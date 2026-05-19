Όταν ο Τζέφρι Επστάιν είχε μπει για πρώτη φορά φυλακή, μια ποινή 13 μηνών για σεξουαλική επαφή με ανήλικη, τα αρχεία της φυλακής έδειξαν ότι μια γυναίκα τον επισκέφθηκε τουλάχιστον 67 φορές.

Αυτή η γυναίκα ήταν η Νάντια Μαρτσίνκο. Η Μαρτσίνκο ήταν η σύντροφος του Επστάιν για επτά χρόνια, η πιο σημαντική σύντροφός του μετά την Γκισλέιν Μάξγουελ, και τα επόμενα χρόνια, βοηθός πιλότου του ιδιωτικού του αεροπλάνου. Είναι σχετικά άγνωστη στο κοινό, αλλά σύντομα μπορεί να βρεθεί στο προσκήνιο.

Η Μαρτσίνκο είναι μία από τις τέσσερις γυναίκες που ονομάστηκαν ως «πιθανές συνεργοί» του Επστάιν σε μια συμφωνία ενοχής του 2008 που τους χορήγησε ασυλία από τη δίωξη. Τώρα, δύο από αυτές τις γυναίκες, οι βοηθοί του Επστάιν Σάρα Κέλεν και Λέσλι Γκροφ - αναμένεται να υποβληθούν σε ανάκριση από γερουσιαστές των ΗΠΑ. Μια γερουσιάστρια θέλει να διερευνηθούν και οι τέσσερις, συμπεριλαμβανομένης της Αντριάνα Ρος, μιας άλλης βοηθού του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη, και της Μαρτσίνκο, παρά τη αρχική παραδοχή και συμφωνία ενοχής.

Η Μαρτσίνκο δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για κανένα έγκλημα. Οι δικηγόροι της λένε ότι είναι ένα από τα θύματα του Επστάιν. Αλλά κορίτσια στο Παλμ Μπιτς, των οποίων οι μαρτυρίες για την κακοποίησή τους όταν ήταν ανήλικες οδήγησαν στην καταδίκη του το 2008, είπαν στην αστυνομία ότι η Μαρτσίνκο συμμετείχε σε αυτήν την κακοποίηση.

Τα email καίνε την Μαρτσίνκο

Τα email, που επικαλείται έρευνα του BBC, αποκαλύπτουν ότι ο Επστάιν και η Μαρτσίνκο ήθελαν να δημιουργήσουν οικογένεια. Το BBC έχει επίσης βρει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι επί πολλά χρόνια, της ζητούσε να στρατολογεί άλλες γυναίκες για να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Εκείνη συμφώνησε.

Αλλά τα email αποκαλύπτουν επίσης βαθιά καταναγκαστικές τάσεις εκ μέρους του Επστάιν. Η Μαρτσίνκο αργότερα είπε στους ερευνητές ότι ήταν σωματικά βίαιος, την έπνιγε και την έριξε κάτω από μια σκάλα. Το όνομα της Μαρτσίνκο δεν είναι ορατό στα έγγραφα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά οι πέντε σελίδες μαρτυρίας ταιριάζουν σε κάθε λεπτομέρεια με ό,τι είναι γνωστό γι' αυτήν από άλλες πηγές, αναφέρει το BBC.

Το δίκτυο επικοινώνησε μαζί της αλλά εκείνη αρνήθηκε να απαντήσει. Από τον θάνατο του Επστάιν στη φυλακή το 2019, και εν αναμονή περαιτέρω κατηγοριών για σεξουαλικά αδικήματα, η Μαρτσίνκο έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή. Οι εκκλήσεις, ωστόσο, για έρευνα για τη Μαρτσίνκο εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το εάν ένα θύμα σεξουαλικού εξαναγκασμού μπορεί επίσης να θεωρηθεί συνεργός.

Ποια είναι η Νάντια Μαρτσίνκο

Η Μαρτσίνκο γεννήθηκε ως Νάντια Μαρτσίνκοβα σε μια εύπορη, σεβαστή οικογένεια στη Σλοβακία. Είπε στους ομοσπονδιακούς ερευνητές που την ανέκριναν μετά τον θάνατο του Επστάιν ότι είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τον δισεκατομμυριούχο, σεξουαλικό παραβάτη στη Νέα Υόρκη το 2003, όταν ήταν 18 ετών, σε ένα πάρτι γενεθλίων του Ζαν- Λικ Μπρουνέλ. Στενός φίλος του Επστάιν, ο Μπρουνέλ διηύθυνε το παράρτημα της Νέας Υόρκης του πρακτορείου μοντέλων Karin Models. Η Μαρτσίνκο είπε ότι εργαζόταν για το πρακτορείο στο Παρίσι και ο Μπρουνέλ την έφερε στις ΗΠΑ λίγες εβδομάδες πριν από το πάρτι του, με βίζα που είχε κανονίσει ο ίδιος.

Αυτό φαίνεται να υποστηρίζεται από email που έχει εντοπίσει το BBC στα αρχεία του Επστάιν, τα οποία αποκαλύπτουν ότι για πολλά χρόνια μετά, η Μαρτσίνκο και ο Επστάιν γιόρταζαν την ίδια ημερομηνία, τη 17η Σεπτεμβρίου, ως «επέτειό» τους.

Η Μαρτσίνκο ήταν ένα εξαιρετικό διεθνές μοντέλο, δήλωσε συμμαθήτριά της από το δημοτικό σχολείο «που την αποκαλούμε «Jozef». Αν και ήταν όμορφη, ήταν πολύ ντροπαλή, «αυτό που ονομάζουμε šedá myška, ένα μικρό γκρίζο ποντίκι» πρόσθεσε. Ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο από έφηβη, με αναθέσεις που σύντομα την πήγαν στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν, όπως ανέφερε κάποτε σε μια σλοβάκικη εφημερίδα.

Η γνωριμία με τον Επστάιν

Λίγες μέρες αφότου γνώρισε για πρώτη φορά τον Επστάιν στο πάρτι του Μπρουνέλ, ο δισεκατομμυριούχος την κάλεσε στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με τ αόσα κατέθεσε η Μαρτσίνκο στους ερευνητές. Και από εκεί, τα αρχεία καταγραφής πτήσεων επιβεβαιώνουν, πως πήγε στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, το Little St James. Νομικά ήταν ενήλικη, αλλά η ανισορροπία μεταξύ τους σε δύναμη, πλούτο και ηλικία ήταν τεράστια. Ο Επστάιν ήταν ήδη 50 ετών, άρα 32 χρόνια μεγαλύτερός της. Επειδή ο Μπρουνέλ χρηματοδότησε τη βίζα της και επειδή ο Επστάιν χρηματοδοτούσε το πρακτορείο του Μπρουνέλ, με το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ένιωθε, όπως είπε αργότερα στους ερευνητές, ότι «ο Επστάιν θα μπορούσε να την απελάσει με ένα μόνο τηλεφώνημα στον Μπρουνέλ».

Ταξίδευε μαζί του συνεχώς, είπε στους ερευνητές. Και τα email, τόσο στον τόνο όσο και στο περιεχόμενό τους, υποδηλώνουν ότι γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν ακόμα στενή φίλη του Επστάιν και έβρισκε κι άλλες γυναίκες για αυτόν, αλλά η σεξουαλική τους σχέση πλησίαζε στο τέλος της, σύμφωνα με την έρευνα του BBC. τη θέση της πήρε η Μαρτσίνκο, που έγινε πλέον η βασική σύντροφός του, όπως δείχνουν τα email.

Αλλά αν και υπάρχει άφθονο συναίσθημα στα email, και ο Επστάιν γράφει σε κάποιον άλλο το 2009 ότι «είμαι ερωτευμένος με τη Νάντια», αποκαλύπτεται επίσης πόσο αυταρχικός ήταν. Ένα email από εκείνη τη χρονιά δίνει μια γεύση από το τι φαίνεται να περίμενε από αυτήν.

«Θέλω να μάθεις πώς να μαγειρεύεις αυγά. Ομελέτα ποσέ, εύκολα... Θέλω να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι ένα σπίτι... Δεν θέλω καβγάδες από Δευτέρα έως Παρασκευή, εβδομάδα... Θέλω να διαβάζεις ένα από τα εκατό υπέροχα βιβλία κάθε μήνα... Θέλω όμορφα πράγματα μόνο στο σπίτι. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα μέσα, χωρίς να με αφήσεις να το δω πρώτα. Τζ.»

Μετά τον θάνατό του, η Μαρτσίνκο είπε στους ερευνητές ότι ο Επστάιν ήλεγχε κάθε πτυχή της ζωής της, μεταξύ αυτών ακόμα και το βάρος και τα ρούχα της. Είπε ότι την είχε αναγκάσει να κάνει πολλαπλές πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις και την είχε κακοποιήσει σωματικά. Το BBC στην έρευνά του δεν εντόπισε καμία άμεση αναφορά σε αυτά τα περιστατικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάπου στα αρχεία. Σε ένα email, τον κατηγορεί για «κακομεταχείριση συντρόφου» ενώ υπάρχει επανειλημμένη αναφορά στην προσδοκία του Επστάιν να αναζητά η Μαρτσίνκο για λογαριασμό του άλλες γυναίκες ή κορίτσια.

