Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε επαφές με ομολόγους του, οι οποίοι εξέφρασαν ευχαριστίες για τη διαχείριση της κατάστασης.

Στη Σητεία μεταφέρθηκαν το πρωί 176 πολίτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» με προορισμό τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν σε λιμενική εγκατάσταση του νομού Λασιθίου. Από αυτούς, 31 άτομα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σητείας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, από όπου ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από τη χώρα, με τη συνδρομή των προξενικών αρχών των χωρών τους.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές και ευρωπαϊκούς φορείς.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Σητείας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής.

Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους».