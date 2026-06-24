Ο Μπιλ Γκέιτς αρνήθηκε ότι έδινε στην πρώην σύζυγό του Μελίντα Γκέιτς, φάρμακα για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, όπως έγραφε σε email ο Τζέφρι Επστάιν.

Ο Μπιλ Γκέιτς κατονόμασε στην κατάθεσή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν όλες τις εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε.

Ο δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε πως είχε σχέση με τρεις γυναίκες, για τις οποίες ο Τζέφρι Επστάιν κατά τον ίδιο, ήθελε να τον εκβιάσει αποκαλύπτοντας τις ταυτότητές τους.

Ο συνιδρυτής της Microsoft είπε στην Επιτροπή του Κογκρέσου πως ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν κατάφερε να τον εκβιάσει τελικά.Ο Γκέιτς κατά την κατάθεσή του είπε πως είχε σχέσεις με δύο Ρωσίδες, την παίκτρια μπριτζ Μίλα Αντόνοβα και την πυρηνική φυσικό Καρίμα Νιγκματούλινα αλλά και με την επιχειρηματία στον τομέα της ιατρικής, δρ. Άλις Τζέικομπς Νέσελροντ.

Ο εκβιασμός του Επστάιν

Αρνήθηκε πως είχε δει ποτέ ή συμμετείχε σε σεξουαλική κακομεταχείριση σε ο,τι αφορά στις κατηγορίες εις βάρος του Επστάιν αλλά αναγνώρισε πως ενδεχομένως να είχε βρεθεί άθελά του «μπροστά σε θύματα» αφού του τις σύστησε το 2011, ο κοινός τους φίλος και πρώην εργαζόμενός του δρ, Μπόρις Νίκολιτς.

Ο Γκέιτς δεν κατηγορείται για κάτι σε σχέση με τις πράξεις του Επστάιν. Το όνομά του εμφανίστηκε στα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, προκαλώντας ερωτήματα για τη σχέση τους. Διευκρινίζεται πως η αναφορά του ονόματός του δεν σημαίνει αυτόματα και κατηγορία εναντίον του.

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Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο Γκέιτς είπε ότι θεωρεί πως ο Νίκολιτς ίσως είχε πει στον Επστάιν για τις δύο σχέσεις που είχε, δημιουργώντας τις συνθήκες για τον Επστάιν να τον εκβιάσει.

«Νομίζω ότι ο Επστάιν, όταν έγραφε email προς τον εαυτό του, έπαιρνε ότι αρνητικό γνωρίζουμε, ορισμένα από τα οποία είναι ψέματα, και τα έγραφε ως προσχέδια στα email του. Και έτσι νομίζω πως αν με έναν περίεργο τρόπο ανακάλυπτε κάτι αρνητικό να πει για μένα, θα το βλέπαμε σε αυτά τα email, που έστελνε στον εαυτό του» είπε ο Γκέιτς.

Οι φόβοι για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Τα προσχέδια του Επστάιν, που ο Γκέιτς χαρακτήρισε ψέματα, δείχνουν πως ο Επστάιν ισχυριζόταν ότι ο συνιδρυτής της Microsoft συμμετείχε σε σεξουαλικές πράξεις και πως του έδινε φάρμακα που έδινε στην τότε σύζυγό του Μελίντα Γκέιτς, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, προκειμένου να της παράσχει θεραπεία για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία θεωρούσε ο ίδιος ότι έχει κολλήσει.

Κατά τον Γκέιτς ήταν πολύ πιθανό να είχε ο ίδιος εμπιστευτεί στον φίλο του Νίκολιτς τον φόβο του ότι είχε κολλήσει κάποιο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα αλλά ξεκαθάρισε στην επιτροπή πως «Ποτέ δεν είχα ΣΜΝ.... Είπα ότι είχα κάποια ανησυχία για το αν έχω κολλήσει. Δεν το θυμάμαι. Αλλά ποτέ δεν είχα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Ποτέ δεν έδωσα σε κανέναν φάρμακα».

Εξήγησε ακόμα ότι συνολικά είχε συναντήσει τον Γκέιτς «περίπου 12 με 14 φορές συν δύο φορές μέσω Skype μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών».

Μετά την αποκάλυψη των εγγράφων που εμπλέκουν το όνομά του ο Γκέιτς απολογήθηκε στο προσωπικό του Ιδρύματός του, λέγοντας ότι δεν είχε κάνει τίποτα κακό. «Δεν έκανα κάτι παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο. Για να είμαι ξεκάθαρος, Δεν πέρασα ποτέ χρόνο με κανένα από τα θύματα, οι γυναίκες γύρω του (Επστάιν) ...ήταν μεγάλο λάθος που πέρασα χρόνο με τον Επστάιν. Ζητώ συγγνώμη στους ανθρώπου που έσυρα μαζί μου, λόγω του λάθους μου αυτού».

Με πληροφορίες του Independent





