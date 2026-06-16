Η συγκρατημένη εικόνα της αγοράς αποδίδεται στην αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται με ήπιες απώλειες στις διεθνείς αγορές, διατηρώντας τη βραχυπρόθεσμη καθοδική τους τάση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και αξιολογούν τις προοπτικές αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών κινδύνων που επηρεάζουν την αγορά ενέργειας.

Το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται στα 80,72 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,03 δολαρίων ή 0,04%, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί στα 82,93 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 0,24 δολαρίων ή 0,29%.

Η συγκρατημένη εικόνα της αγοράς αποδίδεται στην αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ως «σημαντικό βήμα» για τον τερματισμό των συγκρούσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μια οριστική συμφωνία που θα εξασφαλίζει μόνιμη εκεχειρία.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών, σημειώνοντας ότι μέχρι να αποσαφηνιστούν οι όροι, η αγορά είναι πιθανό να διατηρήσει στάση αναμονής ως προς την περαιτέρω αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου που ενσωματώνεται στις τιμές της ενέργειας.

Παράλληλα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας, η Τεχεράνη προτίθεται να «παγώσει» τις πυρηνικές της δραστηριότητες, αποφεύγοντας τόσο τον περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου όσο και την επέκταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

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Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, παραμένει ασαφές πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να επανέλθουν στην αγορά οι περιορισμένες ποσότητες πετρελαίου.

Η αποκατάσταση της ομαλότητας στις ροές εφοδιασμού θα απαιτήσει χρόνο, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν εργασίες αποναρκοθέτησης, να αποκατασταθεί πλήρως η ασφαλιστική κάλυψη της ναυσιπλοΐας και να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών και των διαχειριστών για την επιστροφή τους στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, θα χρειαστεί χρόνος για την επαναλειτουργία κοιτασμάτων που έχουν διακόψει την παραγωγή τους και για την αποκατάσταση των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.