Στις παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη νοικοκυριών και δανειοληπτών, στα κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα, στις εξελίξεις γύρω από την προστασία της πρώτης κατοικίας και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, παραχώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, στις προβλέψεις για τις οικογένειες με παιδιά, στα κίνητρα για τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στο ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, επανέλαβε τη στρατηγική της κυβέρνησης για μία εκλογική αναμέτρηση και τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Το πολυνομοσχέδιο και οι επενδύσεις

Αναφερόμενος στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, τη ρύθμιση των 72 δόσεων, τη μείωση του ορίου οφειλών για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ και την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνταξιούχους, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι το σχέδιο νόμου εμπλουτίζεται με επιπλέον παρεμβάσεις.

Ειδική αναφορά έκανε στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν «ευκαιρίες στην περιοχή μας, η Ελλάδα γίνεται νησίδα σταθερότητας. Μιλάμε για μια σαφήνεια στη διαδικασία, να ξέρουν τα στελέχη των οργανισμών τι φορολογείται εδώ και τι στο εξωτερικό. Εφόσον η οικονομική δραστηριότητα είναι άνω των 3 εκατ. ευρώ, μπαίνουν σε ευεργετικές διατάξεις. Όσο περισσότερο η Ελλάδα θεωρείται σημείο σταθερότητας στην περιοχή, τόσο περισσότεροι θα μετεγκατασταθούν στην περιοχή».

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Παράταση των κινήτρων για τα plug-in υβριδικά

Ο υπουργός στάθηκε και στις προβλέψεις για τα plug-in οχήματα, σημειώνοντας ότι «Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για τα plug-in ηλεκτρικά, με σύνδεση με την κοινή λογική».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «Θα παρατείνουμε για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά και αυτό αφορά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο 6μηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός. Από 1/1/2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα».

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι έχουν ήδη υποβληθεί 14.000 αιτήσεις ένταξης, επισημαίνοντας πως η ρύθμιση αποδίδει και γι’ αυτό θα δοθεί παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως τόνισε, το περιεχόμενο της ρύθμισης δεν πρόκειται να αλλάξει, ενώ προβλέπει τόσο κούρεμα οφειλής όσο και διαφοροποίηση της αντιμετώπισης ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.

Ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση κινείται με γρήγορους ρυθμούς, υπογραμμίζοντας πως, παρά το γεγονός ότι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Πολιτεία όφειλε να παρέμβει.

Όπως είπε, ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο, πέραν της ρύθμισης των 72 δόσεων, καταγράφοντας 62.000 επιτυχημένες ρυθμίσεις και ρυθμισμένες οφειλές ύψους 19,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, υπενθύμισε τη μείωση του ορίου υπαγωγής από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ και την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού.

Για το ιδιωτικό χρέος υπογράμμισε ότι βρίσκεται στο 94,5% του ΑΕΠ, έναντι 121% στην Ευρώπη, προσθέτοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει όσους έχουν ανάγκη, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε: «Χρειάζεται η χρυσή τομή, ένα κράτος που δίνει το χέρι και που δεν κουνάει το δάχτυλο». Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις για το ελβετικό φράγκο και τον εξωδικαστικό μηχανισμό σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Για την πορεία υλοποίησης του Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο υπουργός δήλωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Υπενθύμισε ότι στις 29 Μαΐου κατατέθηκαν οι τελικές προσφορές και έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγησή τους.

Όπως εξήγησε, ο φορέας θα λειτουργεί ως εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνοντας τη δυνατότητα παραμονής στο ακίνητο για 12 χρόνια, με κρατική επιδότηση ενοικίου και δικαίωμα επαναγοράς από τον μισθωτή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Νόμος Κατσέλη

Σχετικά με την απόφαση που αφορά τον νόμο Κατσέλη και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για προσαρμογή επιτοκίων, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Βιάστηκε η αντιπολίτευση, είναι μια περίπλοκη απόφαση. Τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ μελετούν σε βάθος την απόφαση, πιθανότατα στην αντιπολίτευση δεν την έχουν διαβάσει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου θα εφαρμοστεί, η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής, είμαστε στη μελέτη της απόφασης, υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία. Θα βρούμε τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της».

Μέση Ανατολή και τιμές καυσίμων

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές των καυσίμων, ο υπουργός εκτίμησε ότι «Η κλιμάκωση θα γίνει γρηγορότερα από την αποκλιμάκωση. Εφόσον τα Στενά είναι ανοικτά, οι ζημιές είναι περιορισμένες και υπάρξει μια καθαρή λήξη της διαδικασίας, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής. Περιμένουμε να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Είναι θετικό ότι φαίνεται να βαίνουμε προς αποκλιμάκωση. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι να κλείνουν τα Στενά και την επίδραση στις τιμές, τον πληθωρισμό, που ήταν μεγάλη. Είναι ένα ζήτημα που παρακολουθούμε στενά, όσο γρηγορότερα λήξει, τόσο το καλύτερο».

Η ρήτρα διαφυγής και οι ενεργειακές επενδύσεις

Για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, επισήμανε ότι «Η Κομισιόν έχει ήδη ανακοινώσει την επέκταση της ρήτρας διαφυγής, για να συμπεριλάβει και τις ενεργειακές υποδομές, πέραν της Άμυνας. Η στόχευση στην Άμυνα έγινε, γιατί πολλά κράτη (όχι η Ελλάδα) δεν είχαν υψηλές αμυντικές δαπάνες, με τα δεδομένα να αλλάζουν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα βιώνει σε μικρότερο βαθμό την ενεργειακή κρίση χάρη στις επενδύσεις που έχουν προηγηθεί στις σχετικές υποδομές. Ο δημοσιονομικός χώρος που προκύπτει μέσω της ρήτρας διαφυγής αναμένεται να κατευθυνθεί κυρίως σε νέες ενεργειακές επενδύσεις, με στόχο τη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους.

ΔΕΘ, ελεύθεροι επαγγελματίες και συντάξεις

Ερωτηθείς για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, καθώς και για ζητήματα όπως η προκαταβολή φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, απάντησε: «Ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει με το οικονομικό επιτελείο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ η επαναφορά της 13ης σύνταξης κόστιζε 2,5 δισ. ευρώ. Μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει το ευκταίο, το επιθυμητό. Χρειαζόμαστε πραγματικές τοποθετήσεις με πραγματικά δεδομένα, με ποσά. Το ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για την αντιπολίτευση είναι λεπτομέρεια, αλλά όχι για τον κόσμο».

Η ακρίβεια και οι οικονομικοί δείκτες

Απαντώντας στην κριτική ότι οι θετικοί οικονομικοί δείκτες δεν αποτυπώνονται στην καθημερινότητα των πολιτών, δήλωσε: «Όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, δε σε νοιάζει η μακροοικονομική κατάσταση της χώρας. Όμως, απαιτούνται ισχυρά θεμέλια. Εμείς μπορούμε κάθε χρόνο να στηρίζουμε διαρκώς τους πολίτες, στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Έχουμε δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας, έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τον κατώτατο μισθό, πάμε μήνα-μήνα και μέτρο-μέτρο, κάθε διαθέσιμο ευρώ θα επιστρέφεται πίσω στους πολίτες».

Εκλογές και στόχος της αυτοδυναμίας

Για το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών και τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε: «Δεν έχουμε δύο γύρους εκλογών, η εκλογή είναι μία, στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Έχουμε πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά μας, είναι χρόνος δουλειάς. Θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι επιτεύξιμη, υπάρχουν δυναμικές στην πολιτική. Πιστεύω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για το κυβερνάν και όχι για το εκλέγεσθαι».

Η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επαναφοράς ενός διπόλου μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Το προνόμιο της επιλογής του κ. Τσίπρα είναι ότι ο κόσμος τον έζησε, δεν χρειάζεται να τον φανταστεί. Κάποτε, επί των ημερών του, η Ελλάδα ήταν αποδιοπομπαία από την αίθουσα του Eurogroup και τώρα προεδρεύει. Θέλουμε αυτήν την Ελλάδα ή μια Ελλάδα διαρκούς προόδου; Αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, στις εκλογές ο κόσμος θα δει ποιος έχει σοβαρές απαντήσεις και όχι τσιτάτα και το αν οι εκλογές είναι επιστροφή στο παρελθόν και σε εμφυλιοπολεμικούς συνειρμούς ή μετάβαση στο μέλλον. Η συζήτηση γίνεται για το ποιος θα είναι δεύτερος, είναι μικρό το τρόπαιο για να είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση».