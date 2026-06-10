Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε μαζί με 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επίκαιρη ερώτηση.

«Είμαι, ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ», είχε διαμηνύσει ο Παύλος Πολάκης λίγες μέρες μετά τη διαγραφή του και αυτή του τη δέσμευση την κάνει πράξη.

Και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όμως φαίνεται πως ενστερνίζονται αυτή την θέση και λειτουργούν σαν ο συνάδελφος τους να μην εκδιώχθηκε ποτέ από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε μαζί με 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επίκαιρη ερώτηση η οποία μάλιστα διακινήθηκε μέσω του Γραφείου Τύπου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Και όλα αυτά, λίγη ώρα αφότου έστειλε τελεσίγραφο στον Σωκράτη Φαμελλο για να παρουσιάσει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι θα έλεγαν ότι κάνει επίδειξη δύναμης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σ.Σ

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Το δελτίο Τύπου και η ερώτηση:

10/6/2026



Ερώτηση και ΑΚΕ για τα προγράμματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας κατέθεσε ο Παύλος Πολάκης μαζί τον Νίκο Παππά και ακόμη οκτώ Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Απαντήσεις για το σοβαρό θέμα της διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων από το υπουργείο Υγείας, μέσω συμβάσεων με τη UNICEF, συνολικού ύψους άνω των 69 εκ. ευρώ ζητά ο Βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης, σε ερώτηση & ΑΚΕ που κατέθεσε μαζί με τον Νίκο Παππά και οkτώ ακόμα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας Δημοκρατία η κυβέρνηση της Ν.Δ. χρηματοδότησε τη UNICEF με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, μέσω των προγραμμάτων «Άσκηση και Υγιεινή Διατροφή – Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» και «Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας». Το συνολικό μάλιστα ποσό, εκταμιεύθηκε με διαδικασίες-εξπρές και χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο καθώς η UNICEF δεν εμφανίζεται στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, με αποτέλεσμα να μην είναι δημόσια διαθέσιμες οι σχετικές συμβάσεις.

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα δημιουργεί το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος για την παιδική παχυσαρκία συνοδεύτηκε από εκτεταμένη επικοινωνιακή καμπάνια, ειδικές εκδηλώσεις, πληρωμένες καταχωρίσεις και χορηγούμενα δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις συγκεκριμένες δράσεις κυριάρχησε η προβολή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, κ. Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία εμφανίστηκε ως κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας, την ώρα που εξακολουθούν να απουσιάζουν αναλυτικά στοιχεία για τα πραγματικά αποτελέσματα των προγραμμάτων.

Επιπλέον, το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δημόσια, αφορούν κυρίως αριθμούς συμμετοχών, ενημερωτικών δράσεων, παραπομπών και εκδηλώσεων, χωρίς να τεκμηριώνεται με σαφή τρόπο η επίδραση των παρεμβάσεων στους πραγματικούς δείκτες παιδικής παχυσαρκίας και υγείας του πληθυσμού-στόχου. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση της Ν.Δ. φαίνεται να παρουσιάζει ως απόδειξη επιτυχίας το πλήθος των δράσεων που υλοποιήθηκαν και όχι τα αποτελέσματα που παρήχθησαν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι βουλευτές ρωτούν μεταξύ άλλων:

1. Με ποια αιτιολόγηση επελέγη η UNICEF ως φορέας υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων αντί δημόσιων φορέων, πανεπιστημίων ή δομών του ΕΣΥ;

2. Ποια είναι τα αναλυτικά παραδοτέα κάθε σύμβασης και ποια η κοστολόγηση κάθε παραδοτέου;

3. Ποιο ποσό κατευθύνθηκε σε δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας, διαφήμισης, παραγωγής περιεχομένου, χορηγούμενων δημοσιεύσεων, εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων;



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης & ΑΚΕ:





Αθήνα, 10 Ιουνίου 2026

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ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Προγράμματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας - Δεκάδες εκατομμύρια, αδιαφάνεια στη διαχείριση πόρων και υπερπροβολή της κυρίας Αγαπηδάκη»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» (02.06.2026), με τίτλο «Ειρήνη Αγαπηδάκη: Αυτοκρατορική προβολή με χρήμα Ε.Ε. και πολιτών», εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων από το υπουργείο Υγείας μέσω συμβάσεων με τη UNICEF, συνολικού ύψους άνω των 69 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζει η εφημερίδα, μέσω των προγραμμάτων «Άσκηση και Υγιεινή Διατροφή – Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» και «Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας», η κυβέρνηση της Ν.Δ. διοχέτευσε στη UNICEF δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον 36 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για ποσά πρωτοφανή για αντίστοιχες δράσεις δημόσιας υγείας, τα οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκταμιεύθηκαν με διαδικασίες-εξπρές και χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον ουσιαστικό έλεγχο της διάθεσής τους.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, παραμένει άγνωστο ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες σημαντικού μέρους των χρηματοδοτήσεων, ποιες εταιρείες ή φορείς συνεργάστηκαν με τη UNICEF, ποιες υπεργολαβίες ανατέθηκαν, ποια ήταν η αμοιβή συμβούλων, συνεργατών ή εξωτερικών αναδόχων και ποια ακριβώς παραδοτέα αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες δαπάνες.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. επέλεξε να μεταφέρει τη διαχείριση των συγκεκριμένων κονδυλίων σε έναν διεθνή οργανισμό, αντί να αξιοποιήσει τις δημόσιες δομές υγείας, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα ή άλλους φορείς του ελληνικού Δημοσίου. Ενώ, κατά το ρεπορτάζ, η ίδια η UNICEF δεν εμφανίζεται στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που θα επέτρεπαν τον πλήρη δημόσιο έλεγχο των δαπανών.

