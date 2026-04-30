Κατά καιρούς το κέρμα των 2 ευρώ βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μπορεί τα μετρητά να έχουν χάσει έδαφος από τις κάρτες και τις ηλεκτρονικές πληρωμές και να ετοιμάζεται το ψηφιακό ευρώ, ωστόσο η συλλογή νομισμάτων παραμένει στην επικαιρότητα. Κατά καιρούς το νόμισμα των 2 ευρώ βρίσκεται στο επίκεντρο. Ένα από τα κέρματα που έχει αυξήσει σημαντικά την αξία του είναι το κέρμα των δύο ευρώ που εκδόθηκε στο Μονακό το 2007 για να τιμήσει την 25η επέτειο από τον θάνατο της Γκρέις Κέλι.

Η αξία του οφείλεται στο γεγονός ότι κατασκευάστηκαν μόνο 20.001 κομμάτια, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για συλλέκτες, αφού είναι δύσκολο να το συναντήσει κανείς σε κυκλοφορία σήμερα. Για αυτόν τον λόγο, η τιμή του φτάνει σήμερα τα 2.600 ευρώ.

Για να καταλάβει κανείς αν είναι αυθεντικό, πρέπει να παρατηρήσει ότι στο πλάι του έχει έξι φορές τον αριθμό 2 και δώδεκα αστερίσκους, χαραγμένους και εναλλάξ μεταξύ τους. Επιπλέον, στα δεξιά εμφανίζεται η λέξη «MONACO», το σήμα του νομισματοκοπείου, το έτος «2007» και το σήμα του χαράκτη, καθώς και τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μικρότερη γραμματοσειρά και κάτω από τα μαλλιά της προτομής της πριγκίπισσας, διαβάζεται το όνομα του καλλιτέχνη: «R. B. BARON».

Το 2019 είχε γίνει γνωστό ότι ένα ελληνικό κέρμα των 2 ευρώ του 2002 προσφέρεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα πωλήσεων eΒay στην τιμή των 80.000 ευρώ. Το εν λόγω κέρμα έχει την εξής ιδιαιτερότητα σύμφωνα με την περιγραφή του κατόχου του: «Το χαμηλότερο μικρό αστέρι του ευρώ περιέχει το γράμμα “S”. Επιπλέον, ο αριθμός 2 δεν είναι κεντραρισμένος».

Στο κέρμα των 2 ευρώ, σύμφωνα με την Berliner Kurier απεικονίζεται σκηνή από ψηφιδωτό που βρέθηκε στη Σπάρτη (3ος αι. μ.Χ.) και αναπαριστά την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία, μεταμορφωμένο σε ταύρο.

Μια επετειακή πρωτοβουλία για τα 200 χρόνια από τη Έξοδο του Μεσολογγίου,

Στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από τη θρυλική Έξοδο του Μεσολογγίου, η ιστορική αυτή στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης τιμάται με σειρά αναμνηστικών νομισμάτων ευρώ που εντάσσονται στο Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ επιμελημένης κοπής (Proof), αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ σε συσκευασία κάρτας blister και σε ποιότητα τυπώσης λαμπρή, ακυκλοφόρητη καθώς και Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 5€ σε συσκευασία τριπτύχου εντύπου blister.

Με τα νομίσματα αυτά τιμάται επίσης ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, που θεωρείται πατέρας της ελληνικής δημοσιογραφίας και έπεσε ηρωικά κατά την Έξοδο, ενταγμένο στη σειρά «Φιλέλληνες», αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης και τη στήριξη που προσέφερε στην Ελλάδα το φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης. Τα νομίσματα θα παρουσιαστούν στο κοινό στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας, του ηρωισμού και της αυτοθυσίας που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι.