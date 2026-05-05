Ισραηλινό δικαστήριο την Κυριακή παρέτεινε την κράτηση δύο ακτιβιστών που συμμετείχαν στον στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τους εκπροσωπεί.

Ο στολίσκος, που αποτελούταν από 50 πλοία, είχε αποπλεύσει από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει προμήθειες στην κατεστραμμένη παλαιστινιακή περιοχή. Νωρίς την Πέμπτη αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι απομάκρυνε περίπου 175 ακτιβιστές - δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση.

Πρόκειται για τον Ισπανοπαλαιστίνιο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Άβιλα.

Ο δεύτερος, μάλιστα, συγκίνησε χθες, καθώς ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα γράμμα που έγραψε μέσα από τη φυλακή στη δύο ετών κόρη του Τερέζα:

«Αγαπητή Τερέζα,

Λυπάμαι που δεν είμαι τώρα μαζί σου στο σπίτι. Δυστυχώς, ο πατέρας σου, η μητέρα σου και τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατάλαβαν το ιστορικό καθήκον που έχουμε την ευθύνη να εκπληρώσουμε.

Σήμερα, πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά υφίστανται γενοκτονία, πεθαίνουν από την πείνα, υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις ακρωτηριασμού χωρίς αναισθησία και υποφέρουν από φρικτές, μισαλλόδοξες ιδέες, παρόλο που δεν γνωρίζουν τι είναι ο σιωνισμός και ο ιμπεριαλισμός.

Είμαι σίγουρος ότι σου λείπω πάρα πολύ και ότι όλες οι μητέρες και οι πατέρες των παιδιών της Παλαιστίνης τους λείπουν επίσης πάρα πολύ και θα έδιναν τα πάντα για να ζήσουν μια ζωή γεμάτη αγάπη, ευτυχία και χαρά, όπως αξίζει σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό.

Ο κόσμος σου θα είναι πιο ασφαλής επειδή πολλοί γονείς αποφάσισαν να δώσουν τα πάντα για να χτίσουν αυτόν τον καλύτερο κόσμο για σένα.

Ελπίζω κάποια μέρα να καταλάβεις ότι, επειδή σ’ αγαπώ τόσο πολύ, δεν υπήρχε τίποτα πιο επικίνδυνο για σένα και για τα άλλα παιδιά από το να ζούμε σε έναν κόσμο που αποδέχεται τη γενοκτονία.

Σε παρακαλώ να θυμάσαι τον πατέρα σου ως το πρόσωπο που σου τραγουδούσε και σου έπαιζε κιθάρα για να κοιμηθείς. Και όταν μεγαλώσεις, η μαμά σου θα σου πει επίσης ότι ο πατέρας σου ήταν επαναστάτης και ότι ακόμη και όταν αντιμετώπιζε τους πιο φρικτούς ανθρώπους που υπάρχουν - τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ - παρέμεινε σταθερός στην πεποίθησή του για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου.

Σε παρακαλώ μην ξεχάσεις την Παλαιστίνη!

Με όλη μου την αγάπη,

Τιάγκο Άβιλα».