Περίπου το 2,1% του εργατικού δυναμικού της «κόβει» η Microsoft.

Η Microsoft ανακοίνωσε 4.800 απολύσεις, περίπου το 2,1% του εργατικού δυναμικού της και οι περισσότερες από αυτές θα είναι στο Xbox.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Microsoft, Έιμι Κόλμαν, ανακοίνωσε στους εργαζόμενους μέσω υπομνήματος πως ο κολοσσός της τεχνολογίας πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες, σε μια τεχνολογία που «μεταβάλλεται γρήγορα».

Περισσότερες από 1.600 απολύσεις θα γίνουν απευθείας στο Χbοx. Είναι «η αρχή της πιο σημαντικής αναδιάρθρωσης την ιστορία στην ιστορία του Xbox», ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος, Άσα Σάρμα, συμπληρώνοντας πως άλλες 1.600 θέσεις εργασίας θα περικοπούν την επόμενη χρονιά.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν και την αποχώρηση τεσσάρων στούντιο ανάπτυξης games από το Χbox, των Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory και Undead Lab.

«Αυτές οι αλλαγές αφορούν ένα μεγαλύτερο και όχι μικρότερο μέλλον για το Xbox», ανέφερε η Σάρμα στο υπόμνημά της προς τους εργαζομένους. «Η ιστορία είναι γεμάτη με εταιρείες που μπερδεύουν τη μακροζωία με τη σιγουριά. Δεν θα είμαστε μία από αυτές», συμπλήρωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του Xbox.

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{https://x.com/asha_shar/status/2074124008795369482}

«Οι εταιρείες δεν επιλέγουν αν η βιομηχανία τους αλλάζει. Μπορούν μόνο να επιλέξουν εάν θα αλλάξουν μαζί τους», επεσήμανε από την πλευρά της η Κόλμαν, ανακοινώνοντας τις απολύσεις. Σημείωσε παράλληλα ότι η εταιρεία δεν θα αντικαταστήσει τις χαμένες θέσεις εργασίες με την τεχνητή νοημοσύνη, προσθέτοντας πως «η αλήθεια είναι πως η ΑΙ αλλάζει το πώς γίνεται η δουλειά».

Το 2024, το Xbox έκανε περίπου 2.000 απολύσεις. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, η Microsoft ανακοίνωσε έως και 9.000 απολύσεις, αφού σχεδίασε τον διπλασιασμό των δαπανών της για την τεχνητή νοημοσύνη, ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από BBC