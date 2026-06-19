Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά την Παρασκευή, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ παράλληλα εμφανίζονται ενδείξεις σταδιακής αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Μπρεντ υποχωρεί κατά 0,45%, διαμορφούμενο στα 79,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 0,31%, στα 76,36 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δεξαμενόπλοια που μετέφεραν περισσότερα από 12 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το πέρασμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σημείωσε ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα δεν καταγράφηκαν επιθέσεις σε πλοία από το Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του ΟΠΕΚ, Χάιθαμ Αλ Γκάις, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου πρόκειται να κορυφωθεί στο άμεσο μέλλον. Σε συνέντευξή του στο CNBC υποστήριξε ότι ο οργανισμός βασίζει τις προβλέψεις του στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και όχι σε υποθετικά σενάρια, απορρίπτοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) περί επικείμενου πλεονάσματος προσφοράς.

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Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το Μπρεντ θα κινηθεί βραχυπρόθεσμα σε εύρος μεταξύ 75 και 82 δολαρίων το βαρέλι. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η επαναλειτουργία της ναυτιλιακής δραστηριότητας θα αποκατασταθεί πλήρως, καθώς αρκετές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες δεν έχουν ακόμη επαναφέρει τα δρομολόγιά τους μέσω των Στενών του Ορμούζ και τα ασφάλιστρα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.