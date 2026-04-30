Πάνω από 170 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla προσήχθησαν από το ισραηλινό ναυτικό.

Το ελληνικό τμήμα του Global Sumud Flotilla καταγγέλλει ότι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέλαβαν βίαια πλοία του στόλου σε διεθνή ύδατα δυτικά της Κρήτης, παρεμποδίζοντας την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Υποστηρίζει ότι πρόκειται για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των επιβαινόντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σκάφος του στόλου πλέει ακυβέρνητο στη θάλασσα. Απαιτούμε άμεση παρέμβαση

Όπως ανακοινώθηκε προ ολίγου από το κράτος του Ισραήλ και επιβεβαιώθηκε και από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ισραηλινό σκάφος που μεταταφέρει τα πληρώματα του στόλου Global Sumud Flotilla που απήχθησαν πριν από μερικές ώρες δυτικά της Κρήτης κατευθύνεται σε ελληνικό λιμάνι προκειμένου να τα αποβιβάσει.

Τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud δέχθηκαν παράνομη και βίαιη επίθεση από το ισραηλινό ναυτικό, ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα, εντός της ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης, σε απόσταση μικρότερη των 80 ναυτικών μιλίων δυτικά της Κρήτης το βράδυ της Τετάρτης 29/04/2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/04/2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ειδικότερα, στις 18:55 της Τετάρτης 29/04/2026 ενώ ο στόλος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και σε απόσταση μικρότερη των 80 ναυτικών μιλίων από ελληνικό έδαφος, πολλά σκάφη άρχισαν να αντιμετωπίζουν παρεμβολές στις επικοινωνίες των VHF τους, λίγο πριν δεκάδες drones αρχίσουν να πετούν σε χαμηλό υψόμετρο γύρω από αρκετά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα, πολλά σκάφη ανέφεραν ότι εντόπισαν μεγάλα στρατιωτικά πλοία τα οποία έστειλαν μικρότερα ταχύπλοα σκάφη που άρχισαν να πλησιάζουν τον στόλο. Ορισμένα σκάφη κατάφεραν να στείλουν σήματα κινδύνου στην ελληνική ακτοφυλακή πριν μπλοκαριστεί ο εξοπλισμός επικοινωνίας τους. Σε ένα από τα σκάφη, ένα ραδιομήνυμα που δηλώθηκε ως προερχόμενο από ισραηλινό στρατιωτικό σκάφος προειδοποίησε το σκάφος του στόλου να μην προχωρήσει προς τη Γάζα για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και του έδωσε οδηγίες να παραδώσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε λιμάνι υπό ισραηλινό έλεγχο.

Αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι το ισραηλινό ναυτικό επιβιβάστηκε σε ορισμένα σκάφη του στόλου ενώ αυτά βρισκονταν ακόμη σε διεθνή ύδατα, ενώ βίντεο κατέγραψαν την εχθρική επιβίβαση και κατάληψη αυτών των σκαφών. Τουλάχιστον ένα σκάφος, που έφερε ισπανική σημαία και όπου επέβαιναν επτά υπήκοοι της ΕΕ, ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση, και μετά την επιβίβαση ανδρών του ισραηλινού ναυτικού ο κινητήρας του καταστράφηκε κακόβουλα πριν το σκάφος εγκαταλειφθεί εν μέσω μιας επερχόμενης κακοκαιρίας.

Η επίθεση από το Ισραήλ στον ειρηνικό ανθρωπιστικό στόλου σε διεθνή ύδατα αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από:

Τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας. Το Ισραήλ είναι επίσης υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τις προσωρινές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) του Ιανουαρίου, τον Μαρτίου και του Μαιου του 2024, οι οποίες κατευθύνουν το Ισραήλ να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και άμεση παροχή βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το άρθρο 53 της 4ης Σύμβασης της Γενεύης, με βάση το οποίο απαγορεύεται η καταστροφή ιδιοκτησίας αμάχων. Τα πλοία του GSF είναι ειρηνικά, πολιτικά πλοία, που πλέουν υπό καταχωρημένες σημαίες και μεταφέρουν τεκμηριωμένο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας, πλέουν σε διεθνή ύδατα και δεν αποτελούσαν καμία απειλή. Επομένως, η καταστροφή των πλοίων από το ισραηλινό ναυτικό, η οποία περιελάμβανε πυροβολισμούς με σφαίρες, σαμποτάζ του εξοπλισμού επικοινωνιών, σκόπιμη καταστροφή του εξοπλισμού πλοήγησης και των κινητήρων, είναι παράνομη.

Το άρθρο 6(1) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, με βάση το οποίο κάθε άνθρωπος έχει ένα εγγενές δικαίωμα στη ζωή. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ έδειξε σκόπιμη, ή τουλάχιστον απερίσκεπτη, αδιαφορία για τη ζωή — η σοβαρότητα της συμπεριφοράς αρκεί για να δημιουργήσει διεθνή ευθύνη. Οι ενέργειες που επιδείχθηκαν κατά του GSF δεν είναι καινούργιες. Το 2010, το Ισραήλ επιτέθηκε βίαια στους συμμετέχοντες επί του Mavi Marmara, μέρος του Στόλου Ελευθερίας της Γάζας. Το Ισραήλ σκότωσε 10 άτομα και τραυμάτισε άλλα 56. Έτσι, το Ισραήλ έχει ένα τεκμηριωμένο ιστορικό βλάβης εναντίον μη στρατιωτικών ανθρωπιστικών εργαζομένων. Τα πλοία της GSF μεταφέρουν τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής, φάρμακα και ιατρικό υλικό, καθώς και υλικά κατασκευής και εκπαίδευσης που προορίζονται για τη βοήθεια των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Το άρθρο 87 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), που προστατεύει την ελεύθερη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Τα σκάφη της GSF είναι πλήρως αναγνωρίσιμα, πλέουν υπό αναγνωρισμένες εθνικές σημαίες και μεταφέρουν τεκμηριωμένο ανθρωπιστικό φορτίο. Επιπλέον, με την ανάπτυξη drones σε χαμηλά ύψη για να απειλούν, να εκφοβίζουν, να παρενοχλούν ή να παρακολουθούν πολιτικά σκάφη, το Ισραήλ παρεμβαίνει στο δικαίωμα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 98 της UNCLOS, οι παράκτιες αρχές έχουν την υποχρέωση να ανταποκρίνονται σε κλήσεις κινδύνου και να βοηθούν οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Με την παρεμβολή των ραδιοσυχνοτήτων των σκαφών, το Ισραήλ έχει απερίσκεπτα και σκόπιμα εμποδίσει τα σκάφη να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα επικοινωνίας όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Η παραβίαση του δικαιώματος ενός σκάφους να εκπέμψει σήμα κινδύνου αποτελεί σοβαρή παραβίαση της πρόσβασης σε πληροφορίες ασφαλείας και τα εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο τραυματισμού, ψυχικής βλάβης και ενδεχομένως θανάτου. Ο χρόνος της αναχαίτισης, που έλαβε χώρα στο σκοτάδι χωρίς προειδοποίηση, συνιστά απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο της ναυτικής ασφάλειας στην ανοικτή θάλασσα, ειδικά καθώς πολλά σκάφη βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη του 1 ναυτικού μιλίου το ένα από το άλλο.

- Θεωρούμε ανεπίτρεπτο και εξευτελιστικό για το ελληνικό κράτος, να δεχτεί αδιαμαρτύρητα το ισραηλινό πλοίο που απήγαγε σε διεθνή ύδατα τα πληρώματα του Στόλου Global Sumud Flotilla και να συνεργαστεί στην παρεμπόδιση παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

- Απαιτούμε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να πράξουν τα νόμιμα, να εμποδισουν τον αποπλου του ισραηλινου πλοιου και να θεσουν υπο προσωρινή κράτηση το πληρωμα και τους αξιωματικούς προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικες ευθυνες για τις παρανομες πραξεις που τελεσαν κατα τα οσα παραπανω αναφέρονται.

- Απαιτουμε να παρασχεθεί στα θυματα της παρανομης απαγωγης η καταλληλη φιλοξενια και φροντιδα.

- Τέρμα στη συνενοχή και τη συγκάλυψη του γενοκτονικού κράτους του Ισραήλ.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη».