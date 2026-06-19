Μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου στο Τόκιο την Πέμπτη, το γεν δέχθηκε έντονες πιέσεις, φτάνοντας έως τα 161,80 γεν ανά δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Το ιαπωνικό γεν υποχώρησε σήμερα εκ νέου έναντι του αμερικανικού δολαρίου, ξεπερνώντας το επίπεδο των 161 γεν ανά δολάριο και πλησιάζοντας σε χαμηλά σχεδόν 40 ετών, εξέλιξη που αναζωπυρώνει τις εκτιμήσεις για πιθανή νέα παρέμβαση των ιαπωνικών αρχών στις αγορές συναλλάγματος.

Μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου στο Τόκιο την Πέμπτη, το γεν δέχθηκε έντονες πιέσεις, φτάνοντας έως τα 161,80 γεν ανά δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024. Σε περίπτωση που η ισοτιμία ξεπεράσει το όριο των 161,96 γεν ανά δολάριο, το ιαπωνικό νόμισμα θα βρεθεί στο πιο αδύναμο σημείο του από το 1986.

Η νέα πτώση του γεν προκάλεσε ανησυχία στην ιαπωνική κυβέρνηση, με την υπουργό Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα να επαναλαμβάνει, στο περιθώριο της συνόδου των G7, ότι η Ιαπωνία είναι έτοιμη να λάβει «αποφασιστικά μέτρα» απέναντι σε κερδοσκοπικές κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος.

Παρά τις παρεμβάσεις ύψους άνω των 70 δισ. δολαρίων από το υπουργείο Οικονομικών τον περασμένο Μάιο, καθώς και την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία οδήγησε το κόστος δανεισμού στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995, το γεν συνεχίζει να βρίσκεται υπό πίεση.

Ο αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Ριόζο Χιμίνο, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά συναλλάγματος, καθώς οι διακυμάνσεις του νομίσματος επηρεάζουν τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τον πληθωρισμό.

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Αναλυτές εκτιμούν ότι οι παρεμβάσεις έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθώς οι βασικοί παράγοντες που αποδυναμώνουν το γεν είναι διαρθρωτικοί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, που ενισχύουν τη ζήτηση για δολάρια, καθώς και η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, η οποία διατηρεί σχετικά χαλαρές νομισματικές συνθήκες.