Το 2006 έγραψε πως: «Τι φαντάζεσαι ότι είναι ένα διασκεδαστικό σεξ; Θα κάνω ό,τι μπορώ, ακόμα κι αν πρόκειται απλώς για το να κάνεις σεξ με κάποιον άλλο, δεν ξέρω πώς αυτό βελτιώνει τη σχέση μας. Θα προσπαθήσω να βρω κορίτσια για όποτε είμαστε στη Νέα Υόρκη».

Ορισμένα μηνύματα υποδηλώνουν ότι η Μαρτσίνκο γνώριζε ότι ο Επστάιν προτιμούσε τις νεαρές κοπέλες. Ωστόσο, από την έρευνα δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν ότι του σύστησε ποτέ ανήλικα κορίτσια. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η στρατολόγηση ενηλίκων, μέσω εξαπάτησης, για σκοπούς εκμετάλλευσης, μπορεί να οριστεί ως εμπορία ανθρώπων.

Την ίδια χρονιά, το 2006, ο Επστάιν έστειλε email με αίτημα στον Μπρουνέλ να βάλει τη Μαρτσίνκο στη μισθοδοσία του νέου πρακτορείου μοντέλων του Μπρουνέλ, MC2, και να την πληρώνει 50.000 δολάρια τον χρόνο. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο προέκυπτε ο μισθός της, αφού η Μαρτσίνκο δεν εργαζόταν πλέον ως μοντέλο. Αλλά ό,τι και να περίμενε να κάνει, ένιωθε σαφώς άβολα με την εξάρτησή της από τον Επστάιν.

Σε ένα email που του απηύθυνε εκείνη τη χρονιά, έγραψε: «Από τότε που σε γνώρισα, η ζωή μου περιστρέφεται γύρω από εσένα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που έχω και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ άβολα». Αλλά το 2009, την ίδια στιγμή που επισκεπτόταν τον Επστάιν στη φυλακή, φαίνεται να άρχισε να μειώνει την οικονομική της εξάρτηση από αυτόν. Ο Επστάιν πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να εκπαιδευτεί η ίδια ως πιλότος, όπως δείχνουν τα μεταξύ τους ηλεκτρονικά μηνύματα, κάτι που προφανώς έκανε με μεγάλο ενθουσιασμό, προωθώντας τον εαυτό της στα social media ως «Κορίτσι του Κόσμου».

«Αυτό της πρόσφερε χρήματα, επειδή την καλούσαν ως βοηθό πιλότου να πετά πολλά αεροπλάνα και να κάνει πολλά βίντεο», είπε η δημοσιογράφος Κριστίν Νεγκρόνι, η οποία λέει ότι γνώρισε τη Μαρτσίνκο το 2013. «Η Νάντια ήταν υπέροχη. Ήταν γοητευτική παρέα... Και δούλευε πολύ σκληρά φοιτώντας σε σχολές για να πάρει τα πιστοποιητικά της, το ένα μετά το άλλο... Αυτά δεν είναι εύκολα επιτεύγματα».

Παρά τη νέα φαινομενική ανεξαρτησία της, η σχέση της Μαρτσίνκο με τον Επστάιν συνεχίστηκε μετά την αποφυλάκισή του τον Ιούλιο του 2009, δείχνουν τα email. Μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους προσπαθούσαν να κάνουν ένα παιδί μαζί, όπως υποδηλώνουν τα email.

Ο χωρισμός

Παράλληλα, διατηρούσε τον ρόλο της ως scouter για τον Επστάιν, αποκαλύπτουν τα αρχεία. Σε ένα email, ζητά τη γνώμη του για μια συγκεκριμένη γυναίκα που από την ανατολική Ευρώπη. Αλλά το 2010, τελικά χώρισαν καθώς είχε γίνει ιδιαίτερα βίαιος απέναντί ​​της, όπως η ίδια κατέθεσε στους ερευνητές.

Τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την ίδια, έλαβε μια νέα βίζα εργασίας με βάση τη δική της δουλειά στην αεροπορία.

Αυτή και ο Επστάιν παρέμειναν φίλοι. Συν-πιλοτάρισε το ιδιωτικό του τζετ σε ορισμένες πτήσεις προς το νησί του από το 2012. Το 2013, κανόνισε να βρει δουλειά ως εκπαιδεύτρια πτήσεων για την εταιρεία του επιχειρηματία Ντιν Κάιμεν, εφευρέτη του Segway. Μηνύματα μεταξύ της Μαρτσίνκο και του Επστάιν το 2015 επιβεβαιώνουν αυτό που είπε στους ερευνητές, ότι δηλαδή την χρονιά εκείνος συμφώνησε να της διπλασιάσει οποιοδήποτε εισόδημα κέρδιζε από άλλες πηγές.

Η εταιρεία του Κάιμεν, DEKA,δεν απάντησε σε σχόλιο για τη σχέση της με την Νάντια Μαρτσίνκο. Εκπρόσωπος της εταιρείας είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο εφευρέτης λυπάται βαθιά που είχε οποιεσδήποτε επαφές με τον Επστάιν και δεν είχε καμία εμπλοκή ή γνώση των εγκλημάτων του. Ωστόσο, αν και η Μαρτσίνκο φαίνεται να ήταν πιστή στον Επστάιν για χρόνια, το 2018 τελικά άλλαξε πλευρά. Ένα έγγραφο στα αρχεία περιγράφει πώς άρχισε να συνεργάζεται τότε με το FBI σε έρευνα για τον Επστάιν.

Την επόμενη χρονιά, ο Επστάιν μπήκε ξανά στη φυλακή ενώ ανέμενε να του απαγγελθούν κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανθρώπων. Σε αντάλλαγμα, τέσσερα χρόνια αργότερα, το FBI υποστήριξε την αίτηση της Μαρτσίνκο να παραμείνει στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της βίζας της το 2022. Η υπηρεσία δήλωσε ότι είχε «στρατολογηθεί, φιλοξενηθεί και αποκτηθεί από τον Τζέφρι Επστάιν και άλλους για σκοπούς καταναγκαστικής σεξουαλικής σχέσης».

Έκτοτε, η Μαρτσίνκο έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή. Αναρτήσεις στα social media υποδηλώνουν ότι ήταν, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, ενεργό μέλος ενός κέντρου Ζεν Βουδισμού στη Νέα Υόρκη. Στο παρελθόν, ο δικηγόρος της είχε δηλώσει ότι θέλει τελικά να μιλήσει ανοιχτά για την θυματοποίησή της και να βοηθήσει άλλους επιζώντες και επιζήσασες, αλλά αυτή τη στιγμή «εργάζεται για την ίασή της».

Θύμα ή θύτης

Ωστόσο, η ασυλία που δόθηκε στη Μαρτσίνκο και στις άλλες τρεις γυναίκες στη συμφωνία ενοχής του 2008, τώρα αμφισβητείται. Η γερουσιάστρια των ΗΠΑ Άννα Παουλίνα Λούνα, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε τον Φεβρουάριο, προφανώς αφού είδε μη επεξεργασμένα έγγραφα του Επστάιν πως όλα δείχνουν πως συνεργαζόταν και ήταν συνεργό στην επιχείρηση του Τζέφρι Επστάιν.

Αν και οι Κέλεν και Γκροφ πρόκειται να καταθέσουν, φαίνεται ότι η επιτροπή δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα καλέσει τη Ρος ή τη Μαρτσίνκο. Η κρίση σχετικά με το κατά πόσο ένα θύμα μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί συνεργός είναι λεπτή, λέει η Μπρίτζετ Καρ, καθηγήτρια κλινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, η οποία έχει εργαστεί εκτενώς με θύματα εμπορίας ανθρώπων. «Το όριο που χαράσσω είναι εάν το θύμα έχει ποτέ απομακρυνθεί από την εξουσία και τον έλεγχο του δράστη». Το ερώτημα είναι «αν είναι λογικό το θύμα να πιστεύει ότι ο δράστης εξακολουθεί να έχει εξουσία πάνω του».

«Δεν θέλω να είμαι μαζί σου, αλλά με στεναχωρεί να σε βλέπω να χρησιμοποιείς τα ίδια ακριβώς μοτίβα για να αποπλανήσεις, να χειραγωγήσεις και τελικά να ελέγξεις και να πληγώσεις άλλα κορίτσια. Δεν μου αρέσει καν και νιώθω ένοχη που ξέρω πώς θα καταλήξουν», είχε γράψει η Μαρτσίνκο στον Επστάιν. «Ξέρω τι είσαι ικανός να κάνεις και θα σε προστατεύω πάντα από καθαρή αφοσίωση και πείσμα, αλλά η συνείδησή μου δεν είναι καθόλου καθαρή».

Με πληροφορίες του BBC