«Χρειαζόμαστε κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων, αντί για εθνικές», ανέφερε χαρακτηριστικά o Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας μιας κεντρικής ευρωπαϊκής δημοπρασίας συχνοτήτων, αντί της σημερινής πρακτικής των εθνικών δημοπρασιών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να δημιουργήσει νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των τεχνολογιών επόμενης γενιάς.

Μιλώντας στο Ετήσιο Συνέδριο για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ 2026 στις Βρυξέλλες, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση υφιστάμενων προτεραιοτήτων, αλλά να συμβάλλει και στη δημιουργία νέας οικονομικής αξίας και παραγωγικής δυναμικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εστιάζοντας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, χαρακτήρισε το φάσμα συχνοτήτων ως ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης, καθώς αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των προηγμένων βιομηχανικών εφαρμογών, των ασφαλών επικοινωνιών και των αμυντικών τεχνολογιών της επόμενης γενιάς. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πεδίο μέσω 27 διαφορετικών συστημάτων δημοπράτησης, με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, όρους αδειοδότησης και ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που οδηγεί σε κατακερματισμό και απώλεια σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών.

«Χρειαζόμαστε κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων, αντί για εθνικές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο συγχρονισμός των δημοπρασιών, ιδίως ενόψει της ανάπτυξης του 6G και της ανανέωσης των αδειών του 5G, θα προσέφερε πολύ μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις επιχειρήσεις που επενδύουν στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Ο υπουργός πρότεινε, μάλιστα, μέρος των εσόδων από τις δημοπρασίες να αξιοποιηθεί ως σταθερός πόρος για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, ενώ ένα ποσοστό αυτών θα μπορούσε να κατευθυνθεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού επενδυτικού ταμείου, ενδεχομένως υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση εφαρμογών 6G και άλλων τεχνολογιών αιχμής.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα απελευθερώναμε τις δυνατότητες ενός τομέα στον οποίο η Ευρώπη διαθέτει παγκόσμιους τεχνολογικούς πρωταθλητές και θα δημιουργούσαμε περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης γι' αυτούς», τόνισε.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ελληνική εμπειρία από τη δημοπρασία του 5G το 2020, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν επέλεξε τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, αλλά την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου, στο οποίο κατευθύνθηκε το 25% των εσόδων της δημοπρασίας για τη στήριξη του οικοσυστήματος εφαρμογών του 5G.

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Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να μετατοπίσει τη συζήτηση από τη διαχείριση περιορισμένων πόρων στη δημιουργία νέας οικονομικής αξίας και επενδυτικών δυνατοτήτων, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη στο ευρώ συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην ικανότητά της να παράγει ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.