόσεων του μοντέλου στην Ευρώπη, η Honda απογείωσε ένα πραγματικό ανεμόπτερο χρησιμοποιώντας το νέο sports coupe. Χάρη στο αποδοτικό και παράλληλα δυναμικό υβριδικό σύστημα e:HEV των 184 ίππων, το Prelude ρυμούλκησε το ανεμόπτερο στον αέρα, απαιτώντας μόνο έναν ειδικά σχεδιασμένο γάντζο ρυμούλκησης. Η ιστορία αυτού του εντυπωσιακού εγχειρήματος παρουσιάζεται μέσα από τη νέα σειρά περιεχομένου της Honda, διαθέσιμη εδώ

Εμπνευσμένο από τον επικεφαλής του project, Tomoyuki Yamagami, το concept «Unlimited Glide» αποτέλεσε βασικό στοιχείο στην εξέλιξη του ολοκαίνουργιου Prelude. Στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, ο Yamagami-san αντλούσε έμπνευση από τις παιδικές του αναμνήσεις, όταν πετούσε ένα τηλεκατευθυνόμενο ανεμόπτερο που είχε κατασκευάσει ο παππούς του. Η εμπειρία αυτή, που εξελίχθηκε σε διαχρονικό πάθος για αυτή τη μοναδική μορφή πτήσης, επηρέασε καθοριστικά τον σχεδιασμό και τη μηχανολογία του νέου Prelude.

Η αφοσίωση του Yamagami-san στη φιλοσοφία του «Unlimited Glide» ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν, ως ενήλικας πλέον, πραγματοποίησε το παιδικό του όνειρο και πέταξε με πραγματικό ανεμόπτερο. Η εμπειρία αυτή ανέδειξε ακόμη περισσότερο την επιθυμία του να δημιουργήσει στενούς σχεδιαστικούς και δυναμικούς δεσμούς μεταξύ του Prelude και των σύγχρονων ανεμόπτερων. «Ήταν ομαλό και καθαρό, αλλά ταυτόχρονα άμεσο και δυναμικό», δήλωσε ο Yamagami-san. «Ο γαλάζιος ουρανός και τα λευκά σύννεφα από τις παιδικές μου αναμνήσεις, καθώς και ο ενθουσιασμός από την πτήση ενός ανεμόπτερου στον απέραντο ουρανό, επέστρεψαν αμέσως στο μυαλό μου. Ένα ανεμόπτερο είναι μία έξυπνη μορφή κινητικότητας που μπορεί να πετά σχεδόν ασταμάτητα, έχοντας τη φύση ως σύμμαχο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του “Unlimited Glide”, που ταίριαζε απόλυτα στο Prelude ως ένα νέο όραμα για ένα sports car.»

Μέσα από τη φιλοσοφία της Honda να υλοποιεί τα όνειρα των πελατών και των μηχανικών της, ο Yamagami-san κατάφερε να δημιουργήσει ένα sports coupe που προσφέρει την αίσθηση ενός ανεμόπτερου με μακριές πτέρυγες: μία κομψή και αβίαστη εμπειρία οδήγησης που κάνει οδηγό και επιβάτες να μη θέλουν να τελειώσει ποτέ το ταξίδι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Honda Prelude e:HEV – «Unlimited Glide»

Μέσα από έναν ισορροπημένο συνδυασμό δυναμικής συμπεριφοράς και απολαυστικού χειρισμού, το νέο Prelude e:HEV προσφέρει μία οδηγική εμπειρία που παραπέμπει στην αίσθηση της πτήσης. Με φαρδύ και χαμηλό αμάξωμα, τεχνολογία ανάρτησης προερχόμενη από το Civic Type R, adaptive dampers και την τελευταία έκδοση του Honda Agile Handling Assist (AHA), οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν τη «χαρά της οδήγησης» που αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό του Prelude.

Το νέο Prelude διαθέτει επίσης το πλήρως υβριδικό σύστημα e:HEV της Honda, εξελιγμένο μέσα από περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην υβριδική τεχνολογία. Συνδυάζοντας έναν βενζινοκινητήρα 2.0 λίτρων με το καινοτόμο, ελαφρύ αυτόματο κιβώτιο διπλού ηλεκτροκινητήρα της μάρκας, το σύστημα αποδίδει 315Nm ροπής και προσφέρει άμεση απόκριση, υψηλή αποδοτικότητα και κορυφαία ποιότητα κύλισης, δημιουργώντας μία αίσθηση ομαλής και αβίαστης κίνησης, αντίστοιχη με εκείνη ενός ανεμόπτερου που αξιοποιεί τα θερμικά ρεύματα του αέρα.

Η φιλοσοφία του ανεμόπτερου επεκτείνεται και στο εσωτερικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον οδηγό, προσφέροντας αίσθηση απόλυτου ελέγχου και εξαιρετική ορατότητα. Με ποιοτικά υλικά και μία λιτή σχεδιαστική προσέγγιση, επιτρέπει στους επιβάτες να απολαμβάνουν την ελευθερία του «Unlimited Glide» σε κάθε διαδρομή, εκφράζοντας παράλληλα τη δέσμευση της Honda στη φιλοσοφία «Your Dreams Engineered».