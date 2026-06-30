Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Πιγιούς Γκογιάλ.

Προοπτικές διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Πιγιούς Γκογιάλ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, καθώς και οι στρατηγικές δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών οικονομικών δεσμών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προκλήσεις που δημιουργεί η αναδιάταξη του διεθνούς εμπορίου και στην ανάγκη ενίσχυσης των ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού και των αξιόπιστων εμπορικών διαδρομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, τα logistics, η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση, η αγροδιατροφή, η ενέργεια και ο τουρισμός, ενώ συζητήθηκαν και οι δυνατότητες ενίσχυσης της κινητικότητας εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές ανέδειξαν τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται, με την Ελλάδα να προβάλλει ως στρατηγική πύλη εισόδου των ινδικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά και την Ινδία να αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες διεθνώς.

Ξεχωριστή θέση στη συνάντηση κατείχε ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), μια πρωτοβουλία με σημαντικό γεωοικονομικό αποτύπωμα, η οποία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τους εμπορικούς χάρτες μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου συνδεσιμότητας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τα λιμάνια και τις σύγχρονες υποδομές της.