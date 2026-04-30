Ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις για την υπόθεση των συλληφθέντων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, μετά το ισραηλινό ρεσάλτο, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

»Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

»Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες» αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Το ευχαριστώ του Ισραήλ

Σημειώνεται ότι σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκιντεόν Σάαρ ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση, ανακοινώνοντας πως τα μέλη του Global Sumud Flotilla, που συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης από τις ισραηλινές αρχές, θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία.

Ο Σάαρ δήλωσε σε ανάρτησή του πως όλοι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου που επιχείρησε να φτάσει στη Γάζα και τα μέλη της συνελήφθησαν από ισραηλινές αρχές, πρόκειται να παραδοθούν στην Ελλάδα, μετά την κατάσχεση των πλοίων από το Ισραηλινό Ναυτικό το βράδυ της Τετάρτης.

«Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ, μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, έχει μπλοκάρει με επιτυχία τις προσπάθειες παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα και την άφιξη πλοίων από τον προκλητικό στολίσκο, συμπεριλαμβανομένης της χθεσινής νύχτας», έγραψε σε ανάρτησή του ο ισραηλινός ΥΠΕΞ.

{https://x.com/gidonsaar/status/2049873574337434105}

«Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο αποβιβάστηκαν από τα πλοία σώοι και αβλαβείς. Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε και ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την «προθυμία της», όπως λέει χαρακτηριστικά, «να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο».

«Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο. Καλούμε όποιον δεν ενδιαφέρεται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα να το πράξει μέσω του BOP, το οποίο εξέδωσε επίσης ανακοίνωση για το θέμα σήμερα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα», είπε ο Σάαρ, αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης.

{https://x.com/Reuters/status/2049804706571014537}

Προκλητική η ανάρτηση Νετανιάχου

Με μία προκλητική ανάρτηση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου συγχαίρει το ναυτικό, αποκαλώντας τους ακτιβιστές ως [υποστηρικτές της χαμάς».

«Μπράβο στο Πολεμικό Ναυτικό μας! Διατάξαμε να εμποδίσουν ένα στόλο υποστηρικτών της Χαμάς να φτάσει στις ακτές της Γάζας. Η αποστολή εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία. Κανένα πλοίο και κανένας υποστηρικτής της Χαμάς δεν έφτασε στο έδαφός μας, ούτε καν στα χωρικά μας ύδατα. Απετράπησαν και θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Θα συνεχίσουν να βλέπουν τη Γάζα στο YouTube» έγραψε.

{https://x.com/netanyahu/status/2049889541855531112}

Η αντίδραση της Ισπανίας

Την ώρα που το Ισραήλ ευχαριστεί και επίσημα την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμίας της να βοηθήσει μετά το ρεσάλτο του των ισραηλινών δυνα΄μεων στον στολίσκο της ανθρωπιστικής βοήθειας το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της ισραηλινής πρεσβείας για να του διαβιβάσει την «έντονη καταδίκη» του για τη σύλληψη μελών του στολίσκου Sumud.

Η Ισπανία καταδίκασε δριμύτατα την κατάληψη του «στολίσκου για τη Γάζα» από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης, επικρίνοντας την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη περίπου 175 φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων Ισπανών υπηκόων.

{https://x.com/anadoluagency/status/2049705979432902908}

«Η επιτετραμμένη της ισραηλινής πρεσβείας στην Ισπανία κλήθηκε επειγόντως από το υπουργείο Εξωτερικών για να της διαβιβαστεί η ισχυρότερη δυνατή καταδίκη για την κατάληψη του στολίσκου, στον οποίο επέβαιναν Ισπανοί πολίτες», τόνισαν πηγές του υπουργείου.

Ο Ισπανός ΥΠΕΞ, Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες βρίσκεται επίσης σε επαφή με ομολόγους του «χωρών που έχουν υπηκόους τους στον στολίσκο» που είχε στόχο τη διάσπαση του αποκλεισμού της Γάζας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

{https://x.com/amnesty/status/2049857111807455504}

Αντιδράσεις υπήρξαν και από την Τουρκία που κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει τους ακτιβιστές.