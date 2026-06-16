Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν οδηγηθεί σε φορολογικούς ελέγχους και επιβολή προστίμων.

Στο μικροσκόπιο της φορολογικής διοίκησης βρίσκονται οι χρηματικές γονικές παροχές και οι δωρεές, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι εξακολουθούν να έχουν απορίες για το αν οι μεταφορές χρημάτων προς παιδιά, εγγόνια ή συζύγους πρέπει να δηλώνονται στην ΑΑΔΕ.

Ερωτήματα όπως αν το μηνιαίο ποσό που αποστέλλεται μέσω IRIS σε φοιτητή θεωρείται δωρεά ή τι ισχύει για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς απασχολούν ολοένα και περισσότερους πολίτες, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν οδηγηθεί σε φορολογικούς ελέγχους και επιβολή προστίμων.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα συνοπτικό οδηγό με τις βασικότερες ερωτήσεις και απαντήσεις:

1. Αν στέλνω κάθε μήνα χρήματα στο παιδί ή στο εγγόνι μου μέσω IRIS, πρέπει να υποβάλω δήλωση στην ΑΑΔΕ;

Όχι, εφόσον τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης ή ως «χαρτζιλίκι», ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, όπως ανήλικο ή φοιτητή έως 25 ετών. Σε αυτή την περίπτωση η μεταφορά δεν θεωρείται δωρεά και δεν απαιτείται δήλωση στην πλατφόρμα myPROPERTY.

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2. Πότε μια μεταφορά χρημάτων θεωρείται δωρεά και χρειάζεται δήλωση;

Όταν πρόκειται για χρηματική δωρεά ή γονική παροχή που δεν αφορά απλή κάλυψη εξόδων διαβίωσης αλλά μεταβίβαση περιουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται υποβολή δήλωσης στην ΑΑΔΕ, ακόμη και αν δεν προκύπτει φόρος λόγω του αφορολόγητου ορίου.

3. Ποιο είναι το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές και δωρεές;

Οι δωρεές χρημάτων έως 800.000 ευρώ προς συγγενείς πρώτου βαθμού –γονείς, παιδιά, συζύγους, παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια– είναι αφορολόγητες, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και υποβάλλεται η προβλεπόμενη δήλωση.

4. Τι συμβαίνει αν η γονική παροχή γίνει με μετρητά;

Στην περίπτωση αυτή χάνεται το ευεργέτημα του αφορολόγητου. Οι χρηματικές γονικές παροχές που γίνονται εκτός τραπεζικού συστήματος φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ.

5. Γιατί η ΑΑΔΕ ελέγχει τις διαδοχικές δωρεές;

Οι φορολογικές αρχές εξετάζουν αν χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα πρόσωπα για να παρακαμφθούν οι φορολογικές διατάξεις και να επωφεληθούν άτομα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Εάν διαπιστωθεί ότι οι διαδοχικές μεταβιβάσεις έγιναν με αυτόν τον σκοπό, μπορεί να επιβληθεί φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο, ενώ οι υποθέσεις με μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ των δωρεών θεωρούνται ιδιαίτερα ύποπτες για έλεγχο.

6. Τι ισχύει όταν τα χρήματα κατατίθενται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό;

Η ΑΑΔΕ εξετάζει ποιος έκανε τελικά χρήση των χρημάτων. Αν αποδειχθεί ότι το ποσό αξιοποιήθηκε από τον δικαιούχο της δωρεάς, δεν δημιουργείται ζήτημα. Αν όμως χρησιμοποιήθηκε από άλλο συνδικαιούχο του λογαριασμού, μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε δωρεά προς τρίτο πρόσωπο και να επιβληθεί ο αντίστοιχος φόρος.