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα δημιουργεί το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος για την παιδική παχυσαρκία συνοδεύτηκε από εκτεταμένη επικοινωνιακή καμπάνια, ειδικές εκδηλώσεις, πληρωμένες καταχωρίσεις και χορηγούμενα δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις συγκεκριμένες δράσεις κυριάρχησε η προβολή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία εμφανίστηκε ως κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας, την ώρα που εξακολουθούν να απουσιάζουν αναλυτικά στοιχεία για τα πραγματικά αποτελέσματα των προγραμμάτων.

Επιπλέον, το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δημόσια αφορούν κυρίως αριθμούς συμμετοχών, ενημερωτικών δράσεων, παραπομπών και εκδηλώσεων, χωρίς να τεκμηριώνεται με σαφή τρόπο η επίδραση των παρεμβάσεων στους πραγματικούς δείκτες παιδικής παχυσαρκίας και υγείας του πληθυσμού-στόχου. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση της Ν.Δ. φαίνεται να παρουσιάζει ως απόδειξη επιτυχίας το πλήθος των δράσεων που υλοποιήθηκαν και όχι τα αποτελέσματα που παρήχθησαν.

Επειδή, η χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή, προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό το γεγονός ότι οι επικοινωνιακές δράσεις φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο στην ανάδειξη του πολιτικού προφίλ της αρμόδιας αναπληρώτριας υπουργού παρά στην προβολή επιστημονικών δεδομένων, στην ενημέρωση των οικογενειών ή στην παρουσίαση μετρήσιμων αποτελεσμάτων των προγραμμάτων.

Επειδή, αντί της αναλυτικής λογοδοσίας για το πού κατευθύνθηκε κάθε ευρώ δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος, η δημόσια συζήτηση μοιάζει να μετατοπίζεται σε επικοινωνιακές εκδηλώσεις και σε προβολή πολιτικών προσώπων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη πλήρους κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Επειδή, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του Έλληνα φορολογούμενου προορίζονται για την αντιμετώπιση κοινωνικών και υγειονομικών αναγκών και όχι για την οικοδόμηση προσωπικών πολιτικών προφίλ κυβερνητικών στελεχών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιο είναι το ακριβές συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στη UNICEF ανά πρόγραμμα, ανά έτος και ανά πηγή χρηματοδότησης; Με ποια αιτιολόγηση επελέγη η UNICEF ως φορέας υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων αντί δημόσιων φορέων, πανεπιστημίων ή δομών του ΕΣΥ;

Ποια είναι τα αναλυτικά παραδοτέα κάθε σύμβασης και ποια η κοστολόγηση κάθε παραδοτέου;

Ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων που διαχειρίστηκε η UNICEF; Ποιες εταιρείες, οργανισμοί, σύμβουλοι ή υπεργολάβοι συνεργάστηκαν με τη UNICEF και ποια ποσά έλαβαν; Ποιο ποσό από τα συνολικά κονδύλια κατευθύνθηκε σε διοικητικές δαπάνες, αμοιβές συμβούλων, τεχνική υποστήριξη και λοιπά λειτουργικά έξοδα;

Ποιο ποσό κατευθύνθηκε σε δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας, διαφήμισης, παραγωγής περιεχομένου, χορηγούμενων δημοσιεύσεων, εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων; Ποια μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες επικοινωνίας έλαβαν πόρους και ποια ήταν τα αντίστοιχα ποσά;

Ποιο ήταν το συνολικό κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος;

Ποιο είναι το κόστος ανά ωφελούμενο παιδί και ανά οικογένεια που συμμετείχε στα προγράμματα;

Ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στους δείκτες παιδικής παχυσαρκίας και υγείας και πώς αυτά αξιολογήθηκαν;

και αιτούμεθα όπως το υπουργείο καταθέσει:

Το σύνολο των συμβάσεων, παραδοτέων, απολογιστικών εκθέσεων, δεικτών αποτελεσματικότητας και οικονομικών στοιχείων που αφορούν τα συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να καταστεί δυνατός ο πλήρης κοινοβουλευτικός και δημόσιος έλεγχος της αξιοποίησης των σχετικών πόρων;



Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Πολάκης Παύλος

Παππάς Νίκος